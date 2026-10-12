"Piranha", un clásico de culto con mucho apetito y pocos escrúpulos

Inspirada en el éxito de "Jaws", "Piranha", una película de serie B, combina criaturas asesinas, humor negro y efectos artesanales en una aventura de terror que conserva su encanto casi cinco décadas después. ( NEW WORLD PICTURES/CHAKO FILM COMPANY )

En 1975, Steven Spielberg cambió para siempre el cine de terror y suspenso con "Jaws", una película que no solo convirtió a los tiburones en una de las grandes amenazas del cine, sino que también provocó una oleada de producciones sobre animales asesinos.

Entre las numerosas imitaciones que surgieron durante los años siguientes se encuentra "Piranha" (1978), una modesta cinta que aprovechó aquella popularidad para presentar una amenaza más pequeña, pero considerablemente más numerosa y voraz.

Producida por Roger Corman y dirigida por Joe Dante, "Piranha" es uno de esos placeres culpables que demuestran que una película no necesita un presupuesto millonario ni efectos especiales impecables para crear un filme entretenido.

Con una combinación de terror, situaciones absurdas, personajes pintorescos y una buena dosis de violencia, esta producción de serie B consiguió desarrollar una personalidad propia que, con el paso del tiempo, la convirtió en un clásico de culto.

Todo inicia con un experimento que salió muy mal

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-12-at-104201-am-1-f4cc0950.jpeg Maggie McKeown (Heather Menzies) y Paul Grogan (Bradford Dillman) en"Piranha". (NEW WORLD PICTURES/CHAKO FILM COMPANY)

La historia comienza cuando Maggie McKeown (Heather Menzies), una investigadora que busca a dos adolescentes desaparecidos, recibe la ayuda de Paul Grogan (Bradford Dillman), un hombre que conoce bien la región.

Esta investigación los conduce hasta una instalación militar abandonada, donde accidentalmente liberan en el río más importante de la región a un grupo de pirañas modificadas genéticamente como parte de un experimento relacionado con la guerra de Vietnam.

Las criaturas comienzan a desplazarse corriente abajo, amenazando a los habitantes de la zona, un campamento infantil y un concurrido complejo turístico. Con la ayuda del científico Robert Hoak (Kevin McCarthy), Maggie y Paul intentarán evitar una tragedia mientras las autoridades y otros personajes complican todavía más la situación.

Aunque su argumento sigue claramente la fórmula establecida por "Jaws", la película introduce suficientes elementos particulares para diferenciarse. La amenaza no es un enorme depredador solitario, sino un grupo de pequeñas criaturas capaces de atacar en cuestión de segundos.

Además, el guion de John Sayles incorpora comentarios sobre los experimentos militares, los intereses económicos y la irresponsabilidad de quienes prefieren ignorar el peligro antes que perjudicar sus negocios.

El encanto de una producción de serie B

Uno de los aspectos más interesantes de "Piranha" es que sus limitaciones técnicas terminan formando parte de su encanto. Los efectos especiales, evidentemente modestos para los estándares actuales, incluyen peces de goma, trucos mecánicos y recursos visuales que en ocasiones resultan poco convincentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-12-at-104201-am-2-0c96ff9c.jpeg Escena de la película"Piranha". (NEW WORLD PICTURES/CHAKO FILM COMPANY) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-12-at-104201-am-3-37361161.jpeg Escena de la película "Piranha". (NEW WORLD PICTURES/CHAKO FILM COMPANY) ‹ >

Sin embargo, el equipo responsable consigue aprovecharlos para transmitir una sensación constante de amenaza.

Dante y sus colaboradores comprenden que mostrar demasiado a las criaturas podría destruir la ilusión, por lo que recurren al montaje, los planos submarinos y los efectos sonoros para sugerir su presencia. Esta estrategia permite mantener la expectativa incluso cuando las pirañas apenas aparecen en pantalla.

Eso no significa que la película tenga miedo de mostrar sus ataques. Por el contrario, algunas secuencias son bastante violentas y dejan claro que ningún personaje está completamente a salvo. La combinación de sangre, suspenso y situaciones inesperadas contribuye a crear una experiencia que funciona precisamente porque nunca pretende ser demasiado seria.

