De aventuras extremas a historias de superación: estos son los estrenos de cine de la semana

Anya Taylor-Joy es una de las protagonistas de "Sacrifice" uno de los estrenos de la cartelera de cine de esta semana. ( CEDIDA POR CARIBBEAN CINAMAS )

La cartelera de esta semana trae historias para todos los gustos. Desde la lucha desesperada por sobrevivir dentro de un cachalote hasta un evento de lujo que se transforma en una peligrosa misión, los nuevos estrenos apuestan por la adrenalina y el misterio.

También hay espacio para el terror psicológico, las aventuras animadas y las historias inspiradoras, además del reestreno de Los juegos del hambre: Sinsajo (Parte 1), que devuelve a Katniss Everdeen a la pantalla grande. Prepara las palomitas y descubre qué película se adapta mejor a tu próximo plan de cine.

Whalefall

Sigue a un submarinista que, mientras busca los restos de su padre, es engullido por un cachalote de 80 pies y 60 toneladas y sólo tiene una hora para salir antes de que se le acabe el oxígeno.

Sacrifice

Un evento benéfico repleto de estrellas se convierte en un caos cuando un grupo radical se cuela en él en busca de un artefacto místico relacionado con una antigua profecía.

Nightborn

En el bosque finlandés, Saga y su esposo Jon se embarcan en un nuevo capítulo como padres. La alegría de Saga se ve ensombrecida por las sospechas sobre su bebé, provocando una ruptura mientras ella se enfrenta a la inquietante verdad.

The Hunger Games: Mockingjay (1) (Reestreno)

Katniss Everdeen está en el Distrito 13 después de destrozar los juegos para siempre. Bajo el liderazgo del Presidente Coin y el consejo de sus amigos de confianza, Katniss despliega sus alas mientras lucha por salvar a Peeta y a una nación conmovida por su coraje.

Cats in The Museum 2

Han pasado dos años desde que se salvó el Hermitage y se robó la Mona Lisa. El ratón Maurice sueña con nuevas hazañas, Vincent y Cleopatra han adquirido dos gatitos inquietos y también anhelan aventuras.

Espinal

La historia de Jaime Espinal, uno de los deportistas 'Boricuas' más importantes en la historia del deporte olímpico de Puerto Rico, es un ejemplo de dedicación, compromiso, disciplina y resiliencia. Una historia que merece ser contada.