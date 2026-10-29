Cuatro películas llegan a los cines dominicanos

El documental "Más allá del humo" explora la tradición, el proceso de elaboración y las historias familiares detrás de la industria del cigarro dominicano. ( CEDIDA POR CARIBBEAN CINEMAS )

El cine presenta cuatro propuestas que recorren distintos géneros y emociones, desde las tradiciones del tabaco dominicano hasta la acción, la fantasía y el romance. Historias que exploran la identidad cultural, la supervivencia, los vínculos familiares y las relaciones humanas, con reconocidos actores y nuevas miradas cinematográficas.

Un documental sobre el tabaco dominicano, una historia de supervivencia, una aventura animada y una adaptación de Jane Austen destacan entre las propuestas cinematográficas.

Más allá del humo

Este documental profundiza en el fascinante mundo de la mezcla de puros dominicanos, actualmente clasificada como la mejor del mundo.

El viaje nos lleva a la tierra dorada de los fabricantes de cigarros, donde las familias han estado transmitiendo el arte de cosechar y enrollar puros desde la época precolombina.

La obra trasciende el aspecto comercial para adentrarse en las historias humanas, familiares y culturales que hay detrás de la elaboración del cigarro en la República Dominicana.

Runner

Un exsoldado (Alan Ritchson) se ve inmerso en una brutal carrera contrarreloj cuando una entrega médica crucial lo convierte, junto a su improbable compañero (Owen Wilson), en el objetivo de un despiadado cártel.

A medida que la misión se convierte en una persecución mortal, cada desvío, retraso y bala los acerca más al fracaso.

Con la traición acechándolos por doquier, deben sobrevivir a la persecución y entregar su cargamento para salvar la vida de una niña.

Wildwood

Después de que su hermano bebé, Mac, es secuestrado por una parvada de cuervos, la decidida adolescente Prue McKeel (Peyton Elizabeth Lee) inicia una desesperada misión de rescate hacia el Bosque Impasable, un bosque encantado oculto justo más allá de Portland, Oregón.

Acompañada por su torpe pero leal compañero de clase, Curtis Mehlberg (Jacob Tremblay), Prue navega un mundo de animales parlantes, bandidos y poderosas figuras impulsadas por el duelo y la ambición.

Sense and Sensibility

Esta nueva versión cinematográfica, dirigida por Georgia Oakley y protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles, está basada en la novela de Jane Austen.

Relata la historia de las hermanas Elinor y Marianne Dashwood, quienes se ven obligadas a abandonar su finca de Sussex y a mudarse con un pariente lejano, en cuya casa de campo se enfrentarán a problemas amorosos y económicos.

Un viaje para encontrar el amor y superar el desamor y la pobreza con gracia y madurez