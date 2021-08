$!5 series streaming con talentos dominicanos

“On My Block” Es una serie de televisión estadounidense de comedia dramática adolescente creada por Lauren Iungerich, Eddie González y Jeremy Haft. Entre su elenco Jason Genao, el actor de origen dominicano, fue escogido por Netflix para encarnar el personaje central de “Ruby” un inmigrante mexicano que vive en un barrio conflictivo de Los Ángeles, él es uno de los cuatro adolescentes protagonistas. La serie tiene 4 temporadas.

“When They See Us” De ascendencia dominicana, Jerome Jharrel es uno de los actores más destacados del elenco de esta serie limitada de Netflix, por el que ganó un Emmy. Jerome interpreta a Korey Wise, uno de los cinco jóvenes que se vieron envueltos en este escándalo judicial que tuvo eco a escala nacional en EE.UU. En la serie también actúa Dasha Polanco.

“Russian Doll”

Dasha Polanco es parte del elenco de esta serie de Netflix, con el personaje de Beatrice. La actriz es recordada por “Orange Is The New Black”. Se centra en una joven que muere repetidamente y trata de averiguar cómo evitarlo.