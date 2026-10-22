"El Poder de la red" o el lado oscuro de las redes sociales, llegó a los cines dominicanos

Imagen de la película "El poder de la red" que muestra en escena a Mikey Madison, quien interpreta a Frances Haugen y a Jeremy Allen White, en el papel del periodista Jeff Horwitz. ( SUMINISTRADA POR LA CINEMATOGRÁFICA BLANCICA )

Este jueves llegó a las salas de cine de la República Dominicana, "El poder de la red" (The Social Reckoning), una producción que pone bajo la lupa el poder de las plataformas digitales, la manipulación de la información y las consecuencias de un imperio tecnológico que transformó para siempre la manera en que el mundo se comunica.

Escrita y dirigida por Aaron Sorkin, ganador del Premio Óscar por el guion de La red social (The Social Network, 2010), la película retoma el universo de Facebook desde una perspectiva más inquietante, explorando las controversias que rodearon a la compañía años después de su creación.

Inspirada en hechos reales, la historia sigue a Frances Haugen, una exempleada de Facebook que decide revelar documentos internos de la compañía, exponiendo información sobre el impacto de la plataforma en la sociedad, la difusión de noticias falsas y sus efectos en la salud mental de los usuarios.

Para llevar estas revelaciones a la opinión pública, Haugen establece contacto con Jeff Horwitz, periodista de The Wall Street Journal, dando inicio a una investigación que pondría en el centro del debate mundial la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas.

La cinta reúne a un destacado elenco encabezado por Mikey Madison, ganadora del Óscar por Anora, quien interpreta a Frances Haugen; Jeremy Allen White, reconocido por su trabajo en la serie The Bear, en el papel del periodista Jeff Horwitz; y Jeremy Strong, ganador del Emmy por Succession, quien asume el desafío de interpretar a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook.

A diferencia de La red social, que exploraba los orígenes de Facebook y las ambiciones detrás de su creación, "El poder de la red" se adentra en las consecuencias de su crecimiento y en las decisiones que marcaron el destino de una de las compañías más influyentes del planeta.

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"El poder de la red" se estrena este jueves 22 de octubre en los cines de República Dominicana gracias a cinematográfica Blancica distribuidor exclusivo de Sony Pictures en el país.