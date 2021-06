$!5 famosos que también son ciclistas

La emoción de subirse en una bicicleta y darle a los pedales con toda su fuerza afecta a cualquier persona, sea celebridad o no, pero hay ciertas celebridades que tiene una relación muy especial con el ciclismo. Ya sea porque desde siempre fueron amantes del deporte, alguna vez fue una fuente de trabajo o simplemente es una manera de superarse físicamente, para estos famosos montar una bicicleta es más que un simple modo de transporte y más hoy que celebramos el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Quieres saber quiénes son? Te lo contamos.

Jennifer Aniston

La actriz y la más popular amiga de los televidentes de todo el mundo no siempre fue una estrella de Hollywood. Antes de ser una exitosa estrella de cine y televisión Aniston tuvo que ganarse la vida en empleos de medio tiempo y de bajo ingreso como teleoperadora y mensajera en bicicleta en la ciudad de Nueva York. Esto no disminuyó su interés por el ciclismo y, aunque no compite en eventos, a veces puedes verla paseando en bicicleta.