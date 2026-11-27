Fernando Villalona y Sergio Vargas figuran entre los merengueros que ofrecen sus testimonios en el documental "Aporte patriótico del merengue en la historia dominicana". ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Con motivo de la celebración del Día Nacional del Merengue, ayer, jueves 26 de noviembre, los comunicadores Euri Cabral y Zinayda Rodríguez estrenaron el tráiler del documental "Aporte patriótico del merengue en la historia dominicana", una producción cinematográfica que aborda la contribución del género musical a la construcción de la identidad nacional y su incidencia en la historia del país.

El documental se estrenará el sábado 30 de enero de 2027, a las 7:00 p. m., en los cines de Galería 360, como parte de la decimonovena edición del Festival de Cine Global Santo Domingo, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

La producción, realizada al amparo de la Ley de Cine 108-10 y conducida por el maestro Ramón Orlando, analiza las distintas etapas que ha vivido el merengue, el papel de sus exponentes y sus aportes a la historia dominicana.

El audiovisual recoge los testimonios de los merengueros Fernando Villalona, Sergio Vargas, Kinito Méndez, Rafa Rosario, Miriam Cruz, Pochy Familia, Tulile y Manny Cruz.

También participan los comunicadores Huchi Lora, Marivel Contreras, Joseph Cáceres, Alfonso Quiñones y Máximo Jiménez, así como el investigador musical Rafael Chaljub Mejía y el exministro de Cultura José Antonio Rodríguez.

Estreno en el Festival de Cine Global

Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global Santo Domingo, informó que el documental formará parte de la programación de su próxima edición.

"Es para nosotros de gran satisfacción poder incluir en nuestro programa de estrenos este nuevo documental de Euri y Zinayda, dos destacados productores cinematográficos que siempre han sido parte del festival y que han apoyado de manera firme el desarrollo del cine en la República Dominicana", expresó De la Cruz.

La presentación estará enmarcada en Galas Dominicanas, una sección que el festival ha desarrollado y consolidado a lo largo de los años, dedicada a destacar los estrenos más relevantes de la industria cinematográfica nacional.

Este espacio reconoce producciones que, por su valor artístico, cultural e histórico, contribuyen al fortalecimiento y la proyección del cine dominicano.

La defensa del patrimonio cultural

Euri Cabral y Zinayda Rodríguez explicaron que el propósito del documental es mostrar al país y al mundo que el merengue no es únicamente un ritmo musical o un baile, sino un componente esencial de la identidad dominicana que ha desempeñado un papel importante en la historia de la nación.

"El documental 'Aporte patriótico del merengue en la historia dominicana' es un llamado para que todos los dominicanos, gobierno y población, valoremos el merengue en su real dimensión, lo defendamos y garanticemos que se preserve como parte esencial de nuestro patrimonio cultural", afirmaron los productores.

Cabral y Rodríguez anunciaron que sostienen conversaciones con los ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores para ampliar la difusión de la producción cinematográfica en el país y en el extranjero.

"En ese orden, anunciamos que estamos en conversación con los ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores, con la finalidad de que el documental pueda ser presentado en todas las provincias de la nación y en todos los países donde existe una importante comunidad dominicana", agregaron.

El Día Nacional del Merengue

El lanzamiento del tráiler en los medios de comunicación y las redes sociales coincidió con la celebración del Día Nacional del Merengue, instituido mediante el Decreto 619-05.

La fecha conmemora la primera aparición del término merengue en el periódico El Oasis, el 26 de noviembre de 1854, en un artículo del intelectual Manuel de Jesús Galván, en el que cuestionaba el ritmo popular que comenzaba a imponerse en la sociedad dominicana.