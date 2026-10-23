Marileidy y otros cuatro estrenos llegan al cine este fin de semana

Escena de la película "Marileidy", inspirada en la vida y los desafíos de la campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino. ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN )

Este largometraje de ficción está inspirado en la vida real de la histórica velocista y campeona olímpica dominicana Marileidy Paulino. Recorre todos los desafíos que enfrentó hasta convertirse en el referente de atletismo actual.

Clayface

Una estrella de Hollywood en ascenso se transforma en una criatura vengativa cuando un experimento científico le arrebata su identidad y humanidad, desatando consecuencias aterradoras. Está basada en el personaje de DC Comics.

Magic Faraway Tree

Adaptación de la historia de Enid Blyton, narra la historia de Tim y Polly, una pareja que decide dejar atrás la vida moderna y mudarse junto a sus tres hijos a una remota granja en la campiña inglesa para alejarlos de la tecnología.

Terror en el vuelo

Un vuelo comercial es secuestrado por terroristas dispuestos a convertir el avión en una tumba. Pero un agente especial fuera de servicio se enfrentará a ellos para salvar a su esposa, a su hijo y a los cientos de personas atrapadas a bordo.

The Social Reckoning

Cuenta la historia real de cómo Frances Haugen, una joven ingeniera de Facebook, consigue la ayuda de Jeff Horwitz, un reportero del Wall Street Journal, para emprender un peligroso viaje que destapará los secretos más ocultos de la red social.