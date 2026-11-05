Frank Perozo: "Quiero explorar otras cosas dentro del mismo género de la comedia"

El actor y director Frank Perozo en su visita a la redacción de Diario Libre. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Para Frank Perozo, hacer cine también significa divertirse, explorar y encontrar nuevas maneras de contar historias.

Esa filosofía acompaña su regreso a la comedia con La esquina ´ta en candela, su más reciente proyecto como director, que llega hoy jueves a las salas de cine dominicanas con una propuesta que tiene como escenario un colmado de barrio y reúne a figuras conocidas del humor dominicano con nuevos talentos.

La película es producida por Caribbean Films, empresa con la que Perozo mantiene una relación cercana desde los inicios de su carrera. El también actor agradece la confianza y el respaldo que ha recibido a lo largo de los años. "Para mí es mi casa. Mi casa matriz", expresa.

"Esta es una película que me llena de mucho orgullo, porque creo que es una de las películas más entretenidas que he tenido la oportunidad de hacer", agrega sobre su más reciente filme.

En sus propias palabras, La esquina ´ta en candela busca ofrecer una experiencia entretenida, con situaciones que conecten con el público y permitan disfrutar de una historia cercana a la realidad dominicana.

En esta ocasión, Perozo vuelve a coincidir con Raymond Pozo y Miguel Céspedes, con quienes mantiene una relación profesional de más de una década. A ellos se suma Fausto Mata, con quien había coincidido anteriormente como actor, pero a quien ahora dirige.

"Había trabajado mucho tiempo con él como actor, pero ahora al tener la oportunidad de dirigirlo, ahí es de verdad donde confirmo que tiene un gran talento", refiere.

La complicidad con Raymond y Miguel también representa un desafío creativo. Para Perozo, trabajar repetidamente con los mismos intérpretes no significa caer en fórmulas conocidas, sino encontrar matices distintos en cada producción.

"Me encanta esa dinámica que hemos venido haciendo a través de los años, donde los tres nos sentimos muy cómodos, pero tanto ellos como yo siempre estamos buscando cómo hacerlo diferente o cómo hacer algo nuevo", confiesa.

Otro de los aspectos que destaca de La esquina ´ta en candela es la incorporación de intérpretes que comienzan a abrirse paso en la industria.

Entre ellos menciona a Enger Luna, Excarlet Molina y Yarlenys Vargas, así como otras figuras provenientes de las redes sociales y plataformas digitales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/frank-perozo-2-8e30dc65.jpg Frank Perozo habla de su nuevo proyecto, La esquina 'ta en candela. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

Para el director, ofrecer oportunidades a quienes comienzan es una necesidad para el crecimiento del sector audiovisual. "Si no se le da oportunidad al talento nuevo, la industria se estanca y no crece, no evoluciona. Hay que innovar", asegura.

Incluso considera que trabajar con actores que apenas comienzan puede ser una buena experiencia, ya que llegan con muchas ganas de aprender y demostrar su talento.

"Tienen toda el hambre del mundo para demostrar que son capaces de hacer el trabajo", comenta, aunque reconoce que apostar por rostros nuevos también implica riesgos comerciales y de producción.

"Si no se le da oportunidad al talento nuevo, la industria se estanca y no crece, no evoluciona. Hay que innovar" Frank Perozo Actor y director “

¿Comedia o 'thriller'?

Perozo se aventuró en el género del suspenso y el thriller con la película Baño de mujeres, estrenada a principios de octubre de 2025. Aunque disfrutó la experiencia de explorar una propuesta diferente y no descarta volver a ese género, reconoce que la comedia sigue siendo su favorita.

"La comedia lleva un ritmo mucho más dinámico. El horror o el thriller lleva un ritmo más pausado, más calmado", explica.

También señala que el público dominicano no consume tanto este tipo de producciones, aunque considera importante seguir incursionando en otros géneros dentro del cine local.

Sin embargo, por ahora, su interés está en continuar desarrollando propuestas de comedia.

"Quiero explorar otras cosas dentro del mismo género de la comedia", afirma. "Si no te diviertes haciendo algo, no lo hagas. Y así estoy viendo mi profesión".

Una vida a otro ritmo

Fuera de los rodajes, Perozo también ha experimentado cambios importantes en su estilo de vida.

Hace algunos años decidió establecerse en el municipio de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, para alejarse del movimiento constante de la capital y reconectar con sus raíces, recordando aquella infancia en la que alternaba su vida entre Santiago y Río San Juan.

La pandemia le permitió recuperar ese vínculo y descubrir que la tranquilidad del entorno rural favorecía su bienestar y su creatividad. "No es algo nuevo, es prácticamente volver a mi raíz, volver a mi tierra y es donde me siento más cómodo en este país que tanto amo", afirma.

Su decisión también está ligada a la necesidad de encontrar equilibrio emocional frente a las exigencias de la vida urbana. "Me fui al campo para no colapsar", admite, al explicar que reducir el ritmo y dejar de vivir en piloto automático le ha permitido organizar mejor sus prioridades.