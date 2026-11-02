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La película "Pepe" de Nelson Carlo de los Santos Arias destaca en Eurocine 2026

La muestra cinematográfica reunió 15 películas de distintos países y promovió el intercambio cultural entre Europa y República Dominicana

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    La película Pepe de Nelson Carlo de los Santos Arias destaca en Eurocine 2026
    De izquierda a derecha: Stefaan Pauwels, Nelson Carlo de los Santos Arias, Tanya Valette y Taína Rodríguez, durante la clausura de Eurocine 2026. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

    La película Pepe, del cineasta dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias, cerró este domingo 1 de noviembre la edición 2026 de EurocineE, durante una función celebrada en Caribbean Cinemas de Galería 360.

    La producción, realizada entre República Dominicana, Alemania, Francia y Namibia, combina elementos del ensayo cinematográfico y la ficción.

    Su estreno mundial tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) de 2024, donde De los Santos Arias conquistó el Oso de Plata a la Mejor Dirección, convirtiéndose en el primer cineasta latinoamericano en recibir esa distinción.

    La función de clausura contó con la presencia del director y de la productora Tanya Valette, quienes participaron en un conversatorio con el público sobre el proceso creativo y los desafíos de la realización de la película, producida por Monte y Culebra, de Valette y Pablo Lozano.

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    Infografía
    De izquiereda a derecha,De izquierda a derecha: Bertrand Camacho, Helene Rekkers, Raúl Fuentes Milani, Sergio Maffetone, Priska Ekerue y Moritz Jacoshagen. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

    Una semana de cine internacional

    • Celebrado del 26 de octubre al 1 de noviembre, Eurocine 2026 presentó 15 películas de países como Alemania, España, Francia, Finlandia, Países Bajos, Italia, Suecia y Suiza.
    • La programación, coordinada por la productora dominicana Desiree Reyes Peña, incluyó diferentes géneros y propuestas narrativas, con el propósito de acercar al público producciones que habitualmente tienen una circulación limitada en las salas comerciales dominicanas.
    • Eurocine es una iniciativa de la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana, desarrollada con la colaboración de representaciones diplomáticas e instituciones culturales y cinematográficas.
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