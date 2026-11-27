Sandy Hernández forma parte del elenco de "La novia del Atlántico", película que aborda la violencia contra la mujer y sus consecuencias en el entorno familiar. ( CEDIDA POR CELINÉS TORIBIO. )

El cine renueva su cartelera esta semana con seis películas que van del drama dominicano a la comedia familiar, pasando por el suspenso sobrenatural, la animación o el género documental. Propuestas que invitan a pasar por diferentes emociones frente a la pantalla.

Nuevas propuestas cinematográficas

La novia del Atlántico

Dirigida por Celinés Toribio, relata la historia de tres valientes mujeres que luchan contra el tiempo, educando a personas que han permanecido en silencio como víctimas de su género.

Disney´s Hexed

Una adolescente torpe y su madre controladora descubren que sus rarezas podrían ser poderes mágicos, lo que transforma sus vidas y revela un mundo mágico oculto a su alrededor.

Speed Demon

Una monja que perdió la fe realiza su primer exorcismo a un pasajero poseído, decidido a descarrilar un tren bala.

The Case for Miracles

Este documental investiga si los milagros siguen ocurriendo en la actualidad a través de testimonios reales, análisis de expertos y un recorrido a lo largo de la Ruta 66, abordando también el sufrimiento y las oraciones sin respuesta.

Focker In Law

Henry Focker, hijo de Greg y Pam, enfrenta el caos familiar al decidir casarse con una mujer obstinada que parece ser su total opuesto.

Josephine

Una niña de ocho años ve cómo su vida, y la de toda su familia, se desmorona tras presenciar un brutal asalto en el Golden Gate Park de San Francisco.