Marileidy Paulino: la campeona olímpica que todavía siente que está empezando

Marileidy Paulino posa sonriente para el lente de Diario Libre. ( LUDUIS TAPIA )

Marileidy Paulino puede hablar de medallas, récords y campeonatos mundiales. Puede contar lo que significa correr ante miles de personas y representar a República Dominicana en los escenarios más importantes del atletismo.

Pero cuando recuerda sus primeros pasos en el deporte, hay algo mucho más sencillo que aparece en su memoria: la necesidad de conseguir 100 pesos para comprar un pan.

"El atletismo no era el deporte que yo quería", admite durante una entrevista con Diario Libre.

La frase sorprende en una atleta que ha convertido los 400 metros en el escenario de algunas de las mayores conquistas del deporte dominicano. Pero ayuda a entender su historia: el atletismo no comenzó como un sueño de grandeza, sino como una oportunidad para salir adelante.

Ahora, mientras se prepara para una nueva etapa de su vida, su historia llegará al cine el 22 de octubre. La película también le permitirá volver sobre aquellos años, hablar de su familia y recordar los sacrificios que hicieron posible su trayectoria.

"Me siento muy orgullosa de que Jessica y Kelvin, y todo su equipo, puedan hacer una película sobre mi vida y yo estando en vida. Normalmente hacen una película de alguien que ha muerto. Gracias a Dios estamos con vida y salud", cuenta.

Para una atleta acostumbrada a que el público observe sus carreras durante apenas unos segundos, la película abre la posibilidad de mostrar lo que ocurre fuera de la pista. Su historia incluye dificultades económicas, el apoyo de su madre y una infancia en Nizao que transcurrió muy lejos de los grandes estadios.

"Creo que es como el escenario perfecto para que la gente pueda saber más sobre ese tema mío", explica.

Al recordar aquellos años, Marileidy habla de una niña tranquila, a la que le gustaba ir al monte, visitar la playa para buscar pescado, subirse a los árboles y asistir a la escuela. "Fue un buen proceso", dice.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/06102026-entrevista-a-la-atleta-marileidy-paulino--luduis-tapia14-3ab5d0e2.jpg Marileidy Paulino posa sonriente tras su entrevista con Diario Libre. (LUDUIS TAPIA)

Una oportunidad para salir adelante

El atletismo llegó a su vida a través de la escuela. Fue descubierta en una prueba de salto y posteriormente pasó por el balonmano y otras disciplinas antes de encontrar en los 400 metros el camino que cambiaría su destino.

Pero no fue la ambición de convertirse en campeona lo que la acercó inicialmente al deporte. Había una necesidad más inmediata: conseguir dinero para cubrir gastos básicos.

"Creo que la necesidad de poder conseguir, aunque sea 100 pesos, para poder comprarme un pan, fue una de las razones".

Con el tiempo, aquella necesidad dio paso a una carrera deportiva extraordinaria. Sin embargo, cuando habla de sus comienzos, Marileidy no se detiene únicamente en sus esfuerzos. Recuerda también a las personas que la ayudaron a continuar, especialmente a su madre.

Te puede interesar Yisneidi Alcántara: la atleta que se convirtió en actriz para interpretar a Marileidy

"Recuerdo los primeros días que yo iba a practicar balonmano y ella me buscaba el pasaje para que yo fuera donde sea. Eso no tiene precio. Eso vale más que cualquier medalla olímpica".

Ahora puede devolverle parte de aquellos sacrificios. Entre las cosas que ha hecho por su madre, menciona dos que tienen un significado especial: llevarla a los principales campeonatos y construirle su casa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/06102026-entrevista-a-la-atleta-marileidy-paulino--luduis-tapia11-c7a4a614.jpg Marileidy Paulino posa para Diario Libre tras su entrevista. (LUDUIS TAPIA)

En su relato, esos logros ocupan un lugar distinto al de los trofeos. Son una manera de reconocer a quien estuvo presente cuando todavía no había medallas que celebrar.

"Yo nunca me he sentido la mejor"

Mantenerse en la élite del atletismo supone una exigencia constante. Las expectativas crecen con cada victoria y el público suele señalar a sus favoritos antes de que comience una competencia. Marileidy, sin embargo, no confunde ese reconocimiento con la seguridad de ganar. "Yo nunca me he sentido ser la mejor", afirma.

Para explicarlo, recuerda lo que puede ocurrir en una carrera: una salida falsa, una pisada de raya o una lesión en los últimos metros pueden cambiar por completo el resultado.

"Una salida falsa en atletismo, el favorito se va. Una pisada de raya en la pista, el favorito se va. En el transcurso de la carrera, en los últimos 200 metros, el favorito se lesiona. No hay favorito".

Su confianza está puesta en otra parte. "Yo confío en el trabajo. No en que yo voy a ser la que lo voy a ganar".

La preparación, el trabajo del entrenador y el esfuerzo del equipo son, para ella, la base sobre la que se construyen los resultados. No se trata de dar por segura una victoria, sino de llegar a la competencia sabiendo que ha cumplido con su parte.

