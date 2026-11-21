Robert Pattinson en la primera imagen oficial que confirma su elección como el nuevo intérprete del agente secreto James Bond. ( EFE )

El pasado 16 de noviembre se anunció que Robert Pattinson será la nueva cara del famoso agente británico James Bond. La noticia puso los reflectores sobre el actor, que ya se ha erigido como el rey de las franquicias.

Desde el anuncio, el rostro de Pattinson ha protagonizado memes y tanto su nombre como el de la saga se han mantenido entre las tendencias en redes sociales. El actor también recibió el respaldo de Pierce Brosnan, uno de sus antecesores en el papel.

Google, el buscador más utilizado del mundo, no quiso quedarse atrás y añadió un guiño a James Bond en los resultados de búsqueda de Robert Pattinson. La animación pone a prueba los conocimientos de los fanáticos más acérrimos de la saga.

Al buscar el nombre del actor, nacido en Londres en 1986, aparecen varias fotos suyas. Unos segundos después ocurre la magia.

Las fotos se sacuden y, al final, cae sobre ellas una tirita de cáscara de limón. ¿Qué tiene que ver esto con el personaje creado por Ian Fleming en 1953?

La respuesta está en su bebida favorita. Bond pide su martini con vodka con la famosa frase «agitado, no revuelto» (shaken, not stirred), y la cáscara de limón es uno de los adornos del cóctel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/robert-pattinson-es-el-nuevo-james-bond-b2b6f373.jpg TOMADA DE INSTAGRAM 007 https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/robert-pattinson-es-el-nuevo-james-bond-b2b6f373.jpg ‹ ›

Pattinson, el nuevo 007

La animación de Google celebra la elección de Pattinson, quien se convertirá en el séptimo actor en dar vida al 007 en la saga cinematográfica oficial, en sustitución de Daniel Craig.

El anuncio se hizo a través de las cuentas oficiales de James Bond en redes sociales. Antes de confirmar la noticia, los perfiles de 007 en Instagram y X eliminaron sus publicaciones anteriores y difundieron el mensaje «Identidad confirmada», que anticipó la revelación.

Después, las cuentas publicaron una primera imagen de Pattinson con el tradicional esmoquin del personaje. La productora confirmó su incorporación en un comunicado y señaló que su elección marcará el comienzo de una nueva etapa para uno de los personajes más conocidos de la pantalla grande.

"Vas a ser magnífico", escribió Pierce Brosnan, de 73 años, en una publicación de Instagram tras conocerse la noticia.

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El mensaje iba acompañado de una fotografía en blanco y negro en la que Pattinson, de 40 años, aparece con esmoquin y empuña una pistola en una recreación de la clásica secuencia del cañón que abre numerosas entregas de la saga.

"Ha sido una alegría verte construir una trayectoria artística extraordinaria y progresar cada vez más", añadió Brosnan, quien interpretó a Bond entre 1995 y 2002.

La elección de Pattinson puso fin a meses de especulaciones sobre quién sería el próximo James Bond. Ahora, la incógnita es qué actriz interpretará a la próxima "chica Bond" y acompañará al agente 007 en una nueva oportunidad para salvar el día.