Eurocine 2026 abre sus puertas con 15 películas europeas

Bertrand Camacho, Helene Rekkers, Raúl Fuentes Milani, Sergio Maffetone, Priska Ekerue y Moritz Jacoshagen, durante la inauguración de Eurocine 2026. ( SUMINISTRADA )

Con la proyección de Gloria!, una producción de Italia y Suiza estrenada en 2024, quedó inaugurada la edición 2026 de Eurocine, el festival que acerca al público dominicano una selección de 15 películas del cine europeo contemporáneo.

La apertura reunió a representantes diplomáticos, autoridades culturales, profesionales del sector cinematográfico e invitados especiales. Durante el acto, el embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, destacó el valor del cine como medio para acercar culturas y compartir historias entre Europa y el país.

La directora general de la Dirección General de Cine (Dgcine), Marianna Vargas Gurilieva, también resaltó la importancia de la muestra para promover el intercambio cultural y ampliar el acceso del público dominicano a producciones internacionales.

Dirigida por la italiana Margherita Vicario, Gloria! transcurre en la Venecia de finales del siglo XVIII y sigue a Teresa, una joven con talento musical que, junto a otras mujeres, desafía las convenciones de su época a través de la música.

La selección cinematográfica estuvo a cargo de Desirée Reyes Peña, presidenta de Ebribari Audiovisual. Las funciones se realizan en Caribbean Cinemas de Galería 360 y estarán abiertas al público hasta el domingo 1 de noviembre, cuando el festival concluirá con Pepe, una coproducción de República Dominicana, Alemania, Francia y Namibia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-27-at-110317-am-1-eaeb3eb8.jpeg Iimagen de la inauguración de Eurocine. (SUMINISTRADA)

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Eurocine es una iniciativa de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana, con la colaboración de sus Estados miembros y Suiza, el copatrocinio de Suecia y el apoyo de Dgcine, la Cinemateca Dominicana, Ebribari Audiovisual, Caribbean Cinemas y Cinéate.

Programación oficial EUROCINE 2026

Programación oficial EUROCINE 2026

Consulta las fechas, los horarios y las películas de la muestra de cine europeo, del 26 de octubre al 1 de noviembre.

Fecha Hora Película Países Lunes 26 de octubre 8:00 p. m. Gloria! Italia, Suiza. Película de apertura. Martes 27 de octubre 6:00 p. m. Peacock Austria, Alemania. Martes 27 de octubre 8:15 p. m. Augure Bélgica, Países Bajos, República Democrática del Congo, Francia, Sudáfrica. Miércoles 28 de octubre 6:00 p. m. Live a Little Suecia, Noruega, Dinamarca. Miércoles 28 de octubre 8:00 p. m. Jippie No More! Países Bajos. Jueves 29 de octubre 6:00 p. m. Je´Vida Finlandia, Estonia, Suecia. Jueves 29 de octubre 8:15 p. m. Saben aquell España. Viernes 30 de octubre 6:00 p. m. Silent Rebellion Suiza, Francia, Bélgica. Viernes 30 de octubre 8:00 p. m. Un ours dans le Jura Francia. Sábado 31 de octubre 4:00 p. m. Four Souls of Coyote Hungría. Sábado 31 de octubre 6:00 p. m. Night Life Alemania. Sábado 31 de octubre 8:00 p. m. Animal Grecia, Austria, Rumanía, Chipre, Bulgaria. Domingo 1 de noviembre 4:00 p. m. Tres kilómetros al fin del mundo Rumanía. Domingo 1 de noviembre 6:00 p. m. Four Mothers Irlanda, Reino Unido. Domingo 1 de noviembre 8:30 p. m. Pepe República Dominicana, Alemania, Francia, Namibia. Película de clausura.

EUROCINE 2026 se celebra del 26 de octubre al 1 de noviembre.