También merece destacarse el trabajo de los artistas de efectos especiales Phil Tippett y Rob Bottin, quienes participaron en la creación de las criaturas. A pesar de contar con recursos limitados, consiguieron desarrollar soluciones ingeniosas para una producción que debía completarse rápidamente y con un presupuesto considerablemente inferior al de las grandes películas de Hollywood.

Personajes que saben divertirse

Otro de los atractivos de "Piranha" es su reparto, integrado por varios rostros familiares para los aficionados al cine clásico, las películas de monstruos y las producciones televisivas de décadas anteriores.

Bradford Dillman y Heather Menzies mantienen una dinámica agradable como los protagonistas, dos individuosde personalidades diferentes que terminan formando una pareja efectiva para enfrentar el peligro. Sus interpretaciones ayudan a sostener una historia que alterna momentos de auténtica tensión con situaciones deliberadamente extravagantes.

El elenco también incluye a Kevin McCarthy, recordado por el clásico de ciencia ficción "Invasion of the Body Snatchers" (1956); Barbara Steele, figura emblemática del cine de terror; Keenan Wynn, veterano de numerosas producciones cinematográficas y televisivas; y Dick Miller, uno de los actores más reconocibles del universo cinematográfico de Roger Corman y Joe Dante.

Aunque algunos personajes son bastante caricaturescos, sus intérpretes comprenden perfectamente el tipo de película en la que participan. Esa disposición para tomarse en serio situaciones completamente disparatadas es una de las razones por las que el conjunto funciona tan bien.

Los primeros pasos de Joe Dante

"Piranha" también ocupa un lugar importante en la trayectoria de Joe Dante. Aunque anteriormente había codirigido "Hollywood Boulevard" (1976) junto a Allan Arkush, esta fue su primera película como director en solitario.

Aquí comienzan a identificarse varios elementos que posteriormente definirían su estilo cinematográfico: el cariño por las películas de monstruos, el humor irreverente, los personajes excéntricos y la capacidad para combinar situaciones terroríficas con momentos cercanos a la comedia.

Estas características alcanzarían una expresión más elaborada en producciones posteriores como "The Howling" (1981), "Gremlins" (1984) y "Small Soldiers" (1998), películas que, al igual que "Piranha", demuestran el interés del director por jugar con las convenciones de los géneros cinematográficos.

También resulta interesante que una producción concebida para aprovechar el éxito de "Jaws" terminara recibiendo la aprobación del propio Steven Spielberg, quien expresó una opinión favorable sobre el filme cuando Universal Pictures consideraba emprender acciones legales para impedir su distribución.

Una pequeña mordida que dejó huella

Estrenada en agosto de 1978, "Piranha" consiguió buenos resultados comerciales y eventualmente desarrolló una reputación como película de culto. Su éxito permitió la realización de "Piranha II: The Spawning" (1982), además de nuevas versiones estrenadas en 1995 y 2010. Esta última también contó con una secuela en 2012.

Evidentemente, no estamos ante una obra que pueda competir con "Jaws" en términos de presupuesto, sofisticación técnica o importancia histórica. Tampoco pretende hacerlo. Su atractivo reside en una mezcla de creatividad, descaro y entretenimiento que demuestra cómo las limitaciones económicas pueden estimular soluciones cinematográficas interesantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-12-at-104201-am-5-2b6b6a39.jpeg Escena de la película"Piranha". (NEW WORLD PICTURES/CHAKO FILM COMPANY) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-12-at-104201-am-2b1da8b2.jpeg Escena de la película "Piranha". (NEW WORLD PICTURES/CHAKO FILM COMPANY) ‹ >

"Piranha" es una película imperfecta, con efectos especiales que han envejecido considerablemente y situaciones que pueden provocar tantas carcajadas como sobresaltos. Sin embargo, también es una producción que sabe mantener el suspenso, presenta personajes memorables y posee una personalidad que muchas imitaciones posteriores nunca consiguieron desarrollar.

Para los aficionados al terror, las películas de criaturas y las extravagancias del cine de serie B, "Piranha" sigue siendo una opción divertida.

Después de todo, pocas cosas representan mejor el encanto de este tipo de cine que un grupo de pirañas asesinas, un puñado de personajes pintorescos y un director que sabe convertir una idea disparatada en un espectáculo capaz de mantenernos entretenidos.