"No puedo dudar del trabajo que mi entrenador y mi equipo han hecho en mí y lo que yo he hecho también".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/06102026-entrevista-a-la-atleta-marileidy-paulino--luduis-tapia17-1b84ef93.jpg Marileidy Paulino posa para Diario Libre. (LUDUIS TAPIA)

El público ve el resultado de una carrera, pero no siempre todo lo que exige llegar a ella: las horas de entrenamiento, la recuperación, la alimentación y el tiempo que hay que restarle a la vida familiar.

"Hay que dedicarle tiempo a lo que uno hace», señala. «Y sacrificar muchas cosas, como estar con su familia".

Una victoria que no fue fácil

El Mundial de 2023 ocupa un lugar especial en sus recuerdos. Marileidy llegó a esa competencia después de un período en el que tuvo que viajar sin su entrenador y enfrentó un problema físico que le impedía correr con normalidad.

"No fue fácil. Tuve mucha angustia, mucha desesperación, muchos nervios".

A pesar de esas dificultades, ganó el Mundial y estableció su mejor marca personal. La experiencia reforzó su confianza en la concentración y en la capacidad de mantenerse enfocada bajo presión.

"Las mentes débiles son fáciles de manipular", afirma. "Lo que me ha llevado a donde estoy hoy en día es mi concentración y mi enfoque hacia lo que yo quiero".

Habla de la fortaleza mental sin ocultar que hubo angustia y nervios. Su experiencia muestra que la preparación no elimina necesariamente las dificultades, pero puede ayudar a enfrentarlas.

Esa manera de entender el deporte también se refleja en su relación con sus rivales. Después de las carreras, suele acercarse a otras competidoras para felicitarlas y animarlas, incluso cuando alguna termina tendida sobre la pista.

Antes de competir, dice, también pide por ellas.

"Cada vez que yo voy a correr siempre digo: ´Señor, protégela´. Porque yo quiero que todas pasen a la meta. No solamente soy yo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/06102026-entrevista-a-la-atleta-marileidy-paulino--luduis-tapia12-6ec2c737.jpg Marileidy Paulino posa sonriente. (DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA)

Correr por su gente

Marileidy habla de Nizao con orgullo. Recuerda su vínculo con el pueblo donde creció y el respaldo que ha recibido de su gente a lo largo de su carrera.

Una de las experiencias que más la marcaron fue correr en República Dominicana ante su propio público.

"Eso fue de película prácticamente. El trueno, la lluvia, fue una combinación perfecta".

Competir en casa le permitió experimentar de otra manera el apoyo de quienes la siguen a la distancia. "Muchos me apoyan y me ven desde la televisión, pero no es lo mismo cuando uno lo siente y uno tiene a esa persona ahí cerca".

Los homenajes y reconocimientos también han formado parte de su trayectoria. Sin embargo, Marileidy procura que esas distinciones no cambien la manera en que se ve a sí misma.

"Me dan un reconocimiento, bien, gracias. Pero con ese reconocimiento yo no me voy a sentir un dios".

La frase guarda relación con algo que repite a lo largo de la conversación: haber alcanzado grandes metas no significa que deba considerarse superior a los demás. Tampoco implica que el trabajo haya terminado.

Lo que quiere cambiar fuera de la pista

A través del Team Pérez, Marileidy trabaja con jóvenes que entrenan gratuitamente los sábados, sin importar su condición económica. Su propósito es contribuir a la formación de nuevos atletas desde los fundamentos, en lugar de recibir únicamente deportistas que ya han sido preparados por otros.

"Cuando se forma una persona es desde abajo, que ni siquiera sepa lo que es dar un paso adelante, que no sepa poner un bloque, que no sepa cómo posicionarse. Eso es crear un futuro para un país en el deporte".

Para ella, el desarrollo deportivo debe comenzar mucho antes de que un joven consiga resultados que llamen la atención. Por eso considera necesario fortalecer el deporte escolar y ofrecer más oportunidades a quienes todavía están descubriendo sus capacidades.

"Debemos empezar el deporte dominicano a través de la escuela", sostiene. "Muchos jóvenes se están perdiendo en la mala vida".

Su preocupación también alcanza las condiciones económicas en las que entrenan muchos atletas. La preparación de alto rendimiento requiere alimentación, suplementos, recuperación y atención médica y psicológica. A esas necesidades se suman las responsabilidades familiares, que pueden convertirse en una fuente constante de preocupación.

"Quiero lanzar una campaña que es como quitar el dolor de cabeza de los atletas. Y el dolor de cabeza de los atletas empieza en los dolores que tienen en su familia".

Marileidy explica que algunos deportistas tienen que pensar en cómo cubrir los gastos de sus hogares mientras intentan prepararse para competir.

"Muchos están pensando: ´Voy a correr, pero tengo que coger un préstamo para poder darle la comida a mi familia al mes´. Esos son dolores de cabeza".

