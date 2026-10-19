Caribbean Films estrenará "La Esquina ´ta en Candela" el 5 de noviembre en los cines dominicanos

Fausto Mata, Miguel Céspedes, Raymond Pozo, Zumaya Cordero y Fank Perozo, protagonistas, productora y director de "La Esquina ´ta en Candela", una producción de Caribbean Films que combina humor, drama y situaciones propias de la cotidianidad de los barrios dominicanos. ( SUMINISTRADA POR CARIBBEAN FILMS )

Caribbean Films se prepara para llevar a las salas de cine dominicanas La Esquina ´ta en Candela, una nueva producción cinematográfica dirigida por Frank Perozo y escrita por Kendy Yanoreth, que llegará a la cartelera nacional el próximo 5 de noviembre de 2026.

La película combina humor, drama y situaciones inesperadas a partir de una historia que tiene como escenario principal un colmado de barrio, donde un acontecimiento fuera de lo común desencadena una serie de conflictos que involucran a vecinos y personajes de la comunidad.

Con una propuesta visual inspirada en la cotidianidad dominicana, la producción aborda temas como el orgullo, la justicia, la dignidad y la unión comunitaria, a través de una comedia de enredos en la que una situación aparentemente habitual termina convirtiéndose en una crisis que acapara la atención del barrio.

El filme está protagonizado por Miguel Céspedes , quien interpreta a Rubén ; Raymond Pozo , en el papel de Camacho, y Fausto Mata , como Chepe.

, quien interpreta a ; , en el papel de Camacho, y , como Chepe. El elenco también incluye a Aquiles Correa como Obispo, Candy Flow como Tita, Enger Luna como Primo, Gerardo Mercedes como el capitán Peinado, Chanel Valois como Chiqui, Paula Disla como Mecho y Soraya Pina como Nereida.

Una crisis en el centro de la historia

La trama sigue a Rubén, quien, tras perder su empleo y sus ahorros, irrumpe armado en un colmado para exigir justicia. Su intención es hablar con Nereida, propietaria de la financiera donde trabajaba y exesposa del dueño del establecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/whatsapp-image-2026-10-19-at-103213-am-ef31c479.jpeg Parte del elenco de "La Esquina ´ta en Candela", la nueva comedia dominicana dirigida por Frank Perozo, que llegará a los cines del país el próximo 5 de noviembre de 2026. (SUMINISTRADA POR CARIBBEAN CINEMAS.)

Sin embargo, la situación escala hasta convertirse en una toma de rehenes que involucra a un policía de métodos insólitos y a vecinos atentos a cada detalle de lo ocurrido. A medida que la crisis se hace viral, salen a la luz secretos, presuntos actos de corrupción y tensiones que afectan a los integrantes de la comunidad.

Con su estreno previsto para el 5 de noviembre de 2026, La Esquina ´ta en Candela se suma a las propuestas del cine dominicano que apuestan por historias ambientadas en espacios cotidianos y por la combinación de humor y situaciones sociales reconocibles para el público local.