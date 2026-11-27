Nuevas historias conquistan la gran pantalla
El cine dominicano se destaca esta semana con propuestas que incluyen drama, comedia, suspenso y un documental sobre milagros
El cine renueva su cartelera esta semana con seis películas que van del drama dominicano a la comedia familiar, pasando por el suspenso sobrenatural, la animación o el género documental. Propuestas que invitan a pasar por diferentes emociones frente a la pantalla.
Nuevas propuestas cinematográficas
La novia del Atlántico
Dirigida por Celinés Toribio, relata la historia de tres valientes mujeres que luchan contra el tiempo, educando a personas que han permanecido en silencio como víctimas de su género.
Disney´s Hexed
Una adolescente torpe y su madre controladora descubren que sus rarezas podrían ser poderes mágicos, lo que transforma sus vidas y revela un mundo mágico oculto a su alrededor.
Speed Demon
Una monja que perdió la fe realiza su primer exorcismo a un pasajero poseído, decidido a descarrilar un tren bala.
The Case for Miracles
- Este documental investiga si los milagros siguen ocurriendo en la actualidad a través de testimonios reales, análisis de expertos y un recorrido a lo largo de la Ruta 66, abordando también el sufrimiento y las oraciones sin respuesta.
Focker In Law
Henry Focker, hijo de Greg y Pam, enfrenta el caos familiar al decidir casarse con una mujer obstinada que parece ser su total opuesto.
Josephine
Una niña de ocho años ve cómo su vida, y la de toda su familia, se desmorona tras presenciar un brutal asalto en el Golden Gate Park de San Francisco.