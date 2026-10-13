×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Miami Vice
Añadir Diario Libre en GoogleMiami Vice

Michael B. Jordan y Austin Butler reviven el clásico policial "Miami Vice 85" en una nueva película

La película revivirá el universo de los detectives encubiertos de Miami en los años 80 y tiene previsto llegar a los cines el 19 de mayo de 2028

    Expandir imagen
    Michael B. Jordan y Austin Butler reviven el clásico policial Miami Vice 85 en una nueva película
    Michael B. Jordan y Austin Butler reviven Miami Vice ´85. En estas imágenes de les ve posar luego de sus nominaciones al Óscar. (ARCHIVO / EFE)

    La historia de los detectives encubiertos que conquistaron la televisión en los años 80 regresará a la pantalla grande con "Miami Vice ´85", una nueva película dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Michael B. Jordan y Austin Butler.

    Jordan interpretará a Ricardo Tubbs, mientras que Butler asumirá el papel de Sonny Crockett, los dos agentes policiales que se convirtieron en figuras emblemáticas de la serie original Miami Vice.

    La producción buscará recuperar la esencia de aquella época, con una historia ambientada en el Miami de los años 80, donde el crimen organizado, las investigaciones policiales y la intensa vida nocturna se entrelazan en un escenario marcado por el estilo y la cultura de la década.

    La elección de Jordan y Butler reúne a dos de los actores más reconocidos de su generación en una nueva versión de una franquicia que dejó una huella importante en la cultura popular.

    Al frente del proyecto estará Kosinski, cineasta conocido por su trabajo en producciones de acción como Top Gun: Maverick y F1, caracterizadas por su apuesta visual y sus secuencias de gran escala.

    Más

    • El estreno de "Miami Vice ´85" está previsto para el 19 de mayo de 2028, fecha en la que el público podrá reencontrarse con los personajes y el universo policial que hicieron de la franquicia un referente televisivo.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.