Marianna Vargas, directora general de la Dirección General de Cine (DGCINE), liderará la cooperación cinematográfica iberoamericana al presidir el Fondo Ibermedia. ( CEDIDA POR DGCINE )

República Dominicana asumirá por primera vez la presidencia del Fondo Ibermedia, uno de los principales mecanismos multilaterales de financiamiento cinematográfico de Iberoamérica, que ha destinado más de US$139 millones al desarrollo de la industria audiovisual desde su creación en 1997.

La presidencia estará a cargo de Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la Dirección General de Cine (DGCINE), quien fue elegida por unanimidad durante una votación virtual en la que participaron los países miembros del programa.

Integrado por 21 países, Ibermedia promueve la cooperación entre las industrias cinematográficas de la región mediante el financiamiento de proyectos de desarrollo, coproducción y distribución.

A lo largo de sus casi tres décadas de trayectoria, ha respaldado más de 3,100 proyectos audiovisuales y contribuido a la realización de más de 1,000 películas estrenadas.

El aporte de Ibermedia al cine dominicano

Desde 2008, República Dominicana ha recibido el respaldo del fondo para 126 proyectos cinematográficos, con aportes que ascienden a casi US$3.4 millones.

Entre las producciones dominicanas beneficiadas figuran "Pepe", ganadora del Oso de Plata; "Olivia y las nubes", reconocida con el Premio Platino a la Mejor Película de Animación; "Candela", "Bajo el mismo sol", "La hija natural", "Dólares de arena", "Cocote", "Miriam miente" y "La lucha de Ana".

El financiamiento también ha alcanzado iniciativas de formación, como Miradas Afro, ampliando su contribución más allá de la producción cinematográfica.

La designación dominicana llega en un momento de transformación para el sector audiovisual, marcado por los desafíos de acceso al capital, la sostenibilidad de los modelos de producción y los cambios en los mercados de distribución y consumo de contenidos.

Una agenda enfocada en la cooperación y el financiamiento

Durante su gestión, Vargas impulsará una agenda orientada al fortalecimiento de la gobernanza y la sostenibilidad financiera del fondo, así como a mejorar la medición de los resultados de las inversiones. También promoverá alianzas estratégicas con organismos multilaterales, instituciones financieras y otros actores de la industria.

"Durante casi tres décadas, Ibermedia ha demostrado que la cooperación entre países puede traducirse en financiamiento concreto para proyectos cinematográficos. Nuestro objetivo es fortalecer esa capacidad, mejorar la medición de sus resultados y construir nuevas alianzas que permitan ampliar las oportunidades de financiamiento y desarrollo empresarial para la industria audiovisual iberoamericana", expresó Vargas.

La nueva presidenta trabajará de manera articulada con Beatriz Navas, quien asumirá la secretaría técnica del Programa Ibermedia, para avanzar en las prioridades estratégicas de esta etapa.

La elección se produce meses después de que República Dominicana acogiera, en junio de 2026, la reunión ordinaria del Consejo Intergubernamental de Ibermedia y los encuentros de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI).

Las actividades se celebraron en Casa Hemingway, Juan Dolio, con la participación de representantes de 22 países y delegaciones.

Con esta designación, el país amplía su participación en los espacios de decisión de la industria audiovisual iberoamericana y asume la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de uno de los principales instrumentos regionales de cooperación y financiamiento para el cine.