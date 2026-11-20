Las películas "Lockbox", "Hunger Games: Sunrise on the Reaping" y "The Grieving" forman parte de las novedades de la cartelera cinematográfica. ( CEDIDAS POR: CAPSTONE PICTURES;MURRAY CLOSE/LIONSGATE Y T3 DIRECTORS. )

La cartelera de cine se renueva con propuestas de terror, suspenso y acción para distintos públicos. Entre las novedades figuran "Hunger Games: Sunrise on the Reaping", que explora los orígenes de uno de los personajes de la saga; "The Grieving", una historia de terror sobrenatural, y una cinta de Daniel Stamm que combina el drama familiar con fenómenos inexplicables.

Lockbox

Basada en un episodio del podcast Knifepoint Horror, esta cinta dirigida por Daniel Stamm, de terror psicológico, relata la historia de Ellen, quien tras la muerte de su madre, se retira a un pueblo rural en busca de paz y acoge a su primo Winthrop, un veterano de guerra gravemente traumatizado.

Pero su frágil calma se rompe cuando un vecino errático le advierte que Winthrop es peligroso, al mismo tiempo que fenómenos extraños comienzan a intensificarse. Ellen deberá arriesgarlo todo para protegerlo de una fuerza sobrenatural letal decidida a dar con él.

Hunger Games: Sunrise on the Reaping

La historia se ubica en Panem, sociedad dominante en Norteamérica, 24 años antes de la saga de Katniss, comenzando la mañana de la cosecha de los 50º Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, donde un joven Haymitch Abernathy, quien lleva una vida modesta y de contrabando en el Distrito 12, terminará seleccionado en la ceremonia de la cosecha el día de su cumpleaños.

Pero, en la arena, formará alianzas clave para desafiar el control del Capitolio y sabotear el espectáculo desde dentro.

The Grieving (Celso)

La trama de esta película italiana de terror sobrenatural sigue a Mia, una joven que recoge las cenizas de su difunto padre y desata una presencia maligna que él intentó contener durante toda su vida.

Mia escucha susurros con su nombre, oye pasos inexplicables en los pasillos o sufre pesadillas vinculadas a su infancia.

Al principio, sus allegados atribuyen estas visiones al dolor del luto, sin embargo, al investigar el pasado de su padre, ésta descubre que junto con las cenizas llevó a su hogar una entidad vengativa contra la que él luchó en secreto.