Cuando Marileidy Paulino les contó su historia de vida, Tito Rodríguez (director) y Kelvin Liria (productor general y ejecutivo, junto a Jessica Hasbún), entendieron que había un relato que merecía llegar más lejos. Detrás de sus triunfos deportivos había una joven con sueños, dificultades y una determinación capaz de inspirar a otros.

Primero compartieron parte de esa historia en el documental Quisqueyanos Valientes y ahora dan un paso más con Marileidy, una película que lleva su trayectoria a la gran pantalla.

En conversación con Diario Libre, Liria, recuerda que conocieron a la atleta en 2019, cuando todavía no había alcanzado las grandes conquistas internacionales que la convertirían en una figura del atletismo mundial.

"Nos dimos cuenta de que había algo especial. Era una chica muy especial, una joven muy batalladora, muy cerrada en su mundo, pero con una visión muy clara. Y era de ser grande, de ser tan grande como lo es hoy", expresa.

Para Rodríguez, aquella decisión inicial fue una apuesta que el tiempo terminó confirmando. La evolución de Paulino también les hizo comprender que su historia no podía limitarse al registro de sus resultados deportivos.

"Todo fue una apuesta que realmente se dio muy bien, gracias a Dios. Y ella solamente ha hecho superar cada etapa", afirma. "Cada vez que nosotros pensamos que ya tenemos el proyecto hasta ahí, ella nos hace pensar en que tenemos que seguir".

Llevar esa historia al cine implicó tomar decisiones importantes, especialmente durante el proceso de selección del elenco. El equipo entendió que encontrar a una actriz capaz de reproducir las condiciones físicas de una deportista de élite sería complicado, por lo que optó por buscar a una atleta y prepararla para la interpretación.

"Tuvimos que decidir buscar una atleta y prepararla como actriz", explica Rodríguez.

Así llegó Yisneidi, una joven que entrenaba con Paulino y que fue recomendada por la propia campeona. Tras un proceso de selección, recibió aproximadamente tres meses de preparación actoral para interpretar distintas etapas de la vida de la atleta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/161026-tito-y-kelvin-pelicula-marileidy-002-d271a65b.jpg Kelvin Liria, productor ejecutivo de Marileidy. (DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO)

Liria destaca que la recomendación de Paulino coincidió con la búsqueda que realizaba el equipo de casting.

"Ella misma me dice: Yo creo que ella podría, véanla a ver qué pasa", recuerda sobre la sugerencia de la campeona.

La preparación exigió que la joven combinara el trabajo interpretativo con las exigencias físicas del personaje. Según Liria, su disciplina fue fundamental durante el proceso.

El guion también requirió especial cuidado. Aunque está basado en la vida de Paulino, los realizadores incorporaron algunos elementos de ficción para construir una narración cinematográfica, procurando respetar sus experiencias y su intimidad.

"Tratamos de llevarla de una forma que no fuese sensacionalista ni amarillista", sostiene Rodríguez.

Para Liria, uno de los aspectos que más le sorprendió al conocer de cerca a la atleta fue su capacidad de proyectarse hacia el futuro a pesar de las circunstancias que la rodeaban.

"Marileidy escribe y se manifiesta de una manera que, si ustedes lo ven escrito hace tres, cuatro años atrás, dirían que es un sueño", comenta. Y agrega: "Es un puro ejemplo de lo que es el poder de manifestación, de cuando un ser humano se propone algo".

Rodríguez también resalta la determinación que Paulino mostró desde la adolescencia, cuando todavía tenía un largo camino por recorrer.

"Tenía toda la de perder, toda, absolutamente. O sea, no tenía prácticamente nada a su favor", afirma al referirse a las dificultades económicas y familiares que marcaron parte de su entorno. "Esa determinación y ese enfoque de esa niña es algo de verdad memorable y que uno de verdad debe emular".

Recrear el mundo de una campeona

La trayectoria internacional de Paulino planteó otro desafío: representar en pantalla escenarios y competiciones que tuvieron lugar fuera del país, sin contar con los recursos necesarios para filmar en cada una de esas locaciones.

Parte del rodaje se trasladó a Colombia, donde el equipo recreó distintos ambientes deportivos e internacionales mediante el diseño de producción y los efectos visuales.

"Tuvimos que hacer representación y recreaciones desde Doha, Catar, Colombia, España, Cuba", explica Liria. "Imagínate lo que implica hacer recreaciones de todo este tipo de locaciones, con un presupuesto como el que manejamos en nuestra industria".

El proceso estuvo marcado por dificultades logísticas y climáticas. Rodríguez recuerda una jornada en un estadio de Bogotá, donde las luces principales se apagaban a las nueve de la noche. Ante esa limitación, el equipo tuvo que reorganizar el rodaje y priorizar las escenas de la competencia olímpica de Tokio, en la que Paulino obtuvo la medalla de plata.

Los contratiempos no terminaron ahí. Las lluvias y los fuertes vientos también interrumpieron varias jornadas de filmación.

"Fue un proceso muy complejo, como indicas, pero al mismo tiempo muy emocionante", resume Liria, quien reconoce el esfuerzo de los equipos que trabajaron tanto en República Dominicana como en el extranjero.

La deuda con los atletas dominicanos

Más allá de la trayectoria individual de Paulino, Liria y Rodríguez esperan que la película contribuya a generar una reflexión sobre las condiciones en las que se preparan los deportistas dominicanos y el respaldo que reciben durante su formación.

"Es una deuda generacional que tenemos como país, con todos ellos, que dan tanto a cambio de nada, básicamente", afirma Liria.

Para el productor, el apoyo no debe limitarse al momento en que un atleta gana una medalla o se convierte en noticia. Considera necesario acompañarlo durante todo el proceso, especialmente cuando necesita recursos y oportunidades para desarrollar sus capacidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/161026-tito-y-kelvin-pelicula-marileidy-001-0748388c.jpg Tito Rodríguez, director de la cinta Marileidy. (DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO)

Rodríguez comparte esa preocupación y espera que la película permita comprender todo lo que hay detrás de los triunfos deportivos.

"Esperamos realmente que cuando la vean quizá ayude un poco, por lo menos, a mejorar las condiciones de nuestro futuro atleta", señala. También insiste en que los jóvenes no deberían tener que atravesar las mismas dificultades que enfrentó Paulino para alcanzar sus objetivos.

En el ámbito cinematográfico, la producción representa un reto para sus responsables, especialmente por tratarse de su primera película de ficción de esta dimensión. Liria agradece el respaldo de la Ley de Cine, cuyo incentivo fiscal considera fundamental para hacer viable el proyecto.

El equipo también trabaja en nuevas historias dominicanas, entre ellas otras propuestas relacionadas con atletas y el documental Orgullo de Quisqueya 2, centrado en los dominicanos en el exterior.

Al explicar el sentido de la película, Liria vuelve a la razón que los llevó a contar la historia de Paulino desde sus primeros encuentros: reconocer lo que representa para el país y acercar al público a la persona que hay detrás de sus victorias.

"Es un homenaje primero a Marileidy, una forma de devolverle a ella un poco de tanto lo que nos ha dado, tanto orgullo, tantas celebraciones", expresa.

Rodríguez lo plantea desde otra perspectiva: el público ya conoce los triunfos de la atleta, pero también necesita conocer el camino que hizo posible alcanzarlos.