Película dominicana Bajo el mismo sol aspira a una nominación a los Premios Goya 2027

El reparto de la película dominicana Bajo el mismo sol está encabezado por David Castillo, Jean-Jean y Valentina Shen Wu. ( WOODEN BOAT PRODUCTIONS/FASTEN FILMS/ALTA ISLA FILMS )

La película dominicana Bajo el mismo sol, dirigida por Ulises Porra Guardiola, figura entre las 19 producciones seleccionadas para aspirar a una nominación en la categoría de Mejor Película Iberoamericana de la edición 41 de los Premios Goya, cuya ceremonia se celebrará el próximo 6 de febrero de 2027 en Pamplona, Navarra, España.

La producción presenta una historia ambientada en 1819, en la isla La Española, donde un joven heredero español, una tejedora china y un desertor haitiano intentan encontrar su lugar en medio de las tensiones culturales y sociales del Caribe colonial.

Los tres personajes se embarcan en el ambicioso proyecto de establecer una fábrica de seda en el corazón de la isla, en una trama que explora las aspiraciones de progreso, la codicia, las contradicciones humanas y los vínculos afectivos en un territorio marcado por las diferencias culturales.

Porra Guardiola, reconocido internacionalmente por su trabajo en Carajita, escribió el guion junto a Ulla Prida. El reparto está encabezado por David Castillo, Jean-Jean y Valentina Shen Wu.

Durante su paso por el Festival de Sevilla, la película recibió elogios por la manera en que aborda las ambiciones personales y las tensiones humanas dentro de un contexto histórico atravesado por el encuentro de distintas culturas.

La presencia de Bajo el mismo sol en esta selección representa una oportunidad para que el cine dominicano avance hacia una posible nominación en uno de los principales reconocimientos de la industria cinematográfica española.

Las otras producciones iberoamericanas en competencia

Junto a la película dominicana, otras 18 producciones de distintos países aspiran a ocupar un lugar entre las nominadas a Mejor Película Iberoamericana.

La selección incluye a Chichero, de Panamá; Cordillera de fuego, de Guatemala; El pez que fuma, de Venezuela; Esta isla, de Puerto Rico; Hangar rojo, de Chile; Hiedra, de Ecuador; La hija Cóndor, de Bolivia; La Virgen de la Tosquera, de Argentina; Llueve sobre Babel, de Colombia; Luciérnagas en el Mozote, de El Salvador; Maria Vitória, de Portugal; Moscas, de México; Narciso, de Paraguay; Neurótica anónima, de Cuba; Siempre soy tu animal materno, de Costa Rica; Un cabo suelto, de Uruguay; Vicentina pede desculpas, de Brasil, y Vino la noche, de Perú.

Las obras abordan una amplia variedad de temas, desde las dictaduras latinoamericanas y las migraciones forzadas hasta los conflictos familiares, la identidad cultural, la memoria histórica y las desigualdades sociales.

En la edición anterior, la película argentina Belén, dirigida por Dolores Fonzi, obtuvo el galardón a Mejor Película Iberoamericana, tras competir con producciones como La misteriosa mirada del flamenco, La piel del agua, Manas y Un poeta.

La lista de 19 aspirantes de esta edición amplía la selección en cuatro títulos respecto al año anterior. Las producciones ahora buscarán asegurar una nominación en la categoría, uno de los espacios de los Premios Goya destinados a reconocer el cine de Iberoamérica.