La realidad que describe pone sobre la mesa una dificultad que no siempre se ve cuando un atleta sube al podio. Para competir necesita concentrarse en su preparación, pero esa concentración resulta más difícil cuando también debe resolver las necesidades económicas de su familia.

Su intención es contribuir a cambiar esa situación y ayudar a que los jóvenes puedan desarrollarse en el deporte con mejores condiciones.

El futuro después de los 400 metros

Marileidy todavía quiere mejorar sus marcas, mantenerse saludable y seguir compitiendo mientras su cuerpo se lo permita. Pero también sabe que llegará el momento de abandonar las pistas y que necesita prepararse para esa etapa.

Por eso estudia gestión deportiva. Su intención es continuar vinculada al atletismo y aportar desde la formación de nuevos talentos.

"Poder unirme como entrenadora al Team Pérez, terminar mi carrera y poder ejercerla, tanto a nivel nacional como internacional".

No quiere que las nuevas generaciones se limiten a admirarla por sus resultados. Le interesa que comprendan el trabajo que existe detrás de cada victoria y que estén dispuestas a asumir sus propias responsabilidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/06102026-entrevista-a-la-atleta-marileidy-paulino--luduis-tapia13-5fbe6c5a.jpg Marileidy Paulino tras la entrevista. (DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA)

"No solamente es verme como un ejemplo, sino trabajar con el ejemplo".

La frase resume su manera de entender el legado. Para ella, no basta con hablar de disciplina o sacrificio; hay que demostrarlo con acciones y sostenerlo a lo largo del tiempo.

A quienes empiezan a recibir reconocimientos y pueden llegar a pensar que ya lo han conseguido todo, les deja un consejo: "Sean pacientes con el tiempo y cuando lleguen no se crean más que los demás. Al final todo es pasajero".

La humildad que defiende no significa renunciar a las metas. Marileidy todavía tiene objetivos deportivos y personales. Quiere seguir mejorando, mantenerse saludable y aprovechar el tiempo que le queda como atleta. Al mismo tiempo, piensa en lo que podrá hacer cuando su vida ya no esté organizada alrededor de los entrenamientos y las competencias.

Cuando se le pregunta qué le falta por lograr, su respuesta no se limita a los campeonatos. "Seguir mejorando mi marca personal", dice.

Después añade una frase que permite entender por qué no considera terminada su carrera, a pesar de todo lo que ha conseguido: "Aunque la gente vea que yo tengo todo, yo me esfuerzo mucho, como que sí, estoy empezando".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/06102026-entrevista-a-la-atleta-marileidy-paulino--luduis-tapia1-f5c94f17.jpg Marileidy Paulino durante la entrevista con Diario Libre. (LUDUIS TAPIA)

Una historia que continúa

La película sobre su vida permitirá conocer aspectos de Marileidy que no siempre aparecen en las transmisiones deportivas.

Su infancia en Nizao, la necesidad que la acercó al atletismo, el apoyo de su madre y los sacrificios que precedieron a sus victorias forman parte de una historia que comenzó mucho antes de que el público aprendiera a reconocer su nombre.

10 citas potentes de Marileidy

10 frases potentes de Marileidy Reflexiones sobre el esfuerzo, la mentalidad y el mensaje que quiere transmitir a las nuevas generaciones. 01 / PROPÓSITO "Mi objetivo no son los reconocimientos, es dejar un mensaje a la juventud" 02 / HUMILDAD "Yo nunca me he sentido ser la mejor; hay más personas con talento" 03 / ESFUERZO "Aunque la gente vea que tengo todo, yo me esfuerzo como si estuviera empezando" 04 / SUPERACIÓN "El atletismo no era el deporte que yo quería; la necesidad me llevó hasta aquí" 05 / MENTALIDAD "Las mentes débiles son fáciles de manipular; conmigo no pueden" 06 / EJEMPLO "No solamente es verme como un ejemplo, sino trabajar con el ejemplo" 07 / DISCIPLINA "Yo confío en el trabajo, no en que voy a ser la que va a ganar" 08 / VALORES "Eso vale más que cualquier medalla olímpica" 09 / INSPIRACIÓN "Mi historia no es solo de medallas; quiero que la juventud pueda salir adelante" 10 / FORTALEZA "Yo siempre he dicho que conmigo no pueden mentalmente" Fuente: Entrevista de Marileidy con Diario Libre.

Pero su interés por contarla no se limita a recordar el pasado. También quiere que los jóvenes encuentren en su experiencia razones para estudiar, entrenar, perseverar y buscar oportunidades.

"Mi objetivo no son los reconocimientos, no es lo mediático. Es poder dejar un mensaje a la juventud de que puedan salir adelante e incluirse en el deporte".

A Marileidy todavía le quedan carreras por correr y marcas por perseguir. También tiene planes para cuando llegue el momento de dejar la competencia y dedicarse a formar a quienes comienzan.

Su historia empezó con la necesidad de conseguir dinero para comprar un pan. El deporte le abrió una puerta y el trabajo la llevó a los escenarios más importantes del atletismo.

Ahora quiere que otros jóvenes también tengan la oportunidad de encontrar la suya.