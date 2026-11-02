La película "Pepe" de Nelson Carlo de los Santos Arias destaca en Eurocine 2026

De izquierda a derecha: Stefaan Pauwels, Nelson Carlo de los Santos Arias, Tanya Valette y Taína Rodríguez, durante la clausura de Eurocine 2026. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

La película Pepe, del cineasta dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias, cerró este domingo 1 de noviembre la edición 2026 de EurocineE, durante una función celebrada en Caribbean Cinemas de Galería 360.

La producción, realizada entre República Dominicana, Alemania, Francia y Namibia, combina elementos del ensayo cinematográfico y la ficción.

Su estreno mundial tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) de 2024, donde De los Santos Arias conquistó el Oso de Plata a la Mejor Dirección, convirtiéndose en el primer cineasta latinoamericano en recibir esa distinción.

La función de clausura contó con la presencia del director y de la productora Tanya Valette, quienes participaron en un conversatorio con el público sobre el proceso creativo y los desafíos de la realización de la película, producida por Monte y Culebra, de Valette y Pablo Lozano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/whatsapp-image-2026-10-27-at-110243-am-8d1a429b.jpg De izquiereda a derecha,De izquierda a derecha: Bertrand Camacho, Helene Rekkers, Raúl Fuentes Milani, Sergio Maffetone, Priska Ekerue y Moritz Jacoshagen. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

Una semana de cine internacional

Celebrado del 26 de octubre al 1 de noviembre, Eurocine 2026 presentó 15 películas de países como Alemania, España, Francia, Finlandia, Países Bajos, Italia, Suecia y Suiza.

al 1 de noviembre, presentó de países como Alemania, España, Francia, Finlandia, Países Bajos, Italia, Suecia y Suiza. La programación , coordinada por la productora dominicana Desiree Reyes Peña , incluyó diferentes géneros y propuestas narrativas, con el propósito de acercar al público producciones que habitualmente tienen una circulación limitada en las salas comerciales dominicanas.

, coordinada por la dominicana , incluyó diferentes y propuestas narrativas, con el propósito de acercar al público producciones que habitualmente tienen una circulación limitada en las salas comerciales dominicanas. Eurocine es una iniciativa de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana, desarrollada con la colaboración de representaciones diplomáticas e instituciones culturales y cinematográficas.