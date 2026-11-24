Will Smith y Jada Pinkett Smith durante una aparición pública. Un incendio accidental afectó una estructura auxiliar de su propiedad en California. ( AP/ARCHIVO )

La propiedad de los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith, ubicada en Calabasas, California, sufrió un incendio durante la madrugada del lunes 23 de noviembre. El fuego afectó una caseta situada dentro del terreno de aproximadamente 60 hectáreas.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó a la revista People que recibió una llamada de emergencia a las 12:04 de la madrugada para reportar un incendio en una estructura de la propiedad.

"Recibimos una llamada por un incendio a las 12:04 a. m. Así que los comentarios que tenemos en nuestra llamada son que fue un incendio estructural", informó un representante de las autoridades.

Varias unidades de bomberos y una ambulancia acudieron al lugar para atender la emergencia. Los equipos lograron extinguir las llamas sin que se reportaran personas heridas.

Fotografías tomadas desde el exterior muestran vehículos de emergencia con sus luces encendidas y columnas de humo que se elevaban sobre la propiedad.

Las autoridades determinaron que el incendio fue accidental. El fuego afectó una estructura auxiliar y no alcanzó la residencia principal.

Una propiedad valorada en 42 millones de dólares

La mansión de Will Smith y Jada Pinkett Smith se encuentra en una extensa finca de Calabasas, una exclusiva zona residencial del condado de Los Ángeles.

El actor adquirió los terrenos en 2003 y desarrolló un complejo residencial cuya construcción concluyó en 2010.

La vivienda cuenta con seis dormitorios y trece baños, además de diversas instalaciones destinadas al entretenimiento y la vida familiar.

La propiedad fue puesta a la venta por 42 millones de dólares en 2011, aunque la pareja finalmente decidió conservarla.

El complejo ya había registrado otro incendio en 2021, cuando las llamas afectaron el sótano de la residencia.

En aquella ocasión, una fuente cercana a la familia declaró a Page Six que todos sus integrantes se encontraban bien.

"Están todos bien y en la casa", aseguró entonces la fuente.

Durante ese incidente, un bombero recibió atención médica, pero no se reportaron consecuencias graves para los ocupantes.

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Antecedentes de incendios en California

La familia Smith también ha enfrentado otras situaciones de emergencia relacionadas con los incendios forestales de California.

En noviembre de 2018, durante el incendio de Woolsey, Will Smith compartió en Instagram su preocupación por la proximidad de las llamas a su residencia.

"Voy a subir a un lugar más alto para echar un vistazo al incendio. Probablemente estemos a unos ocho kilómetros de distancia", expresó entonces el actor.

Smith explicó que su hija Willow estaba preocupada por la situación y que decidió observar el avance del fuego para evaluar los posibles riesgos.

"Todavía no nos han dicho que evacuemos, pero [mi hija], Willow, está nerviosa, así que me hizo salir a mirar y hacer una evaluación como padre", relató.

Según informaciones publicadas posteriormente, la familia también tuvo que evacuar durante los incendios forestales que afectaron el área de Los Ángeles en enero.

Una reciente reunión familiar

El nuevo incidente ocurrió después de que Will Smith y Jada Pinkett Smith participaran en una salida familiar durante el fin de semana.

La pareja cenó junto a sus hijos Jaden y Willow, así como con sus respectivas madres, Caroline Bright y Adrienne Banfield-Norris, en el restaurante Little Beach House de Soho House.

La aparición llamó la atención de los medios estadounidenses debido a que ambos actores han mantenido una relación poco convencional durante los últimos años.

Jada Pinkett Smith reveló que ella y su esposo llevaban separados desde 2016, aunque continuaban legalmente casados.

Sin embargo, la revista People informó en julio que la actriz había retomado la convivencia con el protagonista de Men in Black.

"Son felices, se aman y, como siempre, están comprometidos a apoyarse mutuamente", declaró una fuente cercana a la pareja.

Will Smith y Jada Pinkett Smith contrajeron matrimonio en diciembre de 1997 y tienen dos hijos en común, Jaden y Willow.

El actor también es padre de Trey Smith, fruto de su anterior relación con Sheree Zampino.

Hasta el momento, la pareja no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el incendio registrado en su propiedad de Calabasas.