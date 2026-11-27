Bill Murray reinventó la historia de Ebenezer Scrooge en "Scrooged". ( PARAMOUNT PICTURES/MIRAGE PRODUCTIONS/MIRAGE ENTERPRISES )

Existen innumerables adaptaciones cinematográficas de "Un cuento de Navidad", la célebre historia publicada por Charles Dickens en 1843. Algunas siguen fielmente el relato original, mientras que otras trasladan sus personajes y conflictos a diferentes épocas y escenarios.

Sin embargo, pocas de estas reinterpretaciones consiguen dejar una impresión duradera en el público y convertirse en parte de las tradiciones cinematográficas de diciembre.

Entre estas últimas se encuentra "Scrooged" (1988), una comedia fantástica protagonizada por Bill Murray y dirigida por Richard Donner.

Estrenada durante una década caracterizada por el exceso, el consumismo y una particular manera de entender el éxito profesional, la película utiliza precisamente estos elementos para actualizar la historia de Ebenezer Scrooge.

El resultado es una comedia irreverente que, detrás de sus personajes extravagantes y situaciones absurdas, conserva el mensaje humano que convirtió la obra de Dickens en un clásico.

Un Scrooge de la era televisiva

En esta versión, el protagonista es Frank Cross (Bill Murray), un poderoso ejecutivo de televisión que ha construido una exitosa carrera profesional sacrificando prácticamente cualquier consideración hacia los demás.

Frank es arrogante, egoísta, manipulador y capaz de despedir a un empleado en plena Nochebuena simplemente porque cuestiona sus decisiones. Su principal preocupación consiste en garantizar el éxito de una extravagante transmisión televisiva de "Un cuento de Navidad", sin importar las consecuencias que sus exigencias puedan tener sobre quienes trabajan con él.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-23-at-102918-am-1-44b3b46a.jpeg Frank Cross (Bill Murray), un poderoso ejecutivo de televisión, protagonizar Scrooge. (© 1988 PARAMOUNT PICTURES)

Aun así, cuando recibe la visita de tres espíritus que representan las Navidades pasadas, presentes y futuras, comienza un recorrido sobrenatural que lo obliga a confrontar sus decisiones, sus recuerdos y el destino que podría aguardarle.

Lo interesante es que Frank no aparece simplemente como un individuo malvado que necesita recibir una lección. La película dedica tiempo a mostrar cómo sus experiencias personales, sus decepciones y sus relaciones familiares contribuyeron a convertirlo en la persona desagradable que conocemos.

Esto permite que, a pesar de su comportamiento frecuentemente insoportable, el espectador termine deseando que encuentre una manera de cambiar.

Bill Murray y el arte de interpretar a un miserable

Buena parte del éxito de "Scrooged" descansa sobre los hombros de Bill Murray, quien regresaba a un papel protagonista después de varios años alejado de la actuación cinematográfica.

Su interpretación de Frank Cross es una combinación de sarcasmo, arrogancia, energía desbordante y una vulnerabilidad que aparece gradualmente conforme avanza la historia.

Murray consigue algo particularmente difícil: transformar a un personaje profundamente desagradable en alguien cuya posible redención resulta emocionalmente importante para el público. Frank puede ser cruel, ridículo e incluso violento, pero Murray encuentra pequeños momentos que permiten reconocer al individuo que existe detrás de esa personalidad construida sobre el cinismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-23-at-102918-am-4-29f6b274.jpeg Bill Murray interpreta a la perfección su papel en Scrooge. (© 1988 PARAMOUNT PICTURES)

Su actuación adquiere especial fuerza durante las secuencias finales, cuando la transformación del personaje exige abandonar buena parte del sarcasmo que lo había definido hasta entonces. En esos momentos, Murray no parece limitarse a interpretar a Frank Cross. Su intensidad transmite la impresión de que está experimentando personalmente cada descubrimiento y cada emoción del personaje.

Esa entrega de Murray como actor constituye uno de los principales motivos por los que la película continúa funcionando décadas después de su estreno.

Una producción marcada por el caos creativo

Curiosamente, el proceso de realización de "Scrooged" estuvo lejos de ser una experiencia tranquila.

