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Eurocine 2026 abre sus puertas con 15 películas europeas

El festival inició con la proyección de Gloria! y se extenderá hasta el 1 de noviembre en Caribbean Cinemas de Galería 360, con una programación que reúne producciones de distintos países

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    Eurocine 2026 abre sus puertas con 15 películas europeas
    Bertrand Camacho, Helene Rekkers, Raúl Fuentes Milani, Sergio Maffetone, Priska Ekerue y Moritz Jacoshagen, durante la inauguración de Eurocine 2026. (SUMINISTRADA)

    Con la proyección de Gloria!, una producción de Italia y Suiza estrenada en 2024, quedó inaugurada la edición 2026 de Eurocine, el festival que acerca al público dominicano una selección de 15 películas del cine europeo contemporáneo.

    La apertura reunió a representantes diplomáticos, autoridades culturales, profesionales del sector cinematográfico e invitados especiales. Durante el acto, el embajador de la Unión Europea en República Dominicana, Raúl Fuentes Milani, destacó el valor del cine como medio para acercar culturas y compartir historias entre Europa y el país.

    La directora general de la Dirección General de Cine (Dgcine), Marianna Vargas Gurilieva, también resaltó la importancia de la muestra para promover el intercambio cultural y ampliar el acceso del público dominicano a producciones internacionales.

    Dirigida por la italiana Margherita Vicario, Gloria! transcurre en la Venecia de finales del siglo XVIII y sigue a Teresa, una joven con talento musical que, junto a otras mujeres, desafía las convenciones de su época a través de la música.

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    La selección cinematográfica estuvo a cargo de Desirée Reyes Peña, presidenta de Ebribari Audiovisual. Las funciones se realizan en Caribbean Cinemas de Galería 360 y estarán abiertas al público hasta el domingo 1 de noviembre, cuando el festival concluirá con Pepe, una coproducción de República Dominicana, Alemania, Francia y Namibia.

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    Infografía
    Iimagen de la inauguración de Eurocine. (SUMINISTRADA)

    Más

    • Eurocine es una iniciativa de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana, con la colaboración de sus Estados miembros y Suiza, el copatrocinio de Suecia y el apoyo de Dgcine, la Cinemateca Dominicana, Ebribari Audiovisual, Caribbean Cinemas y Cinéate.
    Programación oficial EUROCINE 2026

    Programación oficial EUROCINE 2026

    Consulta las fechas, los horarios y las películas de la muestra de cine europeo, del 26 de octubre al 1 de noviembre.

    FechaHoraPelículaPaíses
    Lunes 26 de octubre8:00 p. m.Gloria!Italia, Suiza. Película de apertura.
    Martes 27 de octubre6:00 p. m.PeacockAustria, Alemania.
    Martes 27 de octubre8:15 p. m.AugureBélgica, Países Bajos, República Democrática del Congo, Francia, Sudáfrica.
    Miércoles 28 de octubre6:00 p. m.Live a LittleSuecia, Noruega, Dinamarca.
    Miércoles 28 de octubre8:00 p. m.Jippie No More!Países Bajos.
    Jueves 29 de octubre6:00 p. m.Je´VidaFinlandia, Estonia, Suecia.
    Jueves 29 de octubre8:15 p. m.Saben aquellEspaña.
    Viernes 30 de octubre6:00 p. m.Silent RebellionSuiza, Francia, Bélgica.
    Viernes 30 de octubre8:00 p. m.Un ours dans le JuraFrancia.
    Sábado 31 de octubre4:00 p. m.Four Souls of CoyoteHungría.
    Sábado 31 de octubre6:00 p. m.Night LifeAlemania.
    Sábado 31 de octubre8:00 p. m.AnimalGrecia, Austria, Rumanía, Chipre, Bulgaria.
    Domingo 1 de noviembre4:00 p. m.Tres kilómetros al fin del mundoRumanía.
    Domingo 1 de noviembre6:00 p. m.Four MothersIrlanda, Reino Unido.
    Domingo 1 de noviembre8:30 p. m.PepeRepública Dominicana, Alemania, Francia, Namibia. Película de clausura.

    EUROCINE 2026 se celebra del 26 de octubre al 1 de noviembre.

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