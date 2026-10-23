Yissendy Trinidad lleva su comedia "One Guy, Too Many Dates" a la preselección de Premios La Silla

La directora dominicana Yissendy Trinidad se abre paso en la temporada de premios del cine nacional con One Guy, Too Many Dates, comedia romántica que escribió, dirigió y protagonizó como actriz de reparto, y que figura entre las producciones preseleccionadas para los Premios La Silla, galardón que otorga la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (Adocine).

La cineasta aparece en la consideración de dos categorías: Mejor Dirección y Mejor Actriz de Reparto, un doble reconocimiento que refleja su capacidad para asumir el liderazgo creativo de un proyecto y, al mismo tiempo, formar parte del elenco.

Nacida en Santiago de los Caballeros y establecida en Los Ángeles, California, Trinidad ha construido una carrera que abarca la actuación, la escritura de guiones, la dirección y la producción.

En Hollywood ha participado en la película Babylon y en la serie Mayans M.C., experiencia que ha combinado con el desarrollo de sus propias historias desde la productora Trinidad Entertainment Group.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/whatsapp-image-2026-10-23-at-123540-pm-27c23e98.jpeg Trinidad figura en consideración en dos categorías: Mejor Dirección y Mejor Actriz de Reparto, dentro de una película que también escribió, dirigió y en la que participa frente a cámara. (TOMADA DE IG.)

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Sinopsis de la película

La película narra la historia de una ingeniera de software que crea una aplicación en la que las mujeres comparten opiniones sobre los hombres con quienes han salido.

El conflicto estalla cuando aparece una plataforma rival pensada para el público masculino, dando paso a enredos que retratan con humor la manera en que hoy se viven el amor y las citas en la era digital.

El elenco lo integran Jessica Marie Garcia, Alycia Pascual-Peña, Jenny Tran, Robert Palmer Watkins, Julissa Calderón, Johnny Rey Diaz y el actor y productor dominicano Orel De la Mota, entre otros intérpretes que aportan diversidad y frescura a la propuesta.

Reconocimientos y distribución

Antes de llegar a los Premios La Silla, la cinta ya había conquistado seis galardones en el Dominican Film Festival in New York, entre ellos Mejor Largometraje y Mejor Dirección. Además, cuenta con un acuerdo de distribución internacional con One Tree Entertainment Global, que permitirá llevarla a audiencias en distintos mercados.

"Que una historia que nació de una idea mía sea valorada por los profesionales del cine de mi país me llena de orgullo. Escribirla y dirigirla fue un reto enorme, pero también confirmó que contar historias es lo que me apasiona. Este momento tiene un significado muy especial para mí", afirmó Trinidad.

Con esta preselección, la directora suma un nuevo logro a su trayectoria y se coloca entre los talentos dominicanos que, desde el exterior, siguen proyectando el nombre del país en la industria audiovisual.