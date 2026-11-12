"The Witches of Eastwick": pura brujería, humor y un Jack Nicholson desatado

Jack Nicholson interpreta a Daryl Van Horne en "The Witches of Eastwick" (1987), con una actuación desbordante que se convierte en uno de los grandes atractivos de la película. ( WARNER BROS./THE GUBER-PETERS COMPANY/KENNEDY MILLER PRODUCTIONS )

Durante la década de los ochenta y buena parte de los noventa, algunas películas parecían formar parte permanente de la programación televisiva.

Una de ellas era "The Witches of Eastwick" (1987), una comedia sobrenatural que, para muchos espectadores que crecieron durante aquellos años, pudo representar su primer encuentro con el particular talento de Jack Nicholson.

Y ciertamente no era una mala introducción a uno de los actores más emblemáticos de Hollywood.

La película también reunía a tres actrices de considerable talento: Cher, Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer, bajo la dirección del australiano George Miller, conocido hasta entonces principalmente por las películas de "Mad Max", protagonizadas por Mel Gibson.

La combinación resultaba bastante peculiar, especialmente para una producción que comienza con las características de una comedia romántica convencional antes de adentrarse en terrenos mucho más extraños.

Tres mujeres y un deseo peligroso

Basada en la novela homónima de John Updike, publicada en 1984, y adaptada por el guionista Michael Cristofer, la historia transcurre en Eastwick, una pequeña comunidad de Nueva Inglaterra donde tres amigas comparten sus frustraciones sentimentales y sus dificultades para encontrar una relación satisfactoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-02-at-84005-am-7ca6cd03.jpeg "The Witches of Eastwick"reunía a tres actrices de considerable talento: Susan Sarandon, Cher y Michelle Pfeiffer. (WARNER BROS./THE GUBER-PETERS COMPANY/KENNEDY MILLER PRODUCTIONS)

Alexandra Medford (Cher), Jane Spofford (Susan Sarandon) y Sukie Ridgemont (Michelle Pfeiffer) son mujeres que, después de atravesar experiencias personales complicadas, intentan encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades, sus aspiraciones y sus deseos.

Durante una de sus reuniones habituales, las tres comienzan a imaginar cómo sería el hombre perfecto. Poco después aparece en el pueblo el misterioso Daryl Van Horne (Jack Nicholson), un individuo excéntrico, arrogante y extraordinariamente seductor que parece tener una habilidad sobrenatural para descubrir las necesidades emocionales de cada una.

Sin embargo, conforme las mujeres se involucran con Daryl, comienzan a descubrir que sus deseos podrían tener consecuencias mucho más peligrosas de lo que imaginaban.

Una comedia con inquietudes sorprendentemente actuales

Uno de los aspectos más interesantes de "The Witches of Eastwick" es que, a pesar de haberse estrenado en 1987, contiene conversaciones y planteamientos que podrían encontrarse perfectamente en una producción contemporánea.

Durante sus primeros minutos, las protagonistas reflexionan sobre las expectativas sociales impuestas a las mujeres, las dificultades de las relaciones sentimentales y la incapacidad de muchos hombres para comprender determinadas experiencias femeninas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-02-at-84005-am-2-0672f630.jpeg Alexandra Medford (Cher), Sukie Ridgemont (Michelle Pfeiffer) y Jane Spofford (Susan Sarandon)en "The Witches of Eastwick". (WARNER BROS./THE GUBER-PETERS COMPANY/KENNEDY MILLER PRODUCTIONS)

Estos intercambios permiten establecer las personalidades de Alexandra, Jane y Sukie, al mismo tiempo que introducen cuestiones relacionadas con la independencia, la satisfacción personal y las desigualdades dentro de las relaciones.

Vale la pena destacar que la película no pretende convertirse exclusivamente en un discurso sobre estos temas. Aunque las inquietudes de sus protagonistas constituyen una parte importante de la historia, el guion utiliza sus deseos y frustraciones como punto de partida para desarrollar una comedia fantástica.

Una vez que Daryl comienza a revelar su verdadera naturaleza, las situaciones se vuelven progresivamente más extrañas y la película abandona buena parte de sus reflexiones iniciales para concentrarse en los conflictos sobrenaturales.

