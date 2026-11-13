El convenio de coproducción entre RD y España abre nuevas oportunidades para el cine nacional

Representantes de la industria cinematográfica dominicana y española participaron en el panel sobre inversión y coproducción audiovisual, celebrado en Madrid durante la Semana Dominicana en España. ( SUMNISTRADA )

La industria cinematográfica dominicana continúa ampliando sus espacios de proyección internacional y fortaleciendo su posicionamiento como sector de interés para la inversión extranjera. Esta vez, el cine nacional ocupó un lugar en la agenda empresarial de la Semana Dominicana en España 2026, donde representantes de ambos países analizaron las oportunidades de cooperación, financiación y desarrollo de proyectos audiovisuales conjuntos.

El escenario fue el Foro Jurídico-Empresarial "¿Cómo invertir en la República Dominicana?", celebrado en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), con la participación de representantes de distintos sectores económicos interesados en las oportunidades de negocios entre ambos mercados.

La inclusión de un panel dedicado a la industria audiovisual evidenció el creciente interés por explorar el potencial económico del cine dominicano y las posibilidades que ofrece la relación bilateral con España para impulsar nuevas producciones.

El encuentro fue moderado por la cineasta y abogada Angélica Noboa, de Russin, Vecchi & Heredia Bonetti, y contó con las intervenciones de Desiree Reyes Peña, presidenta de Ebribari Audiovisual y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (Adocine); Igor Ibeas, director de Estrategia Corporativa de AF Films España, y Mabel Klimt, representante de la Junta de Gobierno del ICAM.

Uno de los principales ejes de discusión fue el convenio bilateral de coproducción cinematográfica entre República Dominicana y España, vigente desde el 29 de septiembre de 2021, considerado un instrumento fundamental para facilitar la colaboración entre productores, integrar recursos de ambos países y desarrollar proyectos con proyección internacional.

A este marco se suman la legislación dominicana de fomento cinematográfico y el acuerdo para evitar la doble imposición fiscal, mecanismos que contribuyen a crear condiciones favorables para la inversión y la ejecución de iniciativas conjuntas.

Durante su intervención, Desiree Reyes Peña valoró la incorporación del sector audiovisual a un foro de esta naturaleza, al considerar que representa una oportunidad para reconocer la dimensión económica de una industria que, además de promover la cultura, genera empleos y moviliza diferentes actividades productivas.

"La inclusión del cine en la agenda de este foro reconoce y promueve el potencial de nuestra industria cinematográfica como generadora no solo de intercambio cultural, sino también de actividad económica, inversión y empleo especializado", expresó.

Reyes Peña también destacó el crecimiento de las coproducciones entre República Dominicana y España, una alternativa que permite diversificar las fuentes de financiación, acceder a nuevos mercados y festivales, y ampliar las posibilidades de distribución de las películas en salas de cine y plataformas de streaming.

Desde la perspectiva española, Igor Ibeas resaltó las ventajas competitivas del ecosistema cinematográfico dominicano, haciendo énfasis en la disponibilidad de talento, la profesionalidad de sus equipos, la infraestructura para desarrollar producciones y las condiciones que favorecen los negocios, entre ellas la estabilidad del país y los incentivos fiscales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/whatsapp-image-2026-11-12-at-13758-pm-5279527f.jpeg Representantes de la industria cinematográfica dominicana y española participaron en el panel sobre inversión y coproducción audiovisual, celebrado en Madrid durante la Semana Dominicana en España 2026, donde analizaron oportunidades de negocios, cooperación y expansión internacional para el cine dominicano. (SUMINISTRADA)

El cine como motor de actividad económica

La discusión también permitió destacar el carácter transversal de la industria cinematográfica y su capacidad para dinamizar sectores que van más allá de la producción audiovisual.

Cada proyecto cinematográfico demanda servicios de transporte, alojamiento, alimentación, construcción, tecnología y asistencia profesional, entre otras actividades que generan oportunidades para empresas y trabajadores. Esta conexión convierte al cine en una plataforma de desarrollo económico con incidencia en diferentes áreas del aparato productivo nacional.

En ese sentido, fortalecer los vínculos con España representa una oportunidad para ampliar la participación dominicana en proyectos internacionales, atraer nuevas inversiones y aprovechar las ventajas de un marco de cooperación que facilita el intercambio de capacidades técnicas, creativas y financieras.

La presencia de representantes del cine dominicano en la Semana Dominicana en España 2026 contribuye así a posicionar la industria audiovisual dentro de una conversación empresarial más amplia, en la que la cultura, la inversión y el desarrollo económico convergen.

El desafío ahora es traducir estas oportunidades de cooperación en nuevos proyectos, alianzas sostenibles y mayores espacios de distribución internacional para las producciones dominicanas. Una apuesta que busca consolidar al país no solo como escenario de rodajes, sino también como un socio competitivo en el desarrollo de la cinematografía internacional.

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