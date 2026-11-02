La película "Pepe" de Nelson Carlo de los Santos Arias destaca en Eurocine 2026
La muestra cinematográfica reunió 15 películas de distintos países y promovió el intercambio cultural entre Europa y República Dominicana
La película Pepe, del cineasta dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias, cerró este domingo 1 de noviembre la edición 2026 de EurocineE, durante una función celebrada en Caribbean Cinemas de Galería 360.
La producción, realizada entre República Dominicana, Alemania, Francia y Namibia, combina elementos del ensayo cinematográfico y la ficción.
Su estreno mundial tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) de 2024, donde De los Santos Arias conquistó el Oso de Plata a la Mejor Dirección, convirtiéndose en el primer cineasta latinoamericano en recibir esa distinción.
La función de clausura contó con la presencia del director y de la productora Tanya Valette, quienes participaron en un conversatorio con el público sobre el proceso creativo y los desafíos de la realización de la película, producida por Monte y Culebra, de Valette y Pablo Lozano.
Una semana de cine internacional
- Celebrado del 26 de octubre al 1 de noviembre, Eurocine 2026 presentó 15 películas de países como Alemania, España, Francia, Finlandia, Países Bajos, Italia, Suecia y Suiza.
- La programación, coordinada por la productora dominicana Desiree Reyes Peña, incluyó diferentes géneros y propuestas narrativas, con el propósito de acercar al público producciones que habitualmente tienen una circulación limitada en las salas comerciales dominicanas.
- Eurocine es una iniciativa de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana, desarrollada con la colaboración de representaciones diplomáticas e instituciones culturales y cinematográficas.