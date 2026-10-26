"Festival Maguana de Cine" celebrará su primera edición apostando por el cine y el talento emergente

La productora, actriz y emprendedora Fidia Peralta apuesta por el cine posa en el marco de la promoción del Festival Maguana de Cine a realizarse en San Juan de la Maguana. ( SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE FIDIA PERALTA )

La productora y actriz Fidia Peralta impulsa la creación del Festival Maguana de Cine, cuya primera edición se celebrará del 8 al 14 de noviembre de 2026 en San Juan de la Maguana, con el objetivo de promover el cine dominicano y generar oportunidades para cineastas emergentes.

La programación estará centrada en las óperas primas y contemplará proyecciones cinematográficas, capacitaciones y encuentros entre realizadores, productores, distribuidores e inversionistas.

La iniciativa también busca facilitar el contacto entre profesionales del sector audiovisual y empresarios interesados en invertir en proyectos cinematográficos, así como dar a conocer los incentivos fiscales establecidos en la Ley de Cine de República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/fotografia-de-archivo-del-presidente-de-brasil-y-candidato-a-la-reeleccion-luiz-inacio-lula-da-silv-5-e16f6143.jpg Fidia Peralta, responsable del Festival Maguana de Cine. (SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE DIDIA PERALTA)

Según Peralta, el festival procura crear espacios para que los cineastas puedan establecer contactos y encontrar oportunidades para continuar desarrollando sus proyectos.

"Mi visión es inspirarme en lo que representan grandes festivales y crear, para que el pueblo de San Juan de la Maguana sea la nueva sede de oportunidades para cualquier talento que visite el festival" Fidia Peralta Directora del Festival Maguana de Cine “

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Esta primera edición se incorpora a la agenda de actividades cinematográficas del país, con una propuesta orientada a vincular el talento emergente con los distintos sectores de la industria audiovisual.