Michael B. Jordan y Austin Butler reviven el clásico policial "Miami Vice 85" en una nueva película

Michael B. Jordan y Austin Butler reviven Miami Vice ´85. En estas imágenes de les ve posar luego de sus nominaciones al Óscar. ( ARCHIVO / EFE )

La historia de los detectives encubiertos que conquistaron la televisión en los años 80 regresará a la pantalla grande con "Miami Vice ´85", una nueva película dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Michael B. Jordan y Austin Butler.

Jordan interpretará a Ricardo Tubbs, mientras que Butler asumirá el papel de Sonny Crockett, los dos agentes policiales que se convirtieron en figuras emblemáticas de la serie original Miami Vice.

La producción buscará recuperar la esencia de aquella época, con una historia ambientada en el Miami de los años 80, donde el crimen organizado, las investigaciones policiales y la intensa vida nocturna se entrelazan en un escenario marcado por el estilo y la cultura de la década.

La elección de Jordan y Butler reúne a dos de los actores más reconocidos de su generación en una nueva versión de una franquicia que dejó una huella importante en la cultura popular.

Al frente del proyecto estará Kosinski, cineasta conocido por su trabajo en producciones de acción como Top Gun: Maverick y F1, caracterizadas por su apuesta visual y sus secuencias de gran escala.

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El estreno de "Miami Vice ´85" está previsto para el 19 de mayo de 2028, fecha en la que el público podrá reencontrarse con los personajes y el universo policial que hicieron de la franquicia un referente televisivo.