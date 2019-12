$!“21 Bridges”, una batalla por la verdad empieza en las calles de NY

santo domingo. Esta semana vemos la acción y el suspenso se apoderan de las calles de la ciudad de Nueva York con la búsqueda de dos asesinos de policías en “21 Bridges”, filme dirigido por Brian Kirk y protagonizado por Chadwick Boseman, Sienna Miller, Taylor Kitsch, J.K. Simmons, Stephan James y Keith David. Aquí conocemos a Andre Davis (Chadwick Boseman), un detective de la policía de Nueva York que se ve envuelto en una persecución en toda la ciudad de un par de asesinos de policías por la que cierran por primera vez en la historia de Manhattan todos los puentes que acceden a ella, pero durante la investigación, Davis descubre una siniestra y masiva conspiración.

Este filme es solo la segunda película dirigida por Brian Kirk después del drama “Middletown” (2006), pero también es producido por los hermanos Joe y Anthony Russo, los directores de las exitosas producciones del universo cinematográfico de Marvel: “Captain America: The Winter Soldier” (2014), “Capitán América: Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” (2018) y Avengers: Endgame (2019). Protagonizada por Chadwick Boseman, mejor conocido por haber interpretado al superhéroe africano de Marvel, Black Panther, alias T’Challa. Además de haber trabajado en alrededor de 37 producciones como actor, Boseman también ha laborado como director, guionista y editor de cortometrajes.

El actor J.K. Simmons es otro miembro del elenco con experiencia en producciones basadas en cómics después de haber interpretado el personaje de J. Jonah Jameson en las películas de Spider-Man dirigidas por Sam Raimi y también al comisionado James Gordon en “Justice League” (2017); también está el actor Taylor Kitsch quien interpretó al mutante Gambit en la película “X-Men Origins: Wolverine” (2009).

Asimismo, el elenco también incluye al actor Keith David, cuya carrera inició en 1979 y desde entonces ha acumulado más de 300 créditos como actor después de participar películas “The Thing” (1982), “Platoon” (1986), “Reality Bites” (1994), “Armageddon” (1998) y “There’s Something About Mary” (1998), además de producciones creadas para la televisión, series animadas, videojuegos, etc. Aun así, será interesante ver cómo esta combinación de los Russo como productores, un elenco tan variado y un director como Brian Kirk pueden combinar sus talentos para contar la historia de “21 Bridges”.