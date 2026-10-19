Caribbean Films estrenará "La Esquina ´ta en Candela" el 5 de noviembre en los cines dominicanos
El filme está protagonizado por Miguel Céspedes, quien interpreta a Rubén; Raymond Pozo, en el papel de Camacho, y Fausto Mata, como Chepe
Caribbean Films se prepara para llevar a las salas de cine dominicanas La Esquina ´ta en Candela, una nueva producción cinematográfica dirigida por Frank Perozo y escrita por Kendy Yanoreth, que llegará a la cartelera nacional el próximo 5 de noviembre de 2026.
La película combina humor, drama y situaciones inesperadas a partir de una historia que tiene como escenario principal un colmado de barrio, donde un acontecimiento fuera de lo común desencadena una serie de conflictos que involucran a vecinos y personajes de la comunidad.
Con una propuesta visual inspirada en la cotidianidad dominicana, la producción aborda temas como el orgullo, la justicia, la dignidad y la unión comunitaria, a través de una comedia de enredos en la que una situación aparentemente habitual termina convirtiéndose en una crisis que acapara la atención del barrio.
- El filme está protagonizado por Miguel Céspedes, quien interpreta a Rubén; Raymond Pozo, en el papel de Camacho, y Fausto Mata, como Chepe.
- El elenco también incluye a Aquiles Correa como Obispo, Candy Flow como Tita, Enger Luna como Primo, Gerardo Mercedes como el capitán Peinado, Chanel Valois como Chiqui, Paula Disla como Mecho y Soraya Pina como Nereida.
Una crisis en el centro de la historia
La trama sigue a Rubén, quien, tras perder su empleo y sus ahorros, irrumpe armado en un colmado para exigir justicia. Su intención es hablar con Nereida, propietaria de la financiera donde trabajaba y exesposa del dueño del establecimiento.
- Sin embargo, la situación escala hasta convertirse en una toma de rehenes que involucra a un policía de métodos insólitos y a vecinos atentos a cada detalle de lo ocurrido. A medida que la crisis se hace viral, salen a la luz secretos, presuntos actos de corrupción y tensiones que afectan a los integrantes de la comunidad.
Con su estreno previsto para el 5 de noviembre de 2026, La Esquina ´ta en Candela se suma a las propuestas del cine dominicano que apuestan por historias ambientadas en espacios cotidianos y por la combinación de humor y situaciones sociales reconocibles para el público local.