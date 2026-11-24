El actor estadounidense John Turturro en una imagen de archivo. ( AFP )

Como un acto de magia. A los verdaderos carteristas, explica John Turturro, no se les siente: son artistas de la discreción.

Para su más reciente papel protagónico, The Only Living Pickpocket in New York, sobre un veterano carterista en las calles de una moderna Nueva York, el actor estadounidense se puso manos a la obra, literalmente.

Turturro aprendió el oficio con la ayuda del ilusionista Apollo Robbins, conocido como "el ladrón de guante blanco".

"Trabajó conmigo y me enseñó que, si alguien está agarrado de un tubo en el metro, no puedes tocarle la piel. La idea es distraerlo", dijo Turturro en entrevista con la AFP.

"Te les acercas sin que se sientan invadidos. Te aproximas de costado, de modo que tu mano apenas toca su reloj. ¡Así!", explicó al mostrar cómo, con un pequeño roce, liberaba la trabilla de la correa.

Un segundo toque imperceptible y "¡adiós reloj!", dijo, mientras abría la hebilla.

"Se lo hice a mucha gente, gente que no me iba a arrestar", bromeó.

El actor practicó con colegas en el set y vecinos. "A veces me atrapaban", dijo entre risas.

"Cuando viajaba en tren, me acercaba a la gente y ponía las manos en un lugar del que podría haber sacado cosas, pero solo las tocaba y decía: ok, podría tomarlo si quisiera'", agregó.

Pero el actor se detenía para evitar cualquier encuentro con la policía.

"Pequeñas familias"

The Only Living Pickpocket in New York (El único carterista viviente de Nueva York) sigue a Harry, que pasa sus días cuidando de su compañera Rosie (la colombiana Karina Arroyave), postrada en la cama y en coma, y sus noches buscándose la vida en las calles.

Pero la ciudad ha cambiado: casi nadie lleva efectivo, y los iPods y los teléfonos que la gente reemplaza en un santiamén casi no tienen valor.

Hasta su antiguo némesis, el detective Warren (Giancarlo Esposito), se ve relegado en una policía que ahora prioriza los delitos informáticos.

La trama se complica cuando Harry roba a la persona equivocada. Acorralado, apuesta por un último gran golpe.

Para encarnar este personaje, que podría valerle una nominación al Óscar a Mejor actor, según algunos especialistas, Turturro también quiso entender cómo alguien termina convirtiéndose en ladrón.

"Muchas de estas personas vienen de circunstancias difíciles (...) de entornos donde la familia no está ahí para ellos, así que forman estas pequeñas familias", dijo.

"La gente realmente buena puede hacerlo sola, pero tiene que llegar a una especie de graduación", explicó.

Otro aspecto que a Turturro le llamó la atención es que viven bajo un código moral: "No les roban a personas borrachas, muy ancianas o discapacitadas".

"Experiencia comunitaria"

Escrita y dirigida por Noah Segan, The Only Living Pickpocket se siente como un recordatorio de una época no tan distante que, sin embargo, ya parece remota.

Y de cómo una tecnología relativamente reciente avanza a una velocidad sin precedentes.

Turturro, de 69 años, dijo sentirse identificado con la desazón de su personaje.

Hijo de una costurera y de un obrero de la construcción, el actor subrayó que valora su destreza manual, y que comprende su sensación de incomodidad en el mundo moderno.

"Entiendo la tecnología, pero no la entiendo como sustituto de relacionarse con otros seres humanos", afirmó. "Incluso los jóvenes están hambrientos de una experiencia comunitaria".

Neoyorquino de pura cepa, el actor también abrazó una producción que retrata las transformaciones de la ciudad en la que nació, creció y donde pasó prácticamente toda su vida.

"Cuando era joven, podía ver todo lo que quisiera ver", dijo sobre la variedad de espectáculos disponibles en Nueva York. "Me tenía que sentar en el fondo, pero podía ver música, teatro, todo".

"Nueva York es más segura ahora", dijo. "Pero era más asequible cuando era más peligrosa".

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