Angeline Monegro es nominada a mejor actriz protagónica en los Premios La Silla

La actriz dominicana Angeline Monegro fue nominada a Mejor Actriz Protagónica en la XII edición de los Premios La Silla 2026, organizados por la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (Adocine), por su interpretación en la película Día ocho: el soplo del Espíritu, una producción inspirada en la vida y obra del sacerdote Emiliano Tardif.

La nominación representa un reconocimiento importante en la trayectoria de la joven intérprete, quien cursó estudios especializados de actuación cinematográfica en Toronto Film School, en Canadá, después de iniciar su carrera artística desde la infancia en República Dominicana.

En Día ocho, Monegro interpreta a Yira Sandoval, una joven influencer que enfrenta los conflictos derivados de su exposición en las redes sociales, tensiones familiares y cuestionamientos personales, mientras busca un milagro para su hermana enferma.

La actriz, que actualmente vive en la Ciudad de México donde expande su carrera y donde además de reforzar su carrera estudia algunos proyectos que le han llegado, se mostró feliz por esta nominación.

Su personaje constituye uno de los ejes narrativos de la película, que entrelaza una historia contemporánea con acontecimientos vinculados al ministerio de sanación del padre Emiliano Tardif, sacerdote canadiense que desarrolló una parte importante de su misión pastoral en República Dominicana.

La producción, dirigida por José Gómez y producida por Ángela Medina y Joan Monegro, obtuvo nueve nominaciones a los Premios La Silla, incluyendo mejor película, mejor dirección, mejor Guion, mejor actriz protagónica y mejor actriz de reparto.

En la categoría de mejor actriz protagónica, Angeline Monegro comparte nominación con Nashla Bogaert, por Medias hermanas; Evelyna Rodríguez, por Cucú; Judith Rodríguez, por Baño de mujeres; Valentina Shen Wu, por Bajo el mismo sol; y Yany Prado, por Madre a dos centímetros de ti.

Una carrera que inició en la infancia

Nacida y criada en República Dominicana, Angeline Monegro comenzó su vinculación con el mundo artístico a los siete años, participando como presentadora de televisión y posteriormente en producciones teatrales y musicales.

Su formación inicial incluyó estudios en la Academia de Formación Artística (AFA), donde desarrolló habilidades en interpretación, canto y expresión escénica.

Durante esa etapa participó en montajes de teatro musical como El mago de Oz, Cenicienta y YoMio, experiencias que contribuyeron a su preparación antes de incursionar en la actuación cinematográfica.

Con el propósito de ampliar sus conocimientos y desarrollar una carrera internacional, continuó su formación en Toronto Film School, institución canadiense especializada en disciplinas vinculadas con la industria audiovisual.

Durante sus estudios también participó en una adaptación teatral de It's a Wonderful Life, interpretando varios personajes, según una publicación de la propia institución académica.

Antes de protagonizar Día ocho, Monegro participó en la película Rango de honor (2023), producciones en la que interpretó a Vielka, mientras que en Des-aparecido desempeñó un papel secundario. También figura entre sus trabajos el cortometraje Derailed (2023).

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