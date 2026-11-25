La actriz y productora colombiana Michu Cure protagoniza un cortometraje inspirado en la artista cubana Ana Mendieta. ( CEDIDA POR MICHU CURE )

El pasado 18 de noviembre se cumplieron 78 años del nacimiento de Ana Mendieta (La Habana, 1948; Nueva York, 1985), una de las artistas latinoamericanas que con más fuerza llevó el dolor de las mujeres al arte contemporáneo.

La fecha llega en un momento particular para su legado: la Tate Modern de Londres le dedica hasta el 17 de enero de 2027 la exposición "Ana Mendieta", la primera gran muestra de su obra en el Reino Unido en más de una década, con películas remasterizadas y piezas que nunca se habían exhibido en ese país.

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cada 25 de noviembre, la actriz, directora y productora colombiana Michu Cure avanza desde Los Ángeles en un cortometraje sobre la artista.

Mendieta llegó a Estados Unidos siendo niña, exiliada de Cuba, y se formó en la Universidad de Iowa. Es reconocida por su serie "Silueta", realizada en buena parte en México, en la que la figura femenina aparece hecha de tierra, fuego, agua o flores.

En 1973, tras la violación y el asesinato de Sarah Ann Ottens, estudiante de su universidad, respondió con una serie de obras que obligaban al público a mirar lo ocurrido.

Murió en 1985 al caer desde el piso 34 del apartamento que compartía en Nueva York con su esposo, el escultor Carl Andre, quien fue juzgado y absuelto en 1988.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-25-at-101252-am-2-14b2e1ef.jpeg Michu Cure en una escena del cortometraje que recrea la vida y la obra de la artista cubana Ana Mendieta. (CEDIDA POR MICHU CURE)

Actriz y artista en un mismo papel

En el cortometraje, dirigido por Ian Deleón y con guion de Elizabeth Mackessy, Cure es la protagonista, la productora, integrante del equipo de arte y, además, la artista que ejecuta ante las cámaras las obras que la película necesita, sin dobles de manos.

"Usualmente una película tiene a la actriz que interpreta a la artista y a otro artista que hace las obras. Aquí Ana tiene que crear mientras la estamos grabando", explica.

Como primer paso, el equipo lanzó un tráiler que recrea una de las series más conocidas de Mendieta, las fotografías de 1972 en las que presionaba un vidrio contra su rostro.

Asimismo, la producción compartió nuevas imágenes en las que Cure aparece recostada entre sábanas blancas y flores, un guiño a la forma en que Mendieta utilizó su propio cuerpo y los elementos naturales para hablar de la presencia y la ausencia.

La destrucción convertida en arte

El proyecto busca crear arte a partir de las mismas motivaciones que impulsaron la obra de Mendieta. Por ello, este jueves 26 de noviembre, un día después del 25N, el equipo realizará una obra en la que un acto de destrucción, como símbolo de la agresión contra las mujeres, quedará representado en un mural.

La pieza toma como punto de partida un caso reciente de violencia sexual denunciado en la Universidad de Cornell, en Nueva York, que ha movilizado protestas en ese campus.

Además, la producción convocará a refugios, fundaciones y colectivos que trabajan con mujeres sobrevivientes de violencia para que formen parte activa de la película.

"Hacer la película y representarla a ella no tiene sentido a menos de que sea verdadero, de que sea fructífero", afirma Cure.

Sobre lo que la une con Mendieta, es directa: "Yo con las injusticias no me puedo quedar callada".

Y agrega: "No queremos mostrar a las víctimas solo como víctimas. Queremos mostrar el dolor y, al mismo tiempo, que a esas mujeres no les quitaron la belleza, ni el amor, ni la dulzura. Siguen siendo las mujeres que son".

Trayectoria de Michu Cure Michu Cure es una actriz, productora y creadora colombiana radicada en Los Ángeles, con formación en teatro musical, actuación y producción cinematográfica. Su carrera se ha desarrollado entre Colombia y Estados Unidos, en cine, televisión, teatro y producciones audiovisuales. Ha protagonizado cortometrajes y campañas comerciales para marcas internacionales como Bumble y Tinder. En teatro ha trabajado con la compañía de teatro inmersivo Last Call Theatre en montajes como "The Butterfly Effect" y "The Liminary", además de interpretar a Grace Fryer en "Radium Girls", en el Civic Arts Plaza de Thousand Oaks. En cine se destacan "Strapped for Cash", ganador del premio a Mejor Historia en el Toronto Thrillers of Suspense Festival 2025, y "On Hold, Hold On", selección oficial del Indie Film Festival LA. Como creadora, escribió, dirigió y produjo "Aliens Through Time", serie antológica en la que inmigrantes de otros planetas sirven como metáfora de la experiencia migrante. Su primer episodio, "Meet the Atoms", fue premiado en 2026 en los seis festivales internacionales que lo seleccionaron, entre ellos el TICAFF de Toronto y los Florence, Paris, Hollywood y New York Movie Awards. Su formación incluye estudios en el American Musical and Dramatic Academy (AMDA) de Nueva York y Los Ángeles, donde obtuvo un título en Artes Escénicas y Teatro Musical, además de Producción Cinematográfica en Los Angeles City College.