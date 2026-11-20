El elenco de "Brooklyn Nine-Nine" convirtió cada episodio en una comedia inolvidable. ( FOX BROADCASTING CO. CR: SCOTT SCHAFER/FOX )

Cuando escuché hablar por primera vez de "Brooklyn Nine-Nine", imaginé que encontraría algo parecido a las películas de "Police Academy", aquella popular franquicia cinematográfica de los ochenta protagonizada por un grupo de policías excéntricos que constantemente terminaban involucrados en situaciones absurdas.

Y aunque la serie comparte ciertos elementos con aquellas comedias, incluyendo algunos homenajes, bastaron unos cuantos episodios para descubrir que tenía una identidad propia.

Estrenada en 2013, "Brooklyn Nine-Nine" es una creación de Dan Goor y Michael Schur, este último también vinculado a producciones como "The Office" y "Parks and Recreation".

A lo largo de ocho temporadas y 153 episodios, la serie construyó un universo donde las investigaciones criminales, los conflictos personales y las situaciones más disparatadas conviven con una naturalidad que pocas comedias televisivas consiguen mantener durante tantos años.

Una comisaría llena de personalidades

La historia transcurre en el ficticio distrito policial 99 de Brooklyn, Nueva York, donde trabaja Jake Peralta (Andy Samberg), un detective extraordinariamente talentoso que, lamentablemente para sus superiores, posee la madurez emocional de un adolescente.

Su despreocupada manera de trabajar comienza a encontrar obstáculos cuando llega un nuevo capitán, Raymond Holt (Andre Braugher), un hombre disciplinado, reservado y aparentemente incapaz de comprender por qué alguien consideraría divertido comportarse como Jake.

El contraste entre ambos personajes establece uno de los principales motores cómicos de la serie, pero también permite desarrollar una relación que adquiere mayor profundidad con el paso de las temporadas.

A su alrededor encontramos a Amy Santiago (Melissa Fumero), una detective competitiva y obsesionada con las reglas; Rosa Díaz (Stephanie Beatriz), cuya intimidante personalidad esconde una vida privada cuidadosamente protegida; Charles Boyle (Joe Lo Truglio), el entusiasta y peculiar mejor amigo de Jake; y Terry Jeffords (Terry Crews), un imponente policía cuya fortaleza física contrasta con su enorme sensibilidad.

Completan este grupo Gina Linetti (Chelsea Peretti), una administradora con una autoestima aparentemente ilimitada, y los detectives Hitchcock (Dirk Blocker) y Scully (Joel McKinnon Miller), especialistas en demostrar que la experiencia profesional no siempre viene acompañada de eficiencia.

El secreto está en los personajes

Uno de los mayores aciertos de "Brooklyn Nine-Nine" es la calidad de sus guiones, especialmente la atención dedicada a construir situaciones cómicas que aprovechan las características de cada personaje.

Sin embargo, incluso los mejores chistes necesitan intérpretes capaces de hacerlos funcionar. Aquí es donde destaca la extraordinaria química entre los integrantes del elenco, algo que difícilmente puede fabricarse.

Los personajes se complementan de tal manera que sus diferencias se convierten en una fuente prácticamente inagotable de humor.

Una mirada inexpresiva de Holt puede resultar tan divertida como uno de los elaborados disparates de Jake, mientras que las reacciones de Rosa o los comentarios de Gina pueden transformar una conversación cotidiana en una escena memorable.

La serie también demuestra que sus protagonistas son mucho más que simples caricaturas. Conforme avanzan las temporadas, conocemos sus inseguridades, aspiraciones y conflictos familiares, elementos que permiten establecer una conexión emocional con ellos.

Esto resulta especialmente evidente al comparar los primeros episodios con el desenlace de la historia. Aunque conservan sus peculiaridades, los personajes han cambiado, madurado y aprendido de sus experiencias.

Reír sin ignorar la realidad

Otro aspecto que distingue a "Brooklyn Nine-Nine" es su capacidad para abordar asuntos serios sin abandonar su identidad como comedia.

A lo largo de sus temporadas, la serie explora cuestiones relacionadas con la discriminación racial, la orientación sexual, el acoso, las relaciones familiares y los problemas asociados con el ejercicio de la autoridad policial.

El capitán Holt, por ejemplo, es un hombre negro y abiertamente homosexual cuya trayectoria profesional ha estado marcada por los prejuicios. Su historia permite introducir reflexiones sobre la discriminación institucional sin reducir al personaje exclusivamente a esas experiencias.

De manera similar, el desarrollo de Rosa Díaz incorpora conversaciones sobre identidad y aceptación personal, mientras que otros episodios examinan situaciones de injusticia y abuso de poder.

Lo interesante es que estos temas no aparecen simplemente como interrupciones dramáticas dentro de una comedia. Los guionistas encuentran maneras de integrarlos en las experiencias de sus personajes, permitiendo que las situaciones mantengan su peso emocional sin necesidad de eliminar completamente el humor.

La octava temporada incluso abordó las consecuencias de la pandemia y las discusiones sobre la brutalidad policial que adquirieron mayor relevancia después del asesinato de George Floyd en 2020.

Aunque no todos estos intentos funcionan con la misma naturalidad, reflejan la disposición de la serie a reconocer que el mundo fuera de su peculiar comisaría también estaba cambiando.

Los inolvidables atracos de Halloween

Entre las tradiciones más celebradas de "Brooklyn Nine-Nine" se encuentran los llamados "Halloween Heists", episodios especiales dedicados a competencias cada vez más absurdas entre los integrantes del distrito.

Lo que comienza como una apuesta relativamente sencilla termina convirtiéndose en una sucesión de engaños, alianzas inesperadas, traiciones y planes exageradamente complicados para determinar quién merece proclamarse el genio definitivo.

Estos episodios representan algunas de las mejores cualidades de la serie: creatividad, humor impredecible y un conocimiento profundo de sus personajes.

Además, permiten que incluso los integrantes más serios del equipo abandonen temporalmente sus inhibiciones para participar en situaciones que desafían cualquier noción razonable de comportamiento profesional.

Una despedida que se ganó su lugar

La historia de "Brooklyn Nine-Nine" también estuvo marcada por la incertidumbre fuera de la pantalla. En 2018, Fox canceló la producción después de cinco temporadas, provocando una intensa reacción de sus seguidores.

Afortunadamente, NBC decidió rescatarla poco después, permitiendo que continuara durante tres temporadas adicionales y llegara a un desenlace definitivo en septiembre de 2021.

Ese tiempo adicional resultó importante porque ofreció a sus creadores la oportunidad de completar las historias de sus protagonistas y demostrar cuánto habían evolucionado desde el primer episodio.

No todas las comedias consiguen mantener su calidad durante ocho temporadas, y "Brooklyn Nine-Nine" tampoco estuvo completamente libre de altibajos. Sin embargo, sus mejores momentos son suficientes para recordar por qué logró conquistar a tantos espectadores.

Más que una colección de chistes sobre policías incompetentes, la serie terminó convirtiéndose en una historia sobre amistad, familia, crecimiento personal y la importancia de encontrar un lugar donde nuestras diferencias puedan convertirse en fortalezas.

Y aunque seguramente nadie recomendaría utilizar el distrito 99 como modelo de eficiencia policial, sería difícil encontrar una comisaría televisiva donde resultara más divertido pasar el tiempo.