Esta transición funciona como puro entretenimiento, aunque también deja la impresión de que algunas de las ideas más interesantes del argumento podrían haberse desarrollado con mayor profundidad.

Nicholson se roba el espectáculo

Resulta difícil imaginar "The Witches of Eastwick" sin Jack Nicholson. Su interpretación de Daryl Van Horne constituye, por amplio margen, el elemento más memorable de la producción.

Nicholson aprovecha cada oportunidad para exagerar los gestos, las expresiones y los cambios de humor de un personaje que parece existir sin ninguna clase de límites. Su Daryl puede resultar encantador, repulsivo, divertido y amenazante, en ocasiones durante una misma escena.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/whatsapp-image-2026-11-02-at-84005-am-1-a3682322.jpeg Jack Nicholson se roba el espectáculo en esta película. (WARNER BROS./THE GUBER-PETERS COMPANY/KENNEDY MILLER PRODUCTIONS)

Es una actuación deliberadamente excesiva, pero precisamente ese carácter desmedido encaja con la naturaleza de la película. Nicholson comprende que está interpretando a un individuo que no necesita comportarse de acuerdo con las convenciones humanas y utiliza esa libertad para construir una presencia difícil de ignorar.

Cher, Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer ofrecen interpretaciones competentes y consiguen establecer una dinámica convincente entre sus personajes. Sin embargo, ninguna alcanza el mismo nivel de intensidad que Nicholson, quien prácticamente se adueña de la pantalla cada vez que aparece.

El reparto también incluye a Veronica Cartwright como Felicia Alden, una de las habitantes más conservadoras de Eastwick, cuya participación contribuye a desarrollar algunos de los momentos más extraños de la historia.

Una fantasía visualmente irregular

Otro elemento curioso es la participación de George Miller, un director que ya había demostrado una extraordinaria capacidad para construir secuencias visualmente impactantes mediante las películas de "Mad Max".

En comparación, "The Witches of Eastwick" presenta una propuesta visual considerablemente más convencional. Aunque cuenta con algunos efectos especiales bien logrados y momentos de auténtica extravagancia, buena parte de su fotografía, escenarios y puesta en escena recuerda a una producción televisiva de la época.

Esto no significa que la película carezca de atractivo visual, pero sí que resulta sorprendente la relativa sencillez de su presentación considerando el talento de su director.

La música de John Williams aporta personalidad a las situaciones sobrenaturales y acompaña eficazmente los cambios de tono, aunque tampoco consigue transformar por completo una propuesta que, en ocasiones, parece debatirse entre distintas identidades cinematográficas.

Curiosamente, el rodaje estuvo marcado por conflictos entre Miller y los productores. El propio director reconocería posteriormente las dificultades que enfrentó durante la filmación, mientras Nicholson desempeñó un papel importante para que permaneciera al frente del proyecto.

Un experimento peculiar de los ochenta

"The Witches of Eastwick" terminó convirtiéndose en un éxito comercial y, con el paso de los años, conservó cierta presencia dentro de la cultura popular. Su historia incluso inspiró adaptaciones televisivas y teatrales.

Sin embargo, más allá de su reparto y de algunas ideas interesantes, la película no desarrolla completamente todo el potencial de su premisa. Su mezcla de comedia romántica, fantasía oscura y humor sobrenatural produce momentos entretenidos, pero también una experiencia algo irregular.

Aun así, posee suficientes particularidades para justificar al menos una visita, especialmente por la oportunidad de disfrutar de Nicholson interpretando a uno de los personajes más extravagantes de su carrera.

Quizás "The Witches of Eastwick" no termine convirtiéndose en una película imprescindible para celebrar Halloween, pero sí representa una curiosa muestra de la libertad creativa y las combinaciones inesperadas que caracterizaron a buena parte del cine comercial de los ochenta.

Y si algo demuestra esta producción es que, cuando Jack Nicholson decide entregarse completamente a un personaje, incluso una película imperfecta puede convertirse en un espectáculo bastante entretenido.