El actor dominicano Rhenzy Feliz llega a los cines junto a Nicholas Hoult y Zoë Kravitz

El actor dominicano Rhenzy Feliz en una escena de "Cómo robar un banco". ( SUMINISTRADA POR CINEMATOGRÁFICA BLANCICA )

El talento de ascendencia dominicana vuelve a tener presencia en una producción de Hollywood. Esta vez, a través de Rhenzy Feliz, quien integra el elenco de "Cómo robar un banco" (How to Rob a Bank), una película de acción y suspenso que reúne a figuras como Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai y John C. Reilly.

Nacido en El Bronx, Nueva York, e hijo de padres dominicanos, Feliz interpreta a Hugo, uno de los integrantes de una banda de ladrones de bancos que convierte sus atracos en transmisiones en directo para las redes sociales.

La película, dirigida por David Leitch, llegará a las salas de cine de República Dominicana este jueves 12 de noviembre.

El actor cuenta con una trayectoria en producciones internacionales que le han permitido ganar reconocimiento entre el público. Uno de sus trabajos más conocidos fue en la serie de Marvel "Runaways", donde interpretó a Alex Wilder.

También prestó su voz a Camilo Madrigal en "Encanto", la película animada de Disney, y participó en "The Penguin", de HBO, donde dio vida a Víctor Aguilar junto a Colin Farrell.

Su incorporación a "Cómo robar un banco" representa una nueva oportunidad para continuar ampliando su presencia en la industria cinematográfica, esta vez en una producción que combina acción, humor y crimen con el alcance de las plataformas digitales.

La película sigue a una banda de atracadores que utiliza las redes sociales para transmitir sus golpes y ganar popularidad. Sin embargo, su creciente exposición termina por atraer la atención de un experimentado agente del FBI y una ingeniera de software, quienes intentan detener sus operaciones antes de que ejecuten su mayor asalto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/hwcd0ux0aeexab-2jpg-256fecff.jpeg El actorNicholas Hoult en una escena de la película Cómo robar un banco. (SUMINISTRADA PORCINEMATOGRÁFICA BLANCICA.)

El reparto está encabezado por Nicholas Hoult, conocido por "Mad Max: Fury Road", "The Menu" y la saga "X-Men"; Zoë Kravitz, quien ha participado en "The Batman" y "Big Little Lies", y Anna Sawai, reconocida por su actuación en la serie "Shogun".

También forman parte del elenco Christian Slater, Pete Davidson y John C. Reilly, bajo la dirección de David Leitch, responsable de películas como "Deadpool 2", "Bullet Train" y "John Wick".

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"Cómo robar un banco" es distribuida en República Dominicana por Cinematográfica Blancica.

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