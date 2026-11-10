Un exejecutivo de Marvel asumirá la presidencia creativa de DC Studios en sustitución de James Gunn

DC Studios tendrá un nuevo responsable creativo procedente de su principal competidor. Jeremy Latcham, uno de los ejecutivos que contribuyeron a construir el universo cinematográfico de Marvel, fue nombrado presidente y director creativo de DC Studios, en sustitución de James Gunn y Peter Safran, quienes abandonarán sus funciones ejecutivas después de cuatro años.

El nombramiento fue anunciado el lunes 9 de noviembre por Skydance Motion Picture Group, nueva propietaria de Warner Bros. Discovery, como parte de una reestructuración de sus operaciones cinematográficas.

Latcham asumirá oficialmente el cargo el próximo 1 de diciembre y tendrá bajo su responsabilidad las producciones cinematográficas, televisivas y animadas de DC, además de supervisar el desarrollo de proyectos, las contrataciones y la estrategia creativa del estudio.

Su llegada representa un cambio importante para la compañía, que en 2022 había confiado a Gunn y Safran la misión de construir un universo de superhéroes capaz de competir con Marvel.

El nuevo presidente creativo formó parte del equipo que desarrolló las primeras películas del universo cinematográfico de Marvel, incluyendo Iron Man, estrenada en 2008, y The Avengers, de 2012.

También participó en producciones como Guardians of the Galaxy y Spider-Man: Homecoming, adquiriendo experiencia en la coordinación de franquicias cinematográficas que comparten personajes e historias.

Latcham abandonó Marvel Studios en 2017 para desarrollar proyectos independientes. Entre sus trabajos posteriores figura Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, estrenada en 2023.

El ejecutivo también mantiene una relación profesional previa con Gunn, con quien trabajó en Guardians of the Galaxy.

En un comunicado, Latcham afirmó que dirigir DC Studios representa una oportunidad para trabajar con algunos de los personajes más reconocidos de la cultura popular estadounidense.

El cambio ocurre después de que Gunn y Safran impulsaran una reorganización del universo DC, que incluyó el estreno de Superman, protagonizada por David Corenswet, y el desarrollo de producciones como Supergirl, Creature Commandos y Lanterns.

Superman, estrenada en 2025, recaudó más de US$618 millones en los cines internacionales. Sin embargo, Supergirl registró resultados comerciales inferiores a las expectativas, con aproximadamente US$126 millones.

La sustitución también coincide con los cambios corporativos derivados de la adquisición de Warner Bros. Discovery por Skydance, encabezada por David Ellison.

El ejecutivo agradeció a Gunn y Safran por su trabajo y destacó la experiencia de Latcham en la construcción de franquicias cinematográficas.

Por su parte, Gunn anunció su despedida de la dirección del estudio mediante un mensaje en redes sociales, en el que recordó que trabajar con los personajes de DC había sido un sueño desde su infancia.

El cineasta continuará vinculado a la compañía como director y guionista de Man of Tomorrow, la secuela de Superman prevista para estrenarse el 9 de julio de 2027.

También seguirá participando, junto con Safran, en otras producciones que ya se encuentran en desarrollo.

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La llegada de Latcham plantea interrogantes sobre la continuidad de los planes trazados durante los últimos cuatro años, especialmente sobre la integración de las futuras películas y series dentro de un mismo universo narrativo.

Por ahora, Skydance no ha anunciado cancelaciones ni modificaciones específicas al calendario de estrenos de DC.

El nuevo presidente creativo deberá definir la siguiente etapa de una franquicia que busca consolidar sus producciones cinematográficas y televisivas frente al universo de Marvel, precisamente el estudio en el que desarrolló buena parte de su carrera.

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