El guion, escrito por Mitch Glazer y Michael O'Donoghue, experimentó numerosas modificaciones antes y durante la producción.

El propio Murray participó activamente en su revisión, especialmente para fortalecer la relación romántica entre Frank y Claire Phillips, interpretada por Karen Allen, así como determinados elementos familiares. La guionista Elaine May también realizó una revisión del libreto sin recibir crédito en pantalla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-23-at-102918-am-99c2f17b.jpeg "Scrooged" puede entenderse como el resultado de una colaboración accidentada entre actores, guionistas, director y demás integrantes del equipo creativo. (PARAMOUNT PICTURES/MIRAGE PRODUCTIONS/MIRAGE ENTERPRISES)

A esto se sumaron las diferencias creativas entre Murray y Richard Donner, quienes mantuvieron una relación complicada durante el rodaje. Mientras el director buscaba determinadas reacciones y niveles de intensidad, el actor defendía su propia interpretación del personaje y recurría frecuentemente a la improvisación.

Aunque estas tensiones no necesariamente representan una fórmula recomendable para realizar una película, resulta interesante observar cómo el producto final parece beneficiarse de las aportaciones de distintas personas.

Más que atribuir todos sus aciertos a una sola figura, "Scrooged" puede entenderse como el resultado de una colaboración accidentada entre actores, guionistas, director y demás integrantes del equipo creativo. Un auténtico accidente cinematográfico que, contra ciertas expectativas, terminó funcionando.

Un reparto que enriquece la historia

Otro de los atractivos de la película es su extraordinario reparto secundario, integrado por intérpretes de distintas generaciones. Karen Allen aporta sensibilidad a la historia como Claire, la antigua pareja de Frank, mientras Alfre Woodard interpreta a Grace Cooley, su paciente secretaria, cuya situación familiar permite mostrar las consecuencias humanas de las decisiones del protagonista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-23-at-102918-am-2-75054796.jpeg Bill Murray y Carol Kane en Scrooge. (© 1988 PARAMOUNT PICTURES)

John Forsythe, Robert Mitchum, John Glover y Bobcat Goldthwait también participan en diferentes momentos de la historia, mientras David Johansen y Carol Kane ofrecen interpretaciones especialmente extravagantes como los fantasmas de las Navidades Pasadas y Presentes.

La película incluso incorpora a tres hermanos de Bill Murray: John, Joel y Brian Doyle-Murray, además de numerosas apariciones especiales de celebridades.

Lo destacable es que, pese a la cantidad de rostros conocidos, estas participaciones generalmente encuentran una función dentro del relato. En lugar de limitarse a exhibir estrellas, contribuyen a construir el universo exagerado que rodea a Frank y a desarrollar su transformación.

Un clásico que encontró su público

Cuando "Scrooged" llegó a los cines en noviembre de 1988, su recepción crítica fue irregular. Algunos especialistas cuestionaron su humor excesivamente cruel, mientras otros consideraron que sus momentos sentimentales contrastaban demasiado con el tono irreverente del resto de la película.

Aunque consiguió una recaudación mundial superior a los 100 millones de dólares, sus resultados iniciales tampoco cumplieron completamente las expectativas que acompañaban el regreso de Murray después del enorme éxito de "Ghostbusters".

Sin embargo, las constantes emisiones televisivas y su circulación en formatos domésticos permitieron que nuevas generaciones descubrieran la película y que su reputación mejorara considerablemente con los años.

Actualmente, "Scrooged" ocupa un lugar particular entre las comedias navideñas de los ochenta. Su combinación de humor negro, fantasía y sentimentalismo puede resultar irregular en algunos momentos, pero también le proporciona una personalidad difícil de confundir con otras adaptaciones de Dickens.

Y aunque su producción estuvo marcada por desacuerdos, improvisaciones y decisiones creativas inesperadas, el resultado conserva algo esencial: la capacidad de hacernos creer que incluso una persona tan insoportable como Frank Cross merece la oportunidad de convertirse en alguien mejor.

Después de todo, pocas historias navideñas resultan tan satisfactorias como aquella en la que alguien descubre que todavía está a tiempo de cambiar.