La película dominicana "Nou Pat Nan Dieu" ("Sin Dios"), será parte de la selección oficial de la edición 29 del Festival Internacional de Cine Ícaro. El filme fue producida por la compañía dominicana Menos es Más Producciones, bajo la responsabilidad de Jalsen Santana y Leticia Brea.

La producción cuenta con Jalsen Santana, actor y productor dominicano, como protagonista, junto a Jimmy Jean-Louis, Sophie Gómez y José Sefami, en una historia cuyo proceso de realización estuvo marcado por una experiencia de rodaje entre República Dominicana y Haití, iniciado durante la pandemia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-16-at-43417-pm-e9bfab82.jpeg La edición 29 del Festival Internacional de Cine Ícaro se llevará a cabo del 06 al 28de Noviembre. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

"Filmar en Haití en aquel momento representó un gran desafío para todo el equipo. Estábamos trabajando en medio de una situación mundial muy compleja y, durante el rodaje, nos encontramos con una banda armada que retuvo nuestra cámara. Ante una circunstancia como esa, recurrir a nuestra experiencia y a los contactos que habíamos establecido para encontrar una salida", recuerda el actor y productor Jalsen Santana.

También añadió que fue necesario poner en práctica su capacidad de negociación, adaptación y resolución para lograr que devolvieran el equipo.

"Aquella experiencia nos demostró que, más allá de los desafíos propios de una producción cinematográfica, la determinación, el ingenio y el compromiso de un equipo pueden marcar la diferencia para seguir adelante, incluso en las circunstancias más difíciles", dijo Santana.

Un final feliz

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/whatsapp-image-2026-10-16-at-43413-pm-47a8f48c.jpeg Jalsen Santana y Leticia Brea. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Más allá de la experiencia vivida durante el rodaje, la selección oficial de "Nou Pat Nan Dieu" representa una noticia significativa para Menos es Más Producciones y sus responsables, quienes desarrollaron este proyecto cinematográfico en medio de las dificultades que supuso filmar entre dos países en un período extraordinariamente complejo.

La noticia llega mientras Jalsen Santana y Leticia Brea se encuentran en España trabajando en "Nunca Estuvo Solo", una nueva película que reúne a un elenco estelar y que mantiene a ambos productores inmersos en el desarrollo de proyectos cinematográficos.

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