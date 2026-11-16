Robert Pattinson se convierte en el nuevo James Bond

Robert Pattinson en la primera imagen oficial que confirma su elección como el nuevo intérprete del agente secreto James Bond. ( INSTAGRAM @007 )

El actor británico Robert Pattinson, de 40 años, fue anunciado como el nuevo James Bond, en sustitución de Daniel Craig. Con esta elección, se convierte en el séptimo intérprete del agente secreto en la saga cinematográfica oficial, una de las franquicias más reconocidas del cine.

El anuncio se realizó este lunes a través de las cuentas oficiales de James Bond en redes sociales. Antes de confirmar la noticia, los perfiles de 007 en Instagram y X eliminaron sus publicaciones anteriores y difundieron el mensaje "Identidad confirmada", que anticipó la revelación.

Posteriormente, publicaron una primera imagen de Pattinson vestido con el tradicional esmoquin del personaje y confirmó su incorporación mediante un comunicado. La productora señaló que su elección marcará el comienzo de una nueva etapa para uno de los personajes más conocidos de la pantalla grande.

Candidatos

La designación llega después de un proceso de selección en el que Pattinson figuraba entre los cinco candidatos finalistas.

También fueron considerados los actores Josh O´Connor, Callum Turner, Jack Lowden y Nicholas Hoult. En los días previos al anuncio, informaciones sobre unas condiciones contractuales más favorables para Pattinson habían aumentado las especulaciones sobre su posible elección.

El actor cuenta con una trayectoria que incluye producciones comerciales y películas independientes. Alcanzó reconocimiento internacional con la saga Crepúsculo, en la que interpretó a Edward Cullen, y posteriormente asumió el papel de Bruce Wayne en The Batman. También ha participado en películas como The Lighthouse y Cosmopolis.

Una nueva etapa para James Bond

El personaje de James Bond llegó al cine en 1962 con Dr. No, protagonizada por el escocés Sean Connery. Su interpretación marcó el inicio de una franquicia que ha contado con distintos actores a lo largo de más de seis décadas.

Connery protagonizó cinco películas durante los años sesenta y regresó en 1971 para Diamonds Are Forever. Después, George Lazenby interpretó al agente en una sola entrega, On Her Majesty´s Secret Service (1969).

Roger Moore asumió el papel en 1973 y protagonizó siete películas hasta 1985, entre ellas The Spy Who Loved Me, Moonraker y Octopussy. Más adelante, Timothy Dalton interpretó a Bond en dos producciones, mientras que Pierce Brosnan protagonizó cuatro películas desde su debut en GoldenEye (1995).

Daniel Craig fue el último en asumir el personaje. Su etapa comenzó con Casino Royale (2006) y concluyó con No Time to Die (2021), película que cerró su recorrido como el agente británico.

La próxima entrega estará dirigida por Denis Villeneuve, conocido por su trabajo en Dune, y contará con un guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. La producción estará a cargo de Amy Pascal y David Heyman.

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