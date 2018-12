$!Acerca de Magos y fantásticas criaturas

El mundo de magia e increíbles criaturas que conocimos por primera vez con las películas de Harry Potter está de regreso en las salas de cine con el estreno de “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, la segunda entrega de la serie “Fantastic Beasts” creada por J.K. Rowling y que continúa relatando las aventuras del magizoólogo Newt Scamander (Eddie Redmayne). En esta ocasión Gellert Grindelwald (Johnny Depp) ha escapado de la MACUSA (Congreso Mágico de los Estados Unidos de América) y ha comenzado a reunir a sus seguidores para conquistar el mundo de los seres que no poseen magia, pero Albus Dumbledore (esta vez interpretado por Jude Law) recluta a Newt, su antiguo estudiante, para detener al poderoso y malévolo mago.

En esta entrega de la saga veremos la introducción de nuevos personajes como Theseus Scamander (Callum Turner), hermano mayor de Newt y autor del Ministerio de la Magia Británico, y Leta Lestrange (Zoë Kravitz), bruja que en el pasado tuvo una relación con Newt y es familia de Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter). También veremos el regreso de Minerva McGonagall (Fiona Glascott) y Nagini (Claudia Kim), Esta no es la primera vez que David Yates dirige una película basada en los personajes de Rowling, ya que el cineasta británico también se encargó de “Harry Potter and the Order of the Phoenix” (2007), “Harry Potter and the Half-Blood Prince” (2009), “Harry Potter and the Relics of Death: Part 1” (2010), “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2” (2011) y “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (2016).

Más estrenos

Rubirosa parte 3

Llega al cine la tercera y última parte de la trilogía de “Rubirosa”, la cual está basada en la vida de Porfirio Rubirosa, playboy dominicano que formó parte del jet set internacional y cuyas conquistas incluyeron a Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Joan Crawford, Judy Garland y Zsa Zsa Gabor. Así, como los otros capítulos anteriores mostraron distintas etapas de la vida de Rubirosa, en esta secuela veremos cómo pasó sus últimos años.

Ruben Blades it’s not my name

Este documental explora la carrera y el legado de un icono latinoamericano, Rubén Blades, cantante, compositor, músico y actor panameño que formó parte de la revolución de la salsa de Nueva York en la década de los 70. El director hace un repaso de los logros que Blades ha acumulado a lo largo de su carrera, como el hecho de que ha ganado 17 premios Grammy, ha participado en varias producciones de Hollywood y se licenció en derecho en Harvard.

Réplicas

En este filme, que mezcla los géneros de ciencia ficción y el thriller, conocemos a Will Foster (Keanu Reeves), un científico que pierde a su esposa Mona (Alice Eve) y a sus hijos en un accidente de tráfico y ahora está obsesionado con traerlos de vuelta a la vida sin importar cuántas leyes deba violar, pero ¿qué podría ocurrir si, como resultado de su obsesión por revivir a su familia, Will ha creado algo mucho más siniestro?

Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot