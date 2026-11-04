Celinés Toribio debuta como directora con "La novia del Atlántico"

Celinés Toribio, directora de "La novia del Atlántico". ( CEDIDA POR MS )

Después de interpretar diferentes personajes frente a las cámaras, Celinés Toribio se coloca por primera vez detrás de ellas para contar una historia que toca una realidad cercana a muchas mujeres.

Se trata de "La novia del Atlántico", su debut como directora, un drama que explora la violencia de género desde una perspectiva en la que la amistad, la empatía y el apoyo colectivo cobran especial importancia.

Producida por Esencia Films y codirigida junto a Vicente Peñarrocha, la película fue presentada oficialmente durante una rueda de prensa en Novocentro, donde se anunció su llegada a las salas de cine del país el próximo 26 de noviembre.

La inquietud que dio origen al proyecto parte de una pregunta sencilla, pero difícil de responder: ¿qué hacemos cuando descubrimos que alguien cercano está viviendo una situación de violencia?

Para Toribio, muchas veces compartimos conversaciones, espacios y años de amistad sin conocer lo que sucede puertas adentro. De ahí su interés por llevar al cine una realidad que con frecuencia permanece en silencio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/zumaya-cordero-ceines-toribio-lily-luciano-y-marianna-vargasjpg-d3d96a59.jpeg Zumaya Cordero, Celinés Toribio, Lily Luciano y Marianna Vargas. (CEDIDA POR MS)

La propuesta no se queda únicamente en el drama de quien sufre el maltrato. También pone el foco en las personas que descubren esa situación y deben decidir cómo actuar, mostrando que acompañar, escuchar y tender una mano puede marcar una diferencia.

Tres mujeres y una historia que se convierte en causa colectiva

La trama sigue a Laura (Celinés Toribio), quien regresa de Nueva York a su natal Puerto Plata con el deseo de comenzar de nuevo. Sin embargo, su regreso toma otro rumbo cuando descubre que su amiga Evelyn (Sandy Hernández) atraviesa una relación marcada por el maltrato.

Preocupada por lo que está viviendo, Laura busca el apoyo de Miguelina (Cheddy García), una periodista de personalidad decidida. Juntas emprenden una iniciativa para ayudar a Evelyn, a la que también se suma Ángel (Iván Sánchez), un español vinculado al mundo de la música y la gastronomía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/la-novia-dejpg-5a3979b2.jpeg Parte del elenco de la película "La novia del Atlántico". (CEDIDA POR MS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/parte-del-elenco-de-la-novia-del-atlantico-dfcd38cd.jpg El elenco de la película "La novia del Atlántico". (CEDIDA POR MS) ‹ >

A partir de ese encuentro, lo que comienza como una preocupación entre amigas va creciendo hasta involucrar a toda una comunidad. Entre decisiones difíciles, conflictos personales y momentos de esperanza, la película recuerda que una mujer es mucho más que las circunstancias que ha vivido: tiene sueños, identidad y derecho a construir su propio futuro.

Puerto Plata, conocida como la novia del Atlántico, también ocupa un lugar protagónico. Allí se realizó aproximadamente el 95 % del rodaje, aprovechando sus paisajes, arquitectura y riqueza cultural como parte del universo visual de una historia dominicana con un mensaje que trasciende fronteras.

Una producción con sello femenino

Además de marcar una nueva etapa en la carrera de Toribio, "La novia del Atlántico" destaca por la participación de mujeres detrás de cámaras: cerca del 90 % del equipo de realización estuvo integrado por profesionales femeninas, distribuidas en distintas áreas creativas, técnicas y de producción.

El guion fue escrito por Toribio, Peñarrocha y Alejandro Andújar, mientras que el elenco cuenta también con las participaciones especiales de Frank Perozo, Ettore D´Alessandro y Freddy Ginebra, junto a otros talentos nacionales e internacionales.

La película reúne, además, a un equipo de profesionales encabezado por Alexandra Henao en la dirección de fotografía, Andrés Rodríguez en la música original, Giselle Madera en el diseño de producción, Angie Romero en la dirección de casting y Leandra Fañas en el vestuario.

Antes de su estreno nacional, la producción tendrá presentaciones privadas en Santo Domingo, el 23 de noviembre, y Santiago, el día 24.

Su llegada a las salas comerciales está prevista para el jueves 26, apenas un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que tiene un significado particular para República Dominicana por el asesinato de las hermanas Mirabal.

La coincidencia refuerza el mensaje de una película que invita a mirar más allá de las apariencias, escuchar a quienes atraviesan situaciones difíciles y reconocer el valor de las redes de apoyo. Porque, como plantea esta historia, nadie debería tener que enfrentar la violencia en soledad.