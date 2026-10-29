Muere Patrick Stewart, el actor que convirtió a Jean-Luc Picard en un ícono de la ciencia ficción

Patrick Stewart, quien dio vida al comandante Picard en Star Trek, falleció este jueves 29 de octubre del 2026. ( ARCHIVO / EFE )

El actor británico Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la franquicia "Star Trek" y al profesor Charles Xavier en las películas de "X-Men", falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles, informó The Hollywood Reporter.

El deceso ocurrió el miércoles, luego de un proceso que su portavoz de larga data, Kelly Bush Novak, describió como un breve y doloroso recorrido marcado por la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

"Ha estado rodeado por el cálido abrazo de familiares y amigos, acompañado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y la profunda emoción que solo él podía inspirar después de toda una vida dedicada a los demás", expresó Bush Novak en el comunicado de despedida.

Stewart construyó una carrera que transitó entre el teatro clásico, el cine y la televisión. Su formación shakespeariana y su presencia escénica lo distinguieron en la industria, hasta convertirlo en uno de los rostros más reconocibles de la ciencia ficción.

De Shakespeare a "Star Trek"

Antes de alcanzar la fama internacional, Stewart acumuló décadas de experiencia teatral en Inglaterra, incluida su participación en la Royal Shakespeare Company. Sin embargo, a finales de la década de 1980 todavía era poco conocido entre el público estadounidense.

Su incorporación a "Star Trek: The Next Generation" cambió el rumbo de su carrera. El productor Robert Justman lo descubrió durante una conferencia en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde el actor interpretaba textos de Shakespeare. Aquella presentación lo llevó a impulsar su candidatura para el papel principal de la nueva serie.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/patrick-stewart-en-star-trek-the-next-generation-c59ec84c.jpg Patrick Stewart en 'Star Trek: The Next Generation'. (Netflix)

La elección no estuvo exenta de resistencia. Gene Roddenberry, creador de "Star Trek", inicialmente dudaba de que un actor británico calvo pudiera encabezar la producción. Finalmente, Stewart consiguió el papel del capitán Jean-Luc Picard y firmó un contrato de seis años, aunque en ese momento creía que la serie difícilmente sobreviviría a su primera temporada.

Estrenada en septiembre de 1987, "Star Trek: The Next Generation" necesitó tiempo para conquistar a parte de los seguidores de la franquicia original. No obstante, terminó consolidándose como una de las producciones más influyentes de la televisión de ciencia ficción.

La serie concluyó en 1994, después de siete temporadas, y dio paso a cuatro películas protagonizadas por Stewart: "Star Trek: Generations" (1994), "Star Trek: First Contact" (1996), "Star Trek: Insurrection" (1998) y "Star Trek: Nemesis" (2002).

El personaje de Picard permitió al actor explorar la autoridad, la ética, el liderazgo y los dilemas humanos en escenarios futuristas, una combinación que contribuyó a definir el legado de la producción.

El profesor Xavier y el universo de "X-Men"

Aunque el éxito de "Star Trek" lo expuso al encasillamiento profesional, Stewart encontró otro personaje que ampliaría su alcance ante nuevas generaciones: Charles Xavier, el líder de los mutantes en la saga cinematográfica "X-Men".

Su debut en ese papel llegó con la película "X-Men", estrenada en 2000, una producción que contribuyó al desarrollo de una nueva etapa del cine de superhéroes. Allí compartió pantalla con Ian McKellen, quien interpretó a Magneto, su adversario y antiguo amigo dentro de la historia.

Stewart retomó el personaje en varias entregas, entre ellas "X2: X-Men United" (2003), "X-Men: The Last Stand" (2006), "X-Men: Days of Future Past" (2014) y "Logan" (2017). También apareció en participaciones especiales en otras películas relacionadas con la franquicia.

La posibilidad de interpretar durante años a Picard y Xavier le permitió desarrollar personajes con distintas dimensiones, alejados de una representación superficial del héroe. Ambos se distinguían por su capacidad de liderazgo, sus convicciones y los conflictos morales que enfrentaban.

Una carrera más allá de la ciencia ficción

La trayectoria de Stewart estuvo acompañada por su compromiso con causas humanitarias. El comunicado de despedida destacó su activismo en favor de los derechos humanos, las personas refugiadas, los sobrevivientes de violencia doméstica, la salud mental de los veteranos y el bienestar animal.

También era aficionado al automovilismo y seguidor del Huddersfield Town, el club de fútbol de su región natal.

Con una carrera de más de seis décadas, Patrick Stewart logró conectar dos tradiciones interpretativas: el teatro clásico británico y las grandes franquicias de entretenimiento contemporáneo. Su trabajo en "Star Trek" y "X-Men" le aseguró un lugar entre los intérpretes que contribuyeron a definir la ciencia ficción y el cine de superhéroes para varias generaciones.

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