La actriz Celinés Toribio durante el rodaje de la película "La novia del Atlántico". ( CEDIDA POR CELINÉS TORIBIO )

Después de una trayectoria de unas 20 películas como actriz y siete como productora, Celinés Toribio asume un nuevo desafío profesional con "La novia del Atlántico", producción con la que debuta como directora, responsabilidad que comparte con el cineasta Vicente Peñarrocha.

La película, que tendrá su premier este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, llegará a las salas de cine el jueves 26.

En conversación con Diario Libre, Toribio aborda el proceso creativo de la producción, su experiencia detrás de las cámaras, la importancia de la Ley de Cine, la participación de las mujeres en el equipo de realización y el compromiso social que motivó esta historia.

—Es también tu debut como directora. ¿Qué te animó a dirigir este nuevo proyecto?

Mira, yo creo que es el mismo arte, te va llevando y te va despertando esta curiosidad. Después de unas 20 películas como actriz, unas siete como productora, ya me faltaba dirigir. Y yo no lo hice sola, soy codirectora porque no quise lanzarme de pecho a la piscina vacía, como dicen, ¿no?

Estoy acompañada de Vicente Peñarrocha, que es el director de "María Montez", y hemos creado una linda amistad desde esa época, porque también es coescritor, igual que yo. La idea surge en el 2020, durante la pandemia, cuando todo creativo buscaba cómo desahogar esa tensión de la pandemia.

Y ahí es donde yo digo: yo siempre tengo que hacer trabajos cinematográficos con un mensaje, que dejen algo, que una esencia le quede. Por eso se llama así mi casa productora, Esencia Films. Y ahí es donde me nace. Yo digo: mira, hay un tema que sigue siendo un flagelo, que sigue siendo tema de debate en mi país, y es la violencia de género. Entonces, por ahí es que nace la historia de "La novia del Atlántico".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/img7088jpg-ac3f2a61.jpeg La actriz Sandy Hernández, una de las protagonistas. (CEDIDA POR CELINÉS TORIBO)

—¿Cómo se concibió la historia, el guion, en sentido general, de toda esta producción que el público ya va a tener la oportunidad de ver?

La concibo yo durante la pandemia y llamé inmediatamente a Alejandro Andújar y a Vicente Peñarrocha. Ambos me ayudaron a escribir esta historia. Todos nos dividíamos el acto uno, el acto dos. No, pero no entrelaza, hay que ponerle menos drama. Y así fuimos desde el 2020 hasta el 2024, cuando empezamos a rodar la película.

O sea, que fue una experiencia de cuatro años para desarrollar la historia y luego poder decir: vamos a rodar mañana por primera vez. Tú lo sabes,, es un trabajo de mucha gente. Si yo no hubiera tenido también el apoyo de los inversionistas, de nuestra bondadosa Ley de Cine... Debo decir que esta es una película que se hace gracias a la Ley de Cine. Sin la Ley de Cine, por más contactos que tenga, nunca lo hubiera podido lograr.

—Y la elección del elenco, de todo el equipo que te acompaña, porque tienes un rol protagónico. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Se seleccionaron los actores o se hizo un casting?

No, se escribieron para ellos. Quiero que sepas que esta historia fue escrita para que Cheddy García fuera Miguelina, la activista que tiene una casa de acogida que ayuda a mujeres abusadas, que va muy de la mano con su historia en la vida real.

Esta historia fue escrita para Sandy Hernández, esa gran actriz de Los Ángeles, que es la amiga que está pasando por la violencia de género, y el personaje de su hija, Zoe, también fue escrito para ella. Yo creo que es muy fácil cuando tienes a los actores en mente y les vas escribiendo para que más fácil les salga el arte. Esta historia fue escrita para Iván Sánchez, que lo trajimos de España, porque era precisamente cómo hacíamos más íntima la historia.

Por eso le pusimos "La novia del Atlántico", porque era creíble que un grupo de una casa de acogida quería hacer un concierto para recaudar fondos en un pueblo pequeño y que el único productor era ese español que estaba ahí, un productor retirado.

