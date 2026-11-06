¿Qué ver en el cine esta semana? Conoce los nuevos estrenos

Entre los estrenos de cine de esta semana destaca "La esquina ´ta en candela", la nueva producción cinematográfica dirigida por Frank Perozo, protagonizada por Miguel Céspedes, Raymond Pozo y Fausto Mata. ( CEDIDA POR CARIBBEAN CINEMAS )

Una nueva semana trae consigo buenas razones para hacer una pausa, comprar palomitas y disfrutar del cine.

La cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos, desde historias que buscan sacarnos una sonrisa hasta relatos cargados de suspenso, aventuras y emociones.

Estas son las películas que llegan a las salas y que vale la pena tener en el radar.

La esquina ´ta en candela

Tras perder su empleo y sus ahorros, Rubén (Miguel Céspedes) irrumpe armado en un colmado de barrio para exigir justicia.

Su objetivo es hablar con Nereida (Soraya Pina), dueña de la financiera donde trabajaba y exesposa del colmadero, pero la situación pronto se convierte en una caótica toma de rehenes.

Con un policía de métodos poco usuales (Raymond Pozo), vecinos pendientes de cada detalle y una crisis que se hace viral, la esquina se transforma en un espectáculo público donde afloran secretos, corrupción y tensiones de toda una comunidad.

Wild Horse Nine

Esta comedia negra y drama de espionaje escrita y dirigida por Martin McDonagh, relata cómo poco antes del golpe de Estado en Chile de 1973, los veteranos agentes de la CIA Chris (John Malkovich) y su compañero Lee (Sam Rockwell) son enviados desde Santiago hasta la Isla de Pascua (Rapa Nui) por órdenes de su jefe de oficina, MJ (Steve Buscemi).

Mientras las sombras de las conspiraciones políticas y la inminente caída del gobierno de Salvador Allende se ciernen sobre el continente, la misión de prueba de confianza en la remota isla tomará un rumbo inesperado.

The Cat in the Hat

Dos niños llamados Sally y Conrad Walden tienen que pasar un día entero solos, sin la compañía de su madre. Sally tiene la costumbre de imponer a los demás lo que tienen que hacer mientras que su hermano, por otro lado, se dedica a jugar videojuegos y romper toda regla que se le imponga.

El comportamiento de ambos se verá puesto a prueba cuando un misterioso personaje, El Gato con Sombrero, llegue a su hogar proponiéndoles cambiar sus vidas para que se conviertan, por primera vez, en dos chicos que saben cómo pasárselo bien. Lo que no sospechan es el caos que está por llegar.