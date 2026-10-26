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Premio del Público Blood Window en Sitges 2026
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La película dominicana "No salgas" gana el Premio del Público Blood Window en Sitges 2026

La película de Victoria Linares Villegas combina el horror y el género queer en una historia juvenil que continúa llevando el cine dominicano a escenarios internacionales

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    La película dominicana No salgas gana el Premio del Público Blood Window en Sitges 2026
    Escena de la cinta "No salgas", que ganó el Premio del Público Blood Window en Sitges 2026. (SUMINISTRADA POR LA PRODUCCIÓN)

    La película dominicana No salgas, dirigida por Victoria Linares Villegas, obtuvo el Premio del Público a la Mejor Película Blood Window en la edición 59 del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, celebrado en Sitges, España.

    La cinta explora el horror desde una perspectiva juvenil y queer, y sigue a un grupo de jóvenes cuyas relaciones, encuentros y sentimientos se desarrollan entre la escuela, el entorno familiar y un fin de semana en una casa de campo.

    A través de una propuesta que combina el suspenso con los vínculos afectivos y el descubrimiento personal, la producción se distancia de algunos recursos tradicionales del cine de terror para ofrecer una mirada más sutil al género.

    • Este reconocimiento representa un nuevo logro para el cine dominicano y destaca la acogida internacional de las historias producidas en el país.

    Asimismo, la Dirección General de Cine (Dgcine) informó que Ecos, de Kryzz Gautier, obtuvo el premio Ventana Sur-Fantastic!, durante su participación en las secciones WomanInFan y Sitges FanPitch.

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    La participación de ambas producciones contó con el respaldo de la Dgcine, mediante su modalidad no concursable de apoyo al posicionamiento internacional, iniciativa que busca impulsar la presencia del cine dominicano en festivales y mercados cinematográficos de todo el mundo.

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