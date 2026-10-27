Eurocine 2026 abre sus puertas con 15 películas europeas
El festival inició con la proyección de Gloria! y se extenderá hasta el 1 de noviembre en Caribbean Cinemas de Galería 360, con una programación que reúne producciones de distintos países
Con la proyección de Gloria!, una producción de Italia y Suiza estrenada en 2024, quedó inaugurada la edición 2026 de Eurocine, el festival que acerca al público dominicano una selección de 15 películas del cine europeo contemporáneo.
La apertura reunió a representantes diplomáticos, autoridades culturales, profesionales del sector cinematográfico e invitados especiales. Durante el acto, el embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, destacó el valor del cine como medio para acercar culturas y compartir historias entre Europa y el país.
La directora general de la Dirección General de Cine (Dgcine), Marianna Vargas Gurilieva, también resaltó la importancia de la muestra para promover el intercambio cultural y ampliar el acceso del público dominicano a producciones internacionales.
Dirigida por la italiana Margherita Vicario, Gloria! transcurre en la Venecia de finales del siglo XVIII y sigue a Teresa, una joven con talento musical que, junto a otras mujeres, desafía las convenciones de su época a través de la música.
La selección cinematográfica estuvo a cargo de Desirée Reyes Peña, presidenta de Ebribari Audiovisual. Las funciones se realizan en Caribbean Cinemas de Galería 360 y estarán abiertas al público hasta el domingo 1 de noviembre, cuando el festival concluirá con Pepe, una coproducción de República Dominicana, Alemania, Francia y Namibia.
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- Eurocine es una iniciativa de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana, con la colaboración de sus Estados miembros y Suiza, el copatrocinio de Suecia y el apoyo de Dgcine, la Cinemateca Dominicana, Ebribari Audiovisual, Caribbean Cinemas y Cinéate.
Programación oficial EUROCINE 2026
Consulta las fechas, los horarios y las películas de la muestra de cine europeo, del 26 de octubre al 1 de noviembre.
|Fecha
|Hora
|Película
|Países
|Lunes 26 de octubre
|8:00 p. m.
|Gloria!
|Italia, Suiza. Película de apertura.
|Martes 27 de octubre
|6:00 p. m.
|Peacock
|Austria, Alemania.
|Martes 27 de octubre
|8:15 p. m.
|Augure
|Bélgica, Países Bajos, República Democrática del Congo, Francia, Sudáfrica.
|Miércoles 28 de octubre
|6:00 p. m.
|Live a Little
|Suecia, Noruega, Dinamarca.
|Miércoles 28 de octubre
|8:00 p. m.
|Jippie No More!
|Países Bajos.
|Jueves 29 de octubre
|6:00 p. m.
|Je´Vida
|Finlandia, Estonia, Suecia.
|Jueves 29 de octubre
|8:15 p. m.
|Saben aquell
|España.
|Viernes 30 de octubre
|6:00 p. m.
|Silent Rebellion
|Suiza, Francia, Bélgica.
|Viernes 30 de octubre
|8:00 p. m.
|Un ours dans le Jura
|Francia.
|Sábado 31 de octubre
|4:00 p. m.
|Four Souls of Coyote
|Hungría.
|Sábado 31 de octubre
|6:00 p. m.
|Night Life
|Alemania.
|Sábado 31 de octubre
|8:00 p. m.
|Animal
|Grecia, Austria, Rumanía, Chipre, Bulgaria.
|Domingo 1 de noviembre
|4:00 p. m.
|Tres kilómetros al fin del mundo
|Rumanía.
|Domingo 1 de noviembre
|6:00 p. m.
|Four Mothers
|Irlanda, Reino Unido.
|Domingo 1 de noviembre
|8:30 p. m.
|Pepe
|República Dominicana, Alemania, Francia, Namibia. Película de clausura.
EUROCINE 2026 se celebra del 26 de octubre al 1 de noviembre.