Si lo hubiéramos hecho en una ciudad grande como la capital o Nueva York, no era creíble que el único que había en el pueblo que tenía experiencia era él. Entonces, fue escrita para estos personajes.

—¿Y el escenario, la ubicación, la locación?

Puerto Plata. Me encanta Puerto Plata. Yo siempre, si te das cuenta, en cada película defiendo mucho la cinematografía, a cargo de Alexandra Henao, una mujer. Y quiero decir esto: todas las cabezas de departamentos eran mujeres. De 130 personas, 120 eran mujeres.

Y las productoras pasaron un trabajo para conseguirme las foquistas, las que estaban detrás de cámara, la grifería, o sea, que todo fuera mujer, porque siempre ando como detrás de ese mensaje.

Entonces, la locación fue precisamente también para poder vender, exponer la belleza de mi país. O sea, ya Samaná, ya Punta Cana, se ha hecho mucho, ¿verdad? Vámonos a Puerto Plata. Y ya que estamos ahí, que la historia completa se grabó allí, ¿por qué no ponerle su nombre? "La novia del Atlántico".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/still-2026-11-19-13071512270-181ce6c8.png Celinés Toribio junto a la niña Zoe Martin Lachapell durante el rodaje de La novia del Atlántico. (CEDIDA POR CELINÉS TORIBIO)

"Debo decir que esta es una película que se hace gracias a la Ley de Cine. Sin la Ley de Cine, por más contactos que tenga, nunca lo hubiera podido lograr" Celinés Toribio Actriz y codirectora “

—En cuanto al mensaje, ¿cuál es la reflexión que tienes después de ver la película? ¿Qué sabor te dejaron las actuaciones, ver tu proyecto materializado?

Mira, varias cosas. Número uno, las actuaciones. Yo quiero contarte que en varias escenas tuvimos que parar: abrazos, llantos. Fueron momentos muy duros, pero de mucha unión, de mucho lazo. Y dentro de nuestro equipo teníamos mujeres abusadas. Dentro de nuestro equipo teníamos mujeres a las que les servían esas escenas de terapia. Varias veces el Ministerio de la Mujer me permitió visitar casas de acogida.

No tengo fotos, no puedo decir nombres ni lugares, pero sí me hicieron firmar incluso un documento de confidencialidad para no develar dónde me tenían. Pero fui a manera de investigación. Yo creo que aquí hay un compromiso. Si tú me preguntas a mí, la palabra exacta de esta película es compromiso. Y quiero decirte algo.

Nuestro presidente de la República apoyó este proyecto desde el 2024, antes de yo estar involucrada con su gobierno, porque él me lo dijo: "Celinés, hay que contar historias como estas, hay que educar, hay que concienciar a nuestra población y al mundo", porque de eso va el cine, de que escale y que vaya a diferentes festivales. Entonces, aquí no queremos tapar el sol con un dedo.

Aquí queremos dar un mensaje de no callar, de que hay ayuda y que es entre todas que tenemos que ayudarnos. No decir: "Eso es pleito entre marido y mujer, vamos a virar la cabeza". O sea, aquí el mensaje es ese, de que hay ayuda, hay posibilidad, pero tenemos que unirnos.

Sinopsois Laura (Celinés Toribio) regresa de Nueva York a su natal Puerto Plata con la intención de reconstruir su vida. Sin embargo, sus planes cambian cuando descubre que su amiga Evelyn (Sandy Hernández) vive una relación marcada por el maltrato. Preocupada por su situación, Laura busca la colaboración de Miguelina (Cheddy García), una periodista y activista con quien emprende una iniciativa para ayudar a Evelyn. A sus esfuerzos se incorpora Ángel (Iván Sánchez), un español vinculado al mundo de la música y la gastronomía Lo que comienza como una preocupación entre amigas termina involucrando a otras personas de la comunidad, en una historia que explora la solidaridad, las decisiones difíciles y la posibilidad de comenzar de nuevo. La producción plantea que las mujeres no deben ser definidas únicamente por las experiencias de violencia que han sufrido, sino por su identidad, sus aspiraciones y su derecho a construir un futuro diferente.

¿Qué te preocupa más? ¿que una mujer no pueda salir de una relación violenta o que la sociedad conozca su situación y decida guardar silencio?

Ambas cosas, porque es que una atrae a la otra. Mira, yo nunca pude ser madre y no puedo decirle a una madre cómo ser madre, pero sí tengo muchos sobrinos y sí fui la madre de mi madre. Y me doy cuenta también del cambio en una mujer cuando tiene un núcleo familiar saludable. Cuando tú ves que una madre es fuerte y que no acepta maltrato, cuando tú ves que una madre le presta atención a lo que una niña dice: "Me tocó", "me dijo esto", "no me gustó", "me sentí...", "no quiero hablar".

Entonces, eso es prestarle atención y todo comienza en el núcleo familiar. La responsabilidad no es solamente de nosotros, los artistas, o del Gobierno, es de todos. Estamos hablando de perder vidas y de traer al mundo o lanzar a la sociedad mujeres que vienen con esas frustraciones de ver que mamá no aguantó. Entonces, yo creo que es una cadena que hay que ir rompiendo, e incluso una cadena cultural y generacional.

—¿Qué te gustaría que el público se lleve cuando vea la película, cuando salga de la sala?

A mí me gustarían dos cosas. Una, que el público dominicano vaya a ver películas como estas, que el cine dominicano no es solamente comedia, que no está mal. Yo he actuado como en 19 comedias, ¿me entiendes? O sea, ha sido mi cine.

Pero también que, ya que uno pone tanto esfuerzo, ya que en la sociedad el flagelo está ahí latente, que utilicemos esto como un pretexto. A lo mejor la madre no se comunica con su hija.

Llévala al cine, que algo le va a despertar esta película en ella. Entonces, me gustaría eso. Primero, que la vayan a ver por eso. A mí no me importa ni siquiera donarla a los ministerios de Educación, donarla.

O sea, tú te has dado cuenta, yo no hago cine comercial. O sea, gracias a Dios que tengo la Ley de Cine, que paga el equipo para que podamos tener una película. Pero yo no estoy detrás de taquillas, yo estoy detrás del impacto de esta película. Esa es una. Y dos, que sientan que tienen una productora, una casa productora en Esencia Films, que va a seguir buscando historias que repercutan en la historia del cine dominicano.

—Pero más allá de la historia del cine dominicano y de un tema tan latente en nuestra sociedad, esta película tiene ventanas internacionales, ¿verdad, Celinés?

Sí, por supuesto que la estamos sometiendo a festivales. Yo espero que sí. ¿Te acuerdas de que "María Montez" fue la primera película dominicana que compitió en el Festival de Guadalajara como mejor película? Ojalá que esos festivales, nuevamente, que ya empezamos a tocar puertas, pues se interesen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/img7073jpg-2-06082c52.jpeg La actriz Cheddy García (CEDIDA POR CELINÉS TORIBIO)

Ficha técnica Ficha técnica



Género: drama social.

Dirección: Celinés Toribio y Vicente Peñarrocha.

Guion: Celinés Toribio, Vicente Peñarrocha y Alejandro Andújar.

Casa productora: Esencia Films.

Elenco: Celinés Toribio, Cheddy García, Sandy Hernández, Iván Sánchez y

Zoe Martin Lachapell.

Participaciones especiales: Frank Perozo, Ettore D'Alessandro y Freddy Ginebra.

Dirección de fotografía: Alexandra Henao

Música original: Andrés Rodríguez.

Diseño de producción: Giselle Madera.

Dirección de casting: Angie Romero.

Vestuario: Leandra Fañas.

Locación principal: Puerto Plata.

Inicio del rodaje: 2024.

Premier en Santiago: 24 de noviembre.

Premier en Santo Domingo: 25 de noviembre, a las 7:00 p. m., en Caribbean Cinemas de Downtown Center.

Estreno comercial: 26 de noviembre de 2026. Título: La novia del Atlántico.

