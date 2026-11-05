El actor Russell Brand, declarado culpable de violación y otros delitos sexuales

El humorista británico Russell Brand fue condenado por cuatro delitos sexuales. ( EFE )

El actor y humorista británico Russell Brand fue declarado este jueves culpable de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual por hechos cometidos contra varias mujeres a lo largo de su carrera.

Un jurado popular declaró culpable a Brand de violar a una mujer en 2009, así como de agredir sexualmente a otras tres mujeres en incidentes ocurridos entre 2004 y 2009. En cambio, fue eximido de otros tres cargos que enfrentaba, entre ellos dos acusaciones de violación y un intento de agresión indecente.

El veredicto se produjo después de cuatro semanas de juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, donde seis mujeres presentaron testimonios sobre presuntos delitos sexuales cometidos por el artista entre 1999 y 2009.

De acuerdo con las informaciones presentadas durante el proceso, uno de los casos por los que fue condenado corresponde a la violación de una mujer en su residencia de Hampstead, en Londres, en 2009. La víctima había conocido al humorista después de asistir a uno de sus espectáculos.

Las otras tres condenas por agresión sexual corresponden a incidentes ocurridos en 2004 y 2005, así como a otro episodio de 2009.

Las acusaciones contra Russell Brand

El proceso judicial comenzó el pasado 12 de octubre, cuando Brand llegó al tribunal de Southwark acompañado de su esposa, Laura Gallacher. En ese momento, el actor enfrentaba siete cargos relacionados con presuntos delitos sexuales contra seis mujeres.

Al inicio del juicio la fiscalía británica describió al humorista como un "depredador sexual despiadado, calculador y manipulador". La fiscal Riel Karmy-Jones sostuvo que Brand utilizaba su humor y encanto para acercarse a las mujeres e ignoraba sus negativas o protestas.

Entre los hechos expuestos figuraba una presunta violación en un hotel de Bournemouth, durante un congreso del Partido Laborista en 1999; un incidente en 2001 en el que habría intentado arrastrar a una empleada de MTV hacia un baño; y varias denuncias de agresión sexual en Londres entre 2004 y 2009.

La investigación policial comenzó en septiembre de 2023, después de que medios británicos como The Sunday Times, The Times y el programa televisivo Dispatches difundieran reportajes con acusaciones de conducta sexual indebida contra el actor.

La declaración de su esposa durante el juicio

Durante el proceso también declaró Laura Gallacher, esposa del humorista desde 2017, quien defendió su inocencia y ofreció detalles sobre su relación.

Gallacher reconoció ante el tribunal que a Brand "le era difícil ser monógamo" cuando comenzaron a conocerse. Su testimonio buscó presentar una imagen de su esposo alejada de la descripción que había hecho la fiscalía.

Brand, de 51 años, negó las acusaciones y sostuvo que sus encuentros sexuales habían sido consentidos.

El juez adelantó que el humorista enfrentará una pena de prisión y fijó la audiencia de sentencia para el próximo lunes 9 de noviembre.

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