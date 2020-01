$!5 películas ganadoras del Óscar que puedes ver en Netflix

Ya se acerca la próxima edición de los Premios Óscar y aunque todos están ansiosos por saber quiénes serán los ganadores de este año, no hay que esperar la noche de los premios para disfrutar de buen cine, por eso a continuación veremos algunas producciones que han sido victoriosas en la categoría de Mejor película que están disponibles en Netflix para verlas cuando gusten.

“Gandhi” (1982)

En este drama biográfico vemos la vida de Mahatma Gandhi (Ben Kingsley) y como, después de defender los derechos de los ciudadanos negros en Sudáfrica, incita a los hindúes a sublevarse contra el Imperio Británico mediante la doctrina de la no-violencia y la desobediencia civil. Gandhi lideró el movimiento que llevó a la India a independizarse de los británicos en los años 40.

“Shakespeare in Love” (1998)

En esta comedia romántica vemos como, a pesar de ser un dramaturgo de gran talento, William Shakespeare (Joseph Fiennes), es un joven sin ideas y sin dinero, hasta que conoce a Viola de Lesseps (Gwyneth Paltrow), quien no solo es su mujer ideal, también lo inspira para escribir una de sus obras más famosas.

“Gladiator” (2000)

En este filme conocemos a Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe), un ex general romano que es forzado en convertirse en gladiador y se propone vengarse de Cómodo (Joaquin Phoenix), el emperador corrupto que asesinó a su familia.

“The Lord of the Rings: The Return of the King” (2003)

Este es el tercer y último capítulo de la trilogía del Señor de los Anillos. Aquí vemos como Gandalf (Ian McKellen) y Aragorn (Viggo Mortensen) lideran el Mundo de los Hombres contra el ejército de Sauron para distraerlo mientras Frodo (Elijah Wood) y Sam (Sean Astin) se acercan al Monte del Destino con el Anillo del Poder.

“Slumdog Millionaire” (2008)