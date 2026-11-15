Directivos del festival Mar de Palabras impulsan alianzas culturales

De izquierda a derecha: Yulissa Álvarez, Minerva del Risco, Silvanh Riedl, Fabeth Martínez y Virginia Báez, durante un encuentro del Festival Literario Internacional Mar de Palabras. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

El Festival Literario Internacional Mar de Palabras , organizado por la Fundación René del Risco Bermúdez , formalizó acuerdos estratégicos con universidades y centros de formación para promover la literatura, la lectura y el turismo cultural en Santo Domingo.

Para lograr estos objetivos, el Festival firmó un convenio de colaboración con el Instituto 512 (i512), entidad dedicada a la formación de maestros, para fomentar el desarrollo de metodologías, experiencias y estrategias para la promoción de la cultura lectora a nivel escolar y las comunidades educativas públicas y privadas de la República Dominicana.

El documento fue firmado por Minerva del Risco, presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez y directora general del festival, y Ernesto Díaz Laguardia, director del i512.

De igual manera, tiene alianzas con la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y la Universidad APEC (UNAPEC) para el desarrollo de iniciativas académicas, culturales y formativas vinculadas a las humanidades, la literatura, el turismo cultural, la lectura, el pensamiento crítico y la creatividad. El acuerdo con UNIBE fue suscrito por Minerva del Risco, por parte del Festival, y por la rectora Odile Camilo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/1-ernesto-diaz-laguardia-del-i512-y-minerva-del-risco-26e8db07.jpeg Ernesto Díaz Laguardia, director del Instituto 512 (i512), y Minerva del Risco, directora general de Mar de Palabras, durante la firma del acuerdo para fomentar la lectura. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

Promoción del turismo cultural

Como parte de estos acuerdos, Mar de Palabras y las universidades organizarán conferencias, seminarios, y otros encuentros académicos relacionados con la literatura, el pensamiento y la gestión cultural, en tanto que los docentes, investigadores y estudiantes participarán en el evento literario.

Asimismo, impulsarán proyectos orientados a posicionar a Santo Domingo como referente regional de turismo cultural y pensamiento

Mar de Palabras firmó previamente un acuerdo de colaboración con el Clúster Turístico de Santo Domingo para promover, fortalecer y visibilizar el turismo cultural en la ciudad a través del Festival. Este acuerdo contempla el diseño y la promoción de experiencias culturales, como rutas literarias, visitas patrimoniales, recorridos culturales, experiencias gastronómicas y programas especiales para visitantes nacionales e internacionales, entre otras actividades. A su vez, el Clúster apoyará la difusión de Mar de Palabras y de otras actividades culturales relevantes para el posicionamiento de Santo Domingo como destino cultural.

Mar de Palabras se realizará del 19 al 21 de junio en el Hotel Kimpton Las Mercedes de la Ciudad Colonial. El programa y el formulario de inscripción para las distintas actividades ya se encuentran disponibles para el público a través de la página web www.mardepalabras.com

Sobre la Fundación René del Risco Bermúdez

La Fundación René del Risco Bermúdez es una organización sin fines de lucro dedicada al fomento de la lectura, el intercambio académico y la organización de eventos culturales. Las actividades que promueve persiguen el deleite artístico, el intercambio de conocimiento, y el fortalecimiento de las relaciones entre creadores y sus espectadores/lectores.

Sobre Mar de Palabras

Con sede en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Mar de Palabras es el primer festival de literatura en la región del Caribe. Su compromiso principal con el país es fortalecer el ecosistema del libro y la lectura mediante actividades que promuevan los espacios de diálogo, intercambio y circulación de conocimiento, contribuyendo a posicionar al país como el principal destino del turismo cultural de la región, diversificando el flujo de nuestros visitantes, en particular durante las temporadas que tradicionalmente han sido bajas.