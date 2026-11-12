De Rocky Balboa a Godzilla: los estrenos de cine que llegan esta semana

Johnny Depp protagoniza "Ebenezer", uno de los estrenos de cine en las salas dominicanas. ( PARAMOUNT PICTURES )

La cartelera cinematográfica se renueva esta semana con propuestas para todos los gustos.

Desde la historia detrás de la creación de uno de los personajes más emblemáticos del cine, hasta versiones oscuras de clásicos infantiles, relatos de redención y nuevas amenazas monstruosas, los estrenos invitan a explorar distintos géneros y emociones.

Entre las novedades destacan I Play Rocky, que revive la lucha de Sylvester Stallone por llevar a la pantalla a Rocky Balboa; Godzilla Minus Zero, que retoma la historia del monstruo japonés; y Ebenezer, una nueva mirada al clásico personaje de Charles Dickens.

A estas producciones se suman propuestas de terror, comedia y acción que completan las opciones para disfrutar del cine esta semana.

I Play Rocky

Esta película, dirigida por Peter Farrelly, reconstruye el proceso creativo y las circunstancias que llevaron a Sylvester Stallone a defender la cinta que cambiaría su vida. Narra la vida de un actor desconocido que escribe la historia definitiva de un perdedor, Rocky Balboa, y debe luchar por su oportunidad de interpretarlo en el cine.

Pinocchio Unstrung

Reimaginación macabra de "Pinocho" dentro del Twisted Childhood Universe. Geppetto presenta a su nieto James un muñeco mágico llamado Pinocho, con el que entabla una amistad. Pero, sin ser consciente de la ingenuidad de Pinocho, lo introduce en el mundo, provocando que emprenda una cruzada para eliminar todo lo malo.

Flywheel, vida con propósito

La historia sigue a Noah Silva, un vendedor de autos usados sumamente persuasivo y con métodos poco éticos en los negocios.

Acostumbrado a hacer lo que sea necesario para conseguir dinero y cerrar una venta, su vida parece exitosa, pero en realidad está en ruinas: hasta que emprende un difícil camino de arrepentimiento y transformación personal.

Godzilla Minus Zero

Ambientada en 1949, dos años después de los turbulentos acontecimientos de Godzilla Minus One, la familia Shikishima intenta reconstruir su vida dejando atrás las heridas físicas y emocionales que dejó la guerra y el primer ataque de Godzilla. Sin embargo enfrentará una nueva calamidad que pondrá a prueba su fortaleza y determinación una vez más.

Ebenezer

Emocionante historia de fantasmas ambientada en el Londres de Dickens, que sigue el viaje sobrenatural de Ebenezer Scrooge (Johnny Depp), un avaro y misántropo empresario que rechaza la Navidad y deberá enfrentarse a su pasado, presente y futuro para conseguir una oportunidad de redención.

How to Rob a Bank

Una película de comedia y acción que sigue a un grupo de astutos ladrones de bancos que documentan sus atracos en redes sociales, jugando al gato y al ratón con la policía. Hasta que su creciente notoriedad digital los pone en la mira de un veterano agente del FBI y una brillante ingeniera de software.