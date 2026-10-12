Detienen a actriz Selma Blair tras presuntamente intentar abrir la puerta de un avión en pleno vuelo

La actriz estadounidense Selma Blair, conocida por sus actuaciones en las películas Legalmente rubia, Juegos sexuales y Hellboy, fue detenida después de protagonizar un altercado a bordo de un avión de Delta Air Lines, durante el cual presuntamente intentó abrir una puerta de la aeronave en pleno vuelo y agredió a dos tripulantes.

El incidente ocurrió el domingo 11 de octubre, cuando la artista, de 54 años, viajaba desde Los Ángeles hacia el aeropuerto internacional John F. Kennedy, en Nueva York.

De acuerdo con el portal de entretenimiento TMZ, Blair habría intentado abrir una de las puertas del avión mientras este se encontraba en el aire, lo que provocó la intervención de los auxiliares de vuelo.

Durante el enfrentamiento, la actriz presuntamente golpeó a uno de los tripulantes y mordió a otro. Ambos resultaron lesionados y uno tuvo que ser trasladado a un hospital.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey confirmó a la agencia Associated Press que la policía intervino alrededor de las 11:00 de la noche, cuando la aeronave se encontraba estacionada en una puerta de embarque del aeropuerto JFK.

Blair fue puesta bajo custodia policial y trasladada a un centro médico para ser evaluada.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) abrió una investigación sobre lo sucedido, debido a su competencia en los casos de agresiones a bordo de aeronaves.

Representante de Selma Blair habla de una emergencia médica

Tras conocerse la noticia, un representante de la actriz ofreció una declaración a la revista People en la que atribuyó su comportamiento a una situación de salud.

"Selma experimentó una emergencia médica que provocó la conducta denunciada. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra estable", expresó el portavoz.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la naturaleza de esa emergencia ni se ha establecido públicamente qué la provocó.

Delta Air Lines confirmó que las autoridades intervinieron cuando el avión llegó a Nueva York. La compañía señaló que mantiene una política de tolerancia cero frente a los comportamientos violentos o ilegales y precisó que el vuelo llegó antes de la hora prevista.

Otro incidente aéreo en 2016

No es la primera vez que Blair protagoniza una situación que requiere atención médica durante un vuelo.

En junio de 2016, la actriz fue retirada en camilla de un avión procedente de Cancún, México, después de sufrir un episodio de alteración durante el trayecto hacia Los Ángeles.

Posteriormente, explicó que había mezclado alcohol con medicamentos, una combinación que le hizo perder el conocimiento de sus actos y comportarse de una manera de la que luego se arrepintió.

La intérprete también ha hablado públicamente sobre su diagnóstico de esclerosis múltiple, recibido en 2018, y su proceso de tratamiento.

Sin embargo, sus representantes no han relacionado expresamente esa enfermedad con el incidente ocurrido este domingo.

La investigación del FBI continúa mientras se determina qué sucedió exactamente a bordo del vuelo y si corresponde presentar cargos penales contra la actriz.