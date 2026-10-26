"Festival Maguana de Cine" celebrará su primera edición apostando por el cine y el talento emergente
La productora, actriz y emprendedora Fidia Peralta impulsa desde San Juan de la Maguana una plataforma internacional que busca abrir nuevas oportunidades para los cineastas y conectar sus proyectos con la industria
La productora y actriz Fidia Peralta impulsa la creación del Festival Maguana de Cine, cuya primera edición se celebrará del 8 al 14 de noviembre de 2026 en San Juan de la Maguana, con el objetivo de promover el cine dominicano y generar oportunidades para cineastas emergentes.
La programación estará centrada en las óperas primas y contemplará proyecciones cinematográficas, capacitaciones y encuentros entre realizadores, productores, distribuidores e inversionistas.
- La iniciativa también busca facilitar el contacto entre profesionales del sector audiovisual y empresarios interesados en invertir en proyectos cinematográficos, así como dar a conocer los incentivos fiscales establecidos en la Ley de Cine de República Dominicana.
Según Peralta, el festival procura crear espacios para que los cineastas puedan establecer contactos y encontrar oportunidades para continuar desarrollando sus proyectos.
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Esta primera edición se incorpora a la agenda de actividades cinematográficas del país, con una propuesta orientada a vincular el talento emergente con los distintos sectores de la industria audiovisual.
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