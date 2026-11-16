De vampiro a agente 007: la elección de Robert Pattinson como James Bond divide opiniones

El actor británico Robert Pattinson en una imagen de archivo. ( EFE )

El anuncio de Robert Pattinson como nuevo James Bond ha generado reacciones encontradas entre los seguidores de la saga. En redes sociales, especialmente en Instagram, muchos han celebrado su elección, mientras otros han expresado sus dudas sobre el actor británico en el papel del agente 007.

Entre los comentarios positivos, varios usuarios destacan su talento y su trayectoria en películas como Batman o La Odisea. También celebran que el actor continúe sumando personajes a su carrera y consideran que puede aportar una nueva imagen a la franquicia.

Sin embargo, la decisión no ha convencido a todos. Algunos usuarios consideran que Pattinson no tiene el carisma ni la apariencia que identifican con James Bond. Otros creen que había mejores opciones y mencionaron a actores como Jack Lowden, Callum Turner y Henry Cavill, cuyos nombres sonaron durante el proceso de selección.

"Gran actor, pero no es el adecuado para James Bond" y "una elección decepcionante" son algunas de las opiniones críticas que se repiten entre las respuestas.

Una de las referencias más repetidas en los comentarios es su papel como Edward Cullen en la saga Crepúsculo. Aunque han pasado años desde aquellas películas, algunos seguidores todavía lo asocian con el personaje del vampiro.

El reto de suceder a Daniel Craig

No es la primera vez que la elección de un nuevo James Bond genera debate. Daniel Craig también recibió críticas cuando fue anunciado como sucesor de Pierce Brosnan, pero con el paso de los años logró consolidar su propia versión del personaje.

Ahora, Pattinson tendrá que enfrentarse a las comparaciones con sus antecesores, especialmente con Sean Connery y Craig, dos de los actores más recordados de la saga.

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