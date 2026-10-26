Fusión de Paramount y Warner abre paso a despidos en Hollywood

Paramount cerró el pasado 6 de octubre la compra de Warner Bros. Discovery, mediante una operación valorada en aproximadamente 110.000 millones de dólares. ( IMAGEN GENERADA CON LA IA )

El conglomerado Skydance , surgido de la reciente fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD), inició un proceso para ofrecer la jubilación anticipada a cientos de trabajadores, antes de ejecutar una posible ronda de despidos que afectaría a la estructura de la nueva compañía.

La medida forma parte de la reorganización de dos de los mayores grupos de la industria del cine y la televisión, cuyas operaciones incluyen estudios cinematográficos, cadenas televisivas y plataformas de entretenimiento.

Según un memorando enviado este lunes a los empleados, al que tuvo acceso la revista Variety, Skydance implementará un programa de indemnizaciones por salida voluntaria, como parte de su estrategia para reducir los costes operativos tras la multimillonaria fusión.

El objetivo es disminuir la plantilla mediante acuerdos voluntarios antes de recurrir, si fuera necesario, a despidos forzosos dentro de la estructura corporativa.

"Con la integración de nuestros equipos, reconocemos que no todos verán su futuro aquí, y lo respetamos. Para brindar a empleados que cumplan los requisitos la opción de seguir adelante de una manera que les convenga, vamos a implementar un Programa de Compra Voluntaria. Quienes opten, recibirán una comunicación individual con detalles y condiciones personalizadas, y un plazo para decidir si aceptan esta oferta única", señala el documento citado por Variety.

Una fusión histórica en la industria del entretenimiento

Paramount cerró el pasado 6 de octubre la compra de Warner Bros. Discovery, mediante una operación valorada en aproximadamente 110.000 millones de dólares.

La culminación del acuerdo estuvo paralizada durante meses por un litigio antimonopolio, después de que doce estados estadounidenses presentaran una demanda contra la operación, a la que también se sumó el sindicato de guionistas de Hollywood.

La oposición de los estados se fundamentaba en que la fusión otorgaría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % del segmento de grandes estrenos taquilleros.

La demanda también advertía sobre una mayor concentración empresarial en el negocio de los canales básicos de televisión por cable.

Grandes estudios y plataformas bajo una misma compañía

Con la integración, Skydance reúne algunas de las marcas más importantes del entretenimiento internacional, entre ellas Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+.

más importantes del internacional, entre ellas Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+. La nueva estructura concentra cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % del segmento de grandes estrenos taquilleros a escala global, según las cifras citadas en el contexto de la operación.

del y más del del segmento de grandes estrenos taquilleros a escala global, según las cifras citadas en el contexto de la operación. El proceso de reorganización laboral constituye uno de los primeros pasos de la compañía tras concretarse la fusión, mientras avanza la integración de sus estudios, cadenas de televisión y plataformas digitales.