La actriz y productora dominicana Celinés Toribio celebró uno de los momentos más importantes de su trayectoria artística con la premier de "La novia del Atlántico", su primera película como directora.

La presentación, celebrada en Caribbean Cinemas de Downtown Center en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contó con la presencia de Gloria Reyes, ministra de la Mujer, así como de Dania Ramírez, actriz dominicana con una consolidada trayectoria en Hollywood, quien participó como invitada especial.

A la celebración también asistieron varios embajadores acreditados en el país, personalidades del ámbito empresarial y social, y representantes de la industria cinematográfica.

Toribio, quien comparte la dirección con el cineasta Vicente Peñarrocha, eligió para su debut un drama social que aborda la violencia contra las mujeres y sus consecuencias en el entorno familiar.

"Podemos conocer a una persona durante años, conversar con ella todos los días, verla sonreír y no imaginar lo que sucede cuando regresa a su hogar. La violencia contra una mujer no termina en ella: también alcanza a sus hijos, afecta a su familia y puede dejar heridas que perduren durante generaciones", expresó Toribio durante su intervención.

Uno de los momentos de mayor reflexión de la noche estuvo a cargo de Dania Ramírez, quien compartió un mensaje sobre la responsabilidad colectiva frente a la violencia contra las mujeres.

"En una causa como esta, ningún esfuerzo puede considerarse suficiente mientras una sola mujer continúe viviendo bajo amenaza. No podemos exigir una sociedad más comprometida sin comenzar por nuestro propio compromiso".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/26/novia-del-atlantico-2-bb2f1496.jpeg El elenco de la película La novia del Atlántico. (SUMINISTRADA)

El elenco ocupó también un lugar destacado en la celebración. Junto a Celinés Toribio, la película reúne a Cheddy García, Sandy Hernández, Frank Perozo, Freddy Ginebra y al reconocido actor español Iván Sánchez en sus papeles principales, acompañados por Ettore D´Alessandro, Zoe Martin Lachapell, Camila Santana y Camila Issa.

El reparto se enriquece con las participaciones de Lourdes Stephen, Solly Durán, Martha González, Nicole De León, Franklyn Soto, Candy Santana, Nikaury Pérez, Kat Montes y Martin Mitchel, entre otros talentos nacionales e internacionales que contribuyeron a dar vida a esta producción cinematográfica.

Producida por Esencia Films, la película sigue a tres mujeres cuyas vidas se entrelazan en Puerto Plata, en una historia sobre la amistad, la solidaridad y las redes de apoyo frente a la violencia.

Aproximadamente el 95 % del rodaje se realizó en Puerto Plata, mientras que 120 de los 130 integrantes del equipo de producción fueron mujeres, reflejo del protagonismo femenino detrás de las cámaras.

Estreno

La novia del Atlántico llega este jueves 26 de noviembre a las salas de Caribbean Cinemas de todo el país, con una historia que invita a reflexionar sobre la dignidad, la solidaridad y la posibilidad de comenzar de nuevo.