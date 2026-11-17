Collage de los actores que han interpretado a James Bond, entre ellos, Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. ( METRO-GOLDWYN-MAYER )

Cuando Sean Connery apareció por primera vez como James Bond en "Dr. No" (1962), comenzó una historia cinematográfica que ha sobrevivido a más de seis décadas de cambios culturales, políticos y tecnológicos.

El personaje, creado por el escritor británico Ian Fleming en 1953, ha tenido distintas interpretaciones a lo largo de su trayectoria. Aunque todos sus protagonistas compartieron el gusto por los automóviles sofisticados, la elegancia y la capacidad de enfrentarse a enemigos extraordinarios, cada uno construyó un agente diferente.

La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que acompaña cada cambio de protagonista: ¿qué hace memorable a un 007?

Estas son las características que distinguieron a los actores que han dado vida al espía británico en la saga oficial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/36663a1d-0f12-4a00-bf5f-4e050c7b1dc3-769a7087.png Collage con los seis actores que han interpretado a James Bond: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. (METRO-GOLDWYN-MAYER)

Sean Connery: el Bond que estableció el modelo (1962-1971)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/image-88-1dfa6dd3.png El actor escocés Sean Connery. (METRO-GOLDWYN-MAYER)

Connery definió la imagen clásica del espía. Su Bond era seguro, seductor, elegante y, cuando la situación lo exigía, brutal. Combinaba una presencia intimidante con un humor seco y una naturalidad que lo hacía parecer dueño de cualquier escenario.

Protagonizó seis películas de la saga, entre ellas "Dr. No", "Goldfinger" y "From Russia with Love". Su interpretación estableció buena parte de los códigos que todavía identifican al personaje.

George Lazenby: el Bond sentimental (1969)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/image-90-33c1524c.png https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/image-90-33c1524c.png El actor australianoGeorge Lazenby (METRO-GOLDWYN-MAYER)

El australiano tuvo una sola oportunidad de interpretar al agente en "On Her Majesty's Secret Service" (1969), pero dejó una de las historias más emotivas de la franquicia.

Su Bond mostró una faceta sentimental poco habitual, especialmente en su relación con Tracy di Vicenzo, interpretada por Diana Rigg. La historia termina en tragedia cuando Tracy es asesinada por los hombres de Blofeld, poco después de casarse con el agente.

Lazenby no continuó en el papel, pero su película ganó reconocimiento con el paso de los años por mostrar a un 007 capaz de enamorarse y sufrir las consecuencias.

Roger Moore: el Bond que convirtió el peligro en diversión (1973-1985)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/image-91-0663d02e.png El actor Roger Moore. (METRO-GOLDWYN-MAYER)

Moore se distanció de la dureza de Connery y apostó por un agente más irónico, aristocrático y desenfadado. Su principal recurso era el humor: incluso ante una amenaza mortal, encontraba espacio para una respuesta ingeniosa.

Protagonizó siete películas, desde "Live and Let Die" (1973) hasta "A View to a Kill" (1985). Su etapa llevó la espectacularidad al extremo, con aventuras como "Moonraker" (1979), que trasladó a Bond al espacio.

Timothy Dalton: el espía más cercano a Ian Fleming (1987-1989)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/image-92-a3294073.png El actor Timothy Dalton. (METRO-GOLDWYN-MAYER)

Dalton devolvió al personaje su lado más sombrío. Frente al humor de Moore, presentó un agente serio, reservado y emocionalmente intenso, más próximo al espía de las novelas de Fleming.

En "The Living Daylights" (1987) y "Licence to Kill" (1989), Bond mostró una mayor dureza y una disposición a desafiar las órdenes cuando sus principios personales estaban en juego.

Aunque solo protagonizó dos películas, su interpretación anticipó el tono más realista que años después desarrollaría Daniel Craig.

Pierce Brosnan: el equilibrio entre elegancia y acción (1995-2002)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/image-93-c41dcc51.png El actor Pierce Brosnan. (METRO-GOLDWYN-MAYER)

Brosnan recuperó el encanto del Bond clásico, pero lo adaptó al cine de acción de los años noventa. Su agente combinaba la sofisticación de Connery, la ironía de Moore y una mayor destreza física.

Debutó en "GoldenEye" (1995) y protagonizó cuatro películas. Su interpretación mantuvo el atractivo del espía tradicional en un mundo que ya no estaba definido por la Guerra Fría, sino por nuevas amenazas tecnológicas y corporativas.

Daniel Craig: el Bond que dejó ver sus heridas (2006-2021)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/image-94-41d23739.png El actor Daniel Craig. (METRO-GOLDWYN-MAYER)

Con Craig, la franquicia cambió de rumbo. Su Bond era más físico, agresivo y vulnerable. Ya no se trataba únicamente de un espía elegante que siempre encontraba una salida, sino de un hombre que sufría las consecuencias de sus decisiones.

"Casino Royale" (2006) presentó sus orígenes como agente 007 y desarrolló una historia marcada por el amor, la traición y la pérdida. A través de cinco películas, el actor construyó una continuidad emocional que culminó en "No Time to Die" (2021), con un desenlace inédito para el personaje.

Robert Pattinson: el comienzo de una nueva etapa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/image-95-2ac6b976.png El actor Pattinson. (EFE)

El anuncio de Robert Pattinson como el nuevo James Bond abre otro capítulo en la historia del agente británico. El actor londinense toma el relevo de Craig y se convierte en el séptimo intérprete de la saga oficial.

Conocido inicialmente por "Crepúsculo", Pattinson ha construido una carrera que también incluye propuestas de mayor complejidad dramática, como "The Lighthouse", "Good Time" y "The Batman". Esa diversidad de registros alimenta las expectativas sobre lo que puede aportar al personaje.

Su reto consiste en encontrar una identidad propia frente a seis interpretaciones que dejaron estilos muy definidos. La próxima película será dirigida por Denis Villeneuve, con guion de Steven Knight, y tiene previsto su estreno en 2028.

Pattinson todavía tiene que demostrar cómo será su 007. Por ahora, la expectativa está en descubrir qué hará diferente a su James Bond.

Seis maneras de ser Bond y un nuevo desafío

Connery aportó la elegancia y la autoridad; Lazenby, el sentimiento; Moore, la ironía; Dalton, la intensidad; Brosnan, el equilibrio entre encanto y acción, y Craig, la vulnerabilidad.

La historia de James Bond demuestra que no existe una única fórmula para interpretar al agente.

Su permanencia depende, en buena medida, de que cada actor consiga conservar los rasgos esenciales del personaje y ofrecer una versión que dialogue con su época.

Ahora la misión está en manos de Robert Pattinson. La pregunta es si conseguirá escribir un nuevo capítulo memorable en la historia